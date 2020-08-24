GeForce RTX 3000 fiyatları belli oldu iddiası

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesi beklenen Ampere mimarili GeForce ekran kartları ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bu yıl farklı bir isimlendirme alacak olan GeForce 3000 serisinin fiyatları da ortaya çıktı.

GeForce RTX 3090 fiyatı

Nvidia bu yıl artık grafik dünyası açısından çok da bir fark oluşturmayan Titan isimlendirmesine son vermeyi planlıyor. Bunun yerine RTX 3090 ve türevleri en üst seviyede profesyoneller için konumlanacak.

Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

İlginizi Çekebilir

Bazı Nvidia GeForce RTX ekran kartlarının üretimi sona eriyor

Daha önce RTX 3090 ekran kartının 1400$ seviyesinden başlayarak 2000$ seviyesine kadar çıkacağı gündeme gelmişti. Bu noktada RTX 3090 Ti şeklinde bir isimlendirmenin 24GB GDDR6X bellek ile Turing Titan kartlarının yerini alması bekleniyor. En yüksek fiyat bu seviyede olacak.

Sonrasında RTX 3090 SUPER 20GB GDDR6X ve standart RTX 3090 versiyonları bekleniyor. Bunlar tek bir model de olabilir. 384-bit veri yolu ile en yüksek bant genişliği bu kartlarda olacak.

RTX 3080 10GB GDDR6X ve RTX 3080 Ti 11GB GDDR6X ekran kartları da yine şimdiki 2080 serisinin yerini almaya geliyor. SUPER konusunda bir detay yok ancak RTX 3080 serisinde 799$ fiyat beklentisi var. Bellek veri yolu 320-bit olarak belirlenmiş.

RTX 3070 ise 8GB ve 16GB GDDR6X bellek seçenekleri ile geliyor. Bu seçeneklerin birisinin Ti olduğu tahmin ediliyor. 600$ fiyat etiketi iddia edilse de ya Ti versiyonu biraz daha fark çıkaracak ya da standart versiyon biraz daha düşük olacak.

Tam Boyutta Gör

Önceki nesillerin popüler modeli olan xx60 yine alınabilir bir seviyede oyuncuların karşısına çıkacak. RTX 3060 ekran kartının 8GB GDDR6X bellek ile 400$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Hem bellek, hem bant genişliği hem de çekirdek açısından gelişen RTX 3060, yine serinin en popüler üyesi olacak gibi.

Henüz RTX 3000 serisi ile ilgili net çıkış tarihleri yok ancak Eylül ayının ikinci yarısından itibaren en azından RTX 3090 ekran kartının piyasada olması bekleniyor. 2 Eylül tarihinde ise Nvidia’nın bir tanıtımı olacak.

https://wccftech.com/nvidia-rtx-3000-series-rumored-pricing-rtx-3090-for-1399-rtx-3080-for-799-rtx-3070-for-599-and-rtx-3060-for-399/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.