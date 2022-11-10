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    GeForce RTX 2060 ekran kartı sona geldi

    Neredeyse 3 kez piyasaya çıkan ve kriz dönemlerinde Nvidia’ya önemli bir alternatif sunan GeForce RTX 2060 ekran kartı artık görevini tamamladı ve üretimden kalktı. 
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    GeForce RTX 2060 ekran kartı Tam Boyutta Gör
    Özellikle pandemi döneminde Nvidia’nın ümit bağladığı ekran kartlarından birisi olan GeForce RTX 2060 ekran kartı yolun sonuna geliyor. Steam’in en popüler ikinci ekran kartının üretimi durduruldu.

    GeForce RTX 2060 ekran kartına veda

    İlk kez 2019 yılı başlarında piyasaya çıkan GeForce RTX 2060 ekran kartı, madenciliğin yükselişi ve ardından pandemi ile birlikte sıkıntıya giren RTX 3000 serisinin alternatifi oldu. 2021 başlarında yeniden piyasaya çıkan kart sonlarında ise 12GB olarak piyasaya sürüldü. Yani yaklaşık 2 yıl boyunca Nvidia’nın en önemli kartlarından birisi haline geldi.

    Kripto para piyasasının çakılışı, Ethereum madenciliğinin sona ermesi ve iyileşen stoklar ile birlikte artık GeForce RTX 2060 ekran kartına da ihtiyaç kalmadı. Kaynaklar GeForce RTX 2060 ve GeForce RTX 2060 SUPER ekran kartlarının ortaklara tedariğinin durdurulduğunu belirtiyor. Ayrıca Nvidia ortaklarından üretimi sınırlamalarını da istedi.

    Hali hazırda en uygun fiyatlı ışın izleme kartı olan GeForce RTX 2060 böylece görevini fazlasıyla yerine getirmiş oldu. İki nesil öncesine ait olsa da halen karta yoğun bir ilgi olduğu ifade ediliyor.

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