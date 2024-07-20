GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg ve Nobody Wants to Die dahil olmak üzere 9 yeni oyun ekleniyor. Listede bulunan diğer oyunlar ise sırasıyla The Crust, Gestalt: Steam & Cinder, Norland, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Content Warning ve Crime Boss: Rockay City. İşte Temmuz ayında platforma eklenmesi planlanan tüm oyunlar...
- The Crust Steam, 15 Temmuz
- Gestalt: Steam & Cinder Steam, 16 Temmuz
- Nobody Wants to Die Steam, 17 Temmuz
- Dungeons of Hinterberg Steam, Xbox ve PC Game Pass, 18 Temmuz
- Flintlock: The Siege of Dawn Steam, Xbox, PC Game Pass, 18 Temmuz
- Norland Steam, 18 Temmuz
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Steam, 19 Temmuz
- Content Warning (Steam)
- Crime Boss: Rockay City (Steam)
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.