GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Alone in the Dark (yeni sürüm), Dragon's Dogma 2 ve daha fazlası bu hafta bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, GeForce Now'a eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar ise, Squad 44, Taxi Life: A City Driving Simulator, Zoria: Age of Shattering, Dragon's Dogma 2 ve Alone in the Dark (yeni sürüm) olacak. İşte GeForce Now’a (GAME+) eklenecek tüm oyunlar ve tarihleri:

Alone in the Dark (Steam)

Dragon's Dogma 2 (Steam)

Squad 44

Taxi Life: A City Driving Simulator

Zoria: Age of Shattering

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 200 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 480 TL, 950 TL ve 1.730 TL'den ulaşılabiliyor.

