Tam Boyutta Gör CES 2024 kapsamında tanıtılan GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER ekran kartlarından ilk kıyaslamalar yayınlanmaya başladı. Peki SUPER modeli, yerini alacağı RTX 4080'e karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

RTX 4080 için ilk sonuçlar çıktı

Kaçıranlar RTX 4080 Super, Super serisindeki diğer modellere kıyasla ufak yenilikler sunuyor. Öyle ki Tensor, RT çekirdeği ve saat hızına ek olarak yalnızca CUDA çekirdeğinde yüzde 5'lik bir artış yaşandı. GPU'nun bellek konfigürasyonu ve bellek bant genişliği ise değişmedi. Bununla birlikte yeni ekran kartı, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip.

Tam Boyutta Gör Ayrıca 80 RT çekirdeği (3.nesil), 320 Tensor Çekirdeği, 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor. Fiyat noktasında ise, RTX 4080'in 1.200 dolar, RTX 4080 SUPER'in ise 999 dolardan tanıtıldığını hatırlatalım. Yani selefinden önemli ölçüde daha ucuz.

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Sızdırılan test sonuçlarına gelirsek RTX 4080 SUPER, Geekbench 6'nın OpenCL testinden 264.806, CUDA testinden ise 309.554 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4080'in sırasıyla 248.932 ve 300.728 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Kısaca fark yok denecek kadar az. RTX 4080 SUPER'in 31 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Aynı gün Nvidia, kartlar üzerindeki tüm ambargoyu kaldıracak.

- RTX 4080 RTX 4080 SUPER Vulkan 253.000 - OpenCL 248.932 264.806 CUDA 300.728 309.554

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GeForce RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar çıktı: Neler sunuyor?