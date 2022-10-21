GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X bir miktar daha hızlı

Nvidia’nın RTX 4000 serisindeki orta seviye kartları piyasaya sürmeden önce RTX 3000 serisinin stoklarını bitirmeye çalıştığı biliniyor. GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X ekran kartı bunun son örneği.

GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X ne kadar iyi?

GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X ekran kartında yer alan GDDR6X bellek 19Gbps hızında çalışıyor ve yüzde 30 civarında bir artış getiriyor. Bant genişliği de 608GB/s ile yine yüzde 35 civarında bir artış getiriyor. Bunun haricinde GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 ekran kartı ile aynı özelliklere sahip.

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Sızdırılan ilk benchmark skorları GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X ekran kartını orijinal modelin hemen üzerine, RTX 3070 ekran kartının da altına yerleştiriyor. Bu bakımdan oyuncular için bir tercih olabilir. Gelecek yıl başlarına kadar yeni bir RTX 4000 ekran kartı çıkmayacağı için GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X aradaki boşluğu dolduracak. Firmanın en erken Kasım ayında bir hareketlilik yaşaması bekleniyor.

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GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X performansı nasıl?