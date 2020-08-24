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    GeForce RTX 3000 fiyatları belli oldu iddiası

    Kaynaklara göre RTX 3090 serisi 1400$ başlangıç fiyatına sahip. RTX 3080 serisi 800$, RTX 3070 serisi 600$, RTX 3060 serisi de 400$ başlangıç fiyatından piyasada olacak.
    2 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce RTX 3000 fiyatları belli oldu iddiası
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    Nvidia’nın önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesi beklenen Ampere mimarili GeForce ekran kartları ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bu yıl farklı bir isimlendirme alacak olan GeForce 3000 serisinin fiyatları da ortaya çıktı.

    GeForce RTX 3090 fiyatı

    Nvidia bu yıl artık grafik dünyası açısından çok da bir fark oluşturmayan Titan isimlendirmesine son vermeyi planlıyor. Bunun yerine RTX 3090 ve türevleri en üst seviyede profesyoneller için konumlanacak.

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    Daha önce RTX 3090 ekran kartının 1400$ seviyesinden başlayarak 2000$ seviyesine kadar çıkacağı gündeme gelmişti. Bu noktada RTX 3090 Ti şeklinde bir isimlendirmenin 24GB GDDR6X bellek ile Turing Titan kartlarının yerini alması bekleniyor. En yüksek fiyat bu seviyede olacak.

    Sonrasında RTX 3090 SUPER 20GB GDDR6X ve standart RTX 3090 versiyonları bekleniyor. Bunlar tek bir model de olabilir. 384-bit veri yolu ile en yüksek bant genişliği bu kartlarda olacak.

    RTX 3080 10GB GDDR6X ve RTX 3080 Ti 11GB GDDR6X ekran kartları da yine şimdiki 2080 serisinin yerini almaya geliyor. SUPER konusunda bir detay yok ancak RTX 3080 serisinde 799$ fiyat beklentisi var. Bellek veri yolu 320-bit olarak belirlenmiş.

    RTX 3070 ise 8GB ve 16GB GDDR6X bellek seçenekleri ile geliyor. Bu seçeneklerin birisinin Ti olduğu tahmin ediliyor. 600$ fiyat etiketi iddia edilse de ya Ti versiyonu biraz daha fark çıkaracak ya da standart versiyon biraz daha düşük olacak.

    GeForce RTX 3000 fiyatları belli oldu iddiası
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    Önceki nesillerin popüler modeli olan xx60 yine alınabilir bir seviyede oyuncuların karşısına çıkacak. RTX 3060 ekran kartının 8GB GDDR6X bellek ile 400$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Hem bellek, hem bant genişliği hem de çekirdek açısından gelişen RTX 3060, yine serinin en popüler üyesi olacak gibi.

    Henüz RTX 3000 serisi ile ilgili net çıkış tarihleri yok ancak Eylül ayının ikinci yarısından itibaren en azından RTX 3090 ekran kartının piyasada olması bekleniyor. 2 Eylül tarihinde ise Nvidia’nın bir tanıtımı olacak.



    https://wccftech.com/nvidia-rtx-3000-series-rumored-pricing-rtx-3090-for-1399-rtx-3080-for-799-rtx-3070-for-599-and-rtx-3060-for-399/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 gün en beğenilen
    Vallaha yurtdışı fiyatları oldukça uygun. Koskoca PS5 bile 500 para olunca, bu kadar güçlü kartların 800 - 1400 gibi fiyatta olması gayet normal. Burada 1500 tl olduğunu düşünün. Havada kapışır millet. Biz kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz. Yazık !
    Vallaha yurtdışı fiyatları oldukça uygun. Koskoca PS5 bile 500 para olunca, bu kadar güçlü kartların 800 - 1400 gibi fiyatta olması gayet normal. Burada 1500 tl...
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    IceRulez (Osman R.F) 2 gün ebavamqko
    Ayrıca sana bile lux geliyorsa bu fiyata bu sistem gel yer değiştirelim. Ben gideyim almanyaya sen türkiyeye gel.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 2 gün
    Fiyatlara bak! Dolar kuru ve vergiler derken Türkiye gibi üçüncü dünya ülkesinde evi arabayı satıp bu kartlara para bayacak tipler var. Hemen alın. Hiç durmayın. Yaşasın tüketim çılgınlığı.
    Fiyatlara bak! Dolar kuru ve vergiler derken Türkiye gibi üçüncü dünya ülkesinde evi arabayı satıp bu kartlara para bayacak tipler var. Hemen alın. Hiç durma...
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    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 5 sa.
    RTX rüyası bi sonraki nesile kaldı demek
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    K@r@K@L3M 11 sa.
    Bu sözde fiyatlara daha Amerika ve Almanya da %18-19 vergi binecek ve ondan sonra bir daha Türkiye de vergi binmeyecek mi! bu noktayi atlıyor gibisiniz, yada editör atlıyor. Tanitimlarda hep vergisiz fiyatlar söyleniyor, bizler biraz daha az gergin tutuluyoruz ve siparis edeyim derken oha o da ne bi %19 daha binmiş :) Almanya da yasayan biri olarak anlasilan ben 3090 icin 1400+260=1660€ Euro minimum ödeme yapmam gerekiyor öyle mi. 3090!!! sen en iyisi benden uzak dur:)
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    EfoWars (Süleyman Efe Erdoğmak) 9 sa. K@r@K@L3M
    Hayır %18 değil bunlar lüks sayıldığı için %27 oluyor.
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    LeSRiSeL (orhan ) 8 sa. K@r@K@L3M
    tamam sen kendini belli ettin akalman
    çok şikayetçiysen gel türkiyede yaşa artist
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    Timeguard 6 sa. K@r@K@L3M
    Almanya'da devletin aldığı verginin üstüne satıcı aracı vs karlı fiyatının üstüne niye Türkiye devleti vergisi biniyor?Türkiye'de ithalatçı almanya amazondan veya mindfactory.de den mi alıp malı piyasaya veriyor? Yoksa distribütörü direkt üreticiden yüksek adet ile msrp kar vergi vs hesaplanmış son önerilen müşteri satış fiyatının altında ithalat ücretinden mi çekiyor gümrükte vergi öder onuda zaten malı satarken tüketiciye belirli bir oranda vergi ödetir.. Veya şirket giderleri kiralık araç vs vergiden düşer.Amazonda ürünü görüyorsun distribütör karı var , arada satıcı olan b electronic karı var üstüne amazon.com karı var üstüne devletin vergisi var da sen o fiyatı görüyorsun 499$ bilmem ne..Senin Türkiye de ki distribütörün ürünü üreticiden çekerken belki pazar önceliği adet vs gibi bazı farklar olsada almanyada ki distribütöre benzer fiyattan çekmesi lazım o araya giren diğer vergi ve karlar bizi bağlamıyor devletin ithalat için aldığı vergi var ondan sonra aynı sıra distribütör karı aracı firma karı vs.. Yani yakın olması lazım fiyatların döviz bazında.
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 18 sa.
    tabi birde su varki dunyada hicbir devlet tuketim cilgini halkini doyurmaya yetisemez hergun saatlerce oyun oynayan uretime gelisime calismaya gelismeye kapali insanlari kim kaygi ederki ... bakiyorumda su anda piyasada ugruna pc upgrade etmeye degicek ozgun ciddi bir oyun varda bu izdirabi cekmeye degicek benmi goremiyorum
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    yamaci1771 11 sa. CMteria
    valla cok param olsaydı rdr2yi 4k 60 fps oynatacak bi 2080ti falan alır doya doya oynardımmuhteşem bir oyun, 4k çözünürlükte bu nesilde hatta genel olarak belki de gelmiş geçmiş en realistik grafiklere dönüşüyor hikayesi muazzam, oynayanı içine çekip hikayeye çok iyi dahil eden bir yapısı varbunun haricinde cyberpunk da epey sağlam bir oyun olacaktır, cdpr yanıltmaztabii bu tür olağanüstü oyun örnekleri çok az, orası ayrı konu, ama parası olan için değecek oyunlar da yok değil bence
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 18 sa.
    karta verdiginiz 10000 baslangic kasanin geri kalani ve bu karti aldiginiza degicek oyuncu monitoru ve cevre birimleriyle 20-25k bir sistem gerekiyor olan alir kimseyi baglamaz ama amerikada yada almanyada yasayan herkesin herseyin son cikanini ayni gun gidip alabildigini dusunmek eziklik psikolojisi biraz artik ciksakmi ordan arkadaslar .... birde her konuya girip almanyadaki akp lilerle yer degistirmeye calisan militan ordusumu turedi nedir bilmiyorum ama bir gidip baksinlar bogazin iki yakasindaki yalilarda akp lilermi yasiyormus yada ege ve akdenizin sahil tatil sitelerinde yasayanlar 80 sene akp lilermiydi ekran karti konusunun altinda bile apolitik olamiyorsunuz butcenize uygun makul sifir yada ikinci el bir bilgisayar toplayip oyun oynayip keyfinize baksanizya arkadaslar .
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    fotifoti (foti ) 19 sa.
    Benim için nvidia defteri kapanmıştır. Bir karta 2bin dolar (yurtiçi-dışı fark etmez çok yüksek bir meblağ) vermem için hiç bir mantıklı gerekçe yok. 8k ekran kullanacaksın da kasacak da etmeyecek de falan da filan da. Tamamen israf. Şuan laptopta 2060 ve ona bağlı 2k ekran kullanıyorum. Hemen her oyun tatmin ediyor. 2bine kasa toplanır, bir karta o kadar para vermenin bence mantığı yok .Herhalde madenciler yüzünden bu hale geldi piyasa. Oyun için saçma
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    ismailşanlı 1 gün
    Bizde bu dolar bunlarda bu Mal varken biz daha çook yorum yaparız böyle
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    lemartes 1 gün
    7.4 u kirdi dolar bu arada. hayirli haberlere bir yenisini ekliim dedim
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    lido 1 gün
    Fiyatlar uçuk bu gidişle çoğu oyuncu 1080p den 4k ya geçemeyecek
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün
    Nvidia şımardı iyice
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    PURECAUCASIANWHITE 1 gün
    haber editörünü bloklamışım iyi ki önceden
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    4942 kez okundu.
    34 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, geforce 3090 ve
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