GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. İşte bu hafta dahil olmak üzere Temmuz ayında Platforma eklenecek oyunlar...

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg ve Nobody Wants to Die dahil olmak üzere 9 yeni oyun ekleniyor. Listede bulunan diğer oyunlar ise sırasıyla The Crust, Gestalt: Steam & Cinder, Norland, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Content Warning ve Crime Boss: Rockay City. İşte Temmuz ayında platforma eklenmesi planlanan tüm oyunlar...

The Crust Steam, 15 Temmuz

Gestalt: Steam & Cinder Steam, 16 Temmuz

Nobody Wants to Die Steam, 17 Temmuz

Dungeons of Hinterberg Steam, Xbox ve PC Game Pass, 18 Temmuz

Flintlock: The Siege of Dawn Steam, Xbox, PC Game Pass, 18 Temmuz

Norland Steam, 18 Temmuz

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Steam, 19 Temmuz

Content Warning (Steam)

Crime Boss: Rockay City (Steam)

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.

