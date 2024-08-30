GeForce Now'a 26 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Age of Mythology: Retold, Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, Darksiders Genesis, Metro Exodus Enhanced Edition, This War of Mine ve Visions of Mana başta olmak üzere 26 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.
- Endzone 2 (Steam, 26 Ağustos)
- Age of Mythology: Retold (Steam, Xbox, PC Game Pass 27 Ağustos)
- Core Keeper (Xbox, PC Game Pass, 27 Ağustos)
- Star Wars Outlaws (Ubisoft Connect, erken erişim 27 Ağustos)
- Akimbot (Steam, 29 Ağustos)
- Gori: Cuddly Carnage (Steam, 29 Ağustos)
- MEMORIAPOLIS (Steam, 29 Ağustos)
- Visions of Mana (Steam, 29 Ağustos)
- Avatar: Frontiers of Pandora (Steam)
- Cat Quest III (Steam)
- Cooking Simulator (Xbox, PC Game Pass)
- Crown Trick (Xbox, Microsoft Store)
- Darksiders Genesis (Xbox, Microsoft Store)
- Expeditions: Rome (Xbox, Microsoft Store)
- Heading Out (Steam)
- Into the Breach (Xbox, Microsoft Store)
- Iron Harvest (Xbox, Microsoft Store)
- The Knight Witch (Xbox, Microsoft Store)
- Lightyear Frontier (Xbox, PC Game Pass)
- Metro Exodus Enhanced Edition (Xbox, Microsoft Store)
- Outlast 2 (Xbox, Microsoft Store)
- Saturnalia (Steam)
- SteamWorld Heist II (Steam, Xbox, Microsoft Store)
- This War of Mine (Xbox, PC Game Pass)
- We Were Here Too (Steam)
- Yoku’s Island Express (Xbox, Microsoft Store)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.