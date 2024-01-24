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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar çıktı: Neler sunuyor?

    GeForce RTX 40 SUPER serisi ekran kartlarından ilk sonuçlar paylaşılmaya başladı. Peki RTX 4080'in yerini alacak RTX 4080 SUPER neler sunuyor? İşte sonuçlar...  
    GeForce RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    CES 2024 kapsamında tanıtılan GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER ekran kartlarından ilk kıyaslamalar yayınlanmaya başladı. Peki SUPER modeli, yerini alacağı RTX 4080'e karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    RTX 4080 için ilk sonuçlar çıktı

    Kaçıranlar RTX 4080 Super, Super serisindeki diğer modellere kıyasla ufak yenilikler sunuyor. Öyle ki Tensor, RT çekirdeği ve saat hızına ek olarak yalnızca CUDA çekirdeğinde yüzde 5'lik bir artış yaşandı. GPU'nun bellek konfigürasyonu ve bellek bant genişliği ise değişmedi. Bununla birlikte yeni ekran kartı, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip.

    GeForce RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Ayrıca 80 RT çekirdeği (3.nesil), 320 Tensor Çekirdeği, 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor. Fiyat noktasında ise, RTX 4080'in 1.200 dolar, RTX 4080 SUPER'in ise 999 dolardan tanıtıldığını hatırlatalım. Yani selefinden önemli ölçüde daha ucuz.

     

    Sızdırılan test sonuçlarına gelirsek RTX 4080 SUPER, Geekbench 6'nın OpenCL testinden 264.806, CUDA testinden ise 309.554 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4080'in sırasıyla 248.932 ve 300.728 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Kısaca fark yok denecek kadar az. RTX 4080 SUPER'in 31 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Aynı gün Nvidia, kartlar üzerindeki tüm ambargoyu kaldıracak.

    - RTX 4080 RTX 4080 SUPER
    Vulkan 253.000 -
    OpenCL 248.932 264.806
    CUDA 300.728 309.554
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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