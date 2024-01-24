GeForce RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar çıktı: Neler sunuyor?

RTX 4080 için ilk sonuçlar çıktı
Kaçıranlar RTX 4080 Super, Super serisindeki diğer modellere kıyasla ufak yenilikler sunuyor. Öyle ki Tensor, RT çekirdeği ve saat hızına ek olarak yalnızca CUDA çekirdeğinde yüzde 5'lik bir artış yaşandı. GPU'nun bellek konfigürasyonu ve bellek bant genişliği ise değişmedi. Bununla birlikte yeni ekran kartı, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip.
Sızdırılan test sonuçlarına gelirsek RTX 4080 SUPER, Geekbench 6'nın OpenCL testinden 264.806, CUDA testinden ise 309.554 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4080'in sırasıyla 248.932 ve 300.728 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Kısaca fark yok denecek kadar az. RTX 4080 SUPER'in 31 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Aynı gün Nvidia, kartlar üzerindeki tüm ambargoyu kaldıracak.
|-
|RTX 4080
|RTX 4080 SUPER
|Vulkan
|253.000
|-
|OpenCL
|248.932
|264.806
|CUDA
|300.728
|309.554
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.