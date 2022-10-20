Nvidia GeForce RTX 4070 yeniden gündemde

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın GeForce RTX 4080 12GB ekran kartını iptal etmesi ile birlikte GeForce RTX 4070 ekran kartı iddiaları yeniden alevlendi. Ekran kartının bu kez en net görsel çalışmaları internette paylaşıldı.

Nvidia GeForce RTX 4070 neler sunacak?

Nvidia GeForce RTX 4070 ekran kartının iptal edilen GeForce RTX 4080 12GB devre kartını temel alacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte 160-bit veri yolunda 10GB veya 192-bit veri yolunda 12GB bellek şeklinde bir miktar kırpma yaşanacak. Ayrıca bu kartta Founders Edition versiyonu olacağı da ifade ediliyor.

Nvidia'dan şaşırtan karar: RTX 4080 12GB iptal edildi! 4 gün önce eklendi

Daha önce de Nvidia GeForce RTX 4070 ekran kartının şema tarzındaki görseli internete sızdırılmıştı. Bu bakımdan ekran kartının yakın zamanda piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yeni bir ekran kartı için en erken 2023 başları gösteriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce RTX 4070 geliyor mu?