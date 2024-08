GeForce Now'a 26 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Age of Mythology: Retold, Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Age of Mythology: Retold, Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, Darksiders Genesis, Metro Exodus Enhanced Edition, This War of Mine ve Visions of Mana başta olmak üzere 26 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.

Endzone 2 (Steam, 26 Ağustos)

Age of Mythology: Retold (Steam, Xbox, PC Game Pass 27 Ağustos)

Core Keeper (Xbox, PC Game Pass, 27 Ağustos)

Star Wars Outlaws (Ubisoft Connect, erken erişim 27 Ağustos)

Akimbot (Steam, 29 Ağustos)

Gori: Cuddly Carnage (Steam, 29 Ağustos)

MEMORIAPOLIS (Steam, 29 Ağustos)

Visions of Mana (Steam, 29 Ağustos)

Avatar: Frontiers of Pandora (Steam)

Cat Quest III (Steam)

Cooking Simulator (Xbox, PC Game Pass)

Crown Trick (Xbox, Microsoft Store)

Darksiders Genesis (Xbox, Microsoft Store)

Expeditions: Rome (Xbox, Microsoft Store)

Heading Out (Steam)

Into the Breach (Xbox, Microsoft Store)

Iron Harvest (Xbox, Microsoft Store)

The Knight Witch (Xbox, Microsoft Store)

Lightyear Frontier (Xbox, PC Game Pass)

Metro Exodus Enhanced Edition (Xbox, Microsoft Store)

Outlast 2 (Xbox, Microsoft Store)

Saturnalia (Steam)

SteamWorld Heist II (Steam, Xbox, Microsoft Store)

This War of Mine (Xbox, PC Game Pass)

We Were Here Too (Steam)

Yoku’s Island Express (Xbox, Microsoft Store)

