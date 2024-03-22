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    Anlık Bildirim

    GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste

    Bulut oyun servisi GeForce Now (GAME+) hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 5 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek tüm oyunlar ve daha fazlası...    
    GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Alone in the Dark (yeni sürüm), Dragon's Dogma 2 ve daha fazlası bu hafta bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, GeForce Now'a eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar ise, Squad 44, Taxi Life: A City Driving Simulator, Zoria: Age of Shattering, Dragon's Dogma 2 ve Alone in the Dark (yeni sürüm) olacak. İşte GeForce Now’a (GAME+) eklenecek tüm oyunlar ve tarihleri:

    • Alone in the Dark (Steam)
    • Dragon's Dogma 2 (Steam)
    • Squad 44
    • Taxi Life: A City Driving Simulator
    • Zoria: Age of Shattering

    Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 200 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 480 TL, 950 TL ve 1.730 TL'den ulaşılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 4 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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