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    GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı

    Oyuncular yakın dönemde Nvidia’dan GeForce RTX 3060 hamlesi beklerken RTX 3060 Ti ekran kartı da rekabete katılacak. Nvidia rakibi AMD’nin hamlelerini bekliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı
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    Son dönemde grafik teknolojileri pazarının belki de en rekabetçi dönemine girmek üzereyiz. Hem AMD hem de Nvidia başarılı yatırımlarla ulaştıkları en iyi grafik mimarilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Her iki marka da birbirine alan bırakmamakta kararlı.

    GeForce RTX 3060 Ti neler sunacak?

    Geçen yıl AMD’nin 7nm sürecindeki Navi 10 çekirdeklerini temel alan Radeon RX 5000 serisi ile pazara iyi bir giriş yaptığını gördük. Hatta bazı senaryolarda Nvidia’nın tedbir almak zorunda kaldığına da şahit olmuştuk.

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    Nvidia cevap vermekte gecikmedi ve performansı adeta aya çıkaran 7nm sürecindeki Ampere grafik mimarisini tanıttı. AMD ise Ekim sonlarında Navi 20 grafik çekirdeklerini barındıran iddialı Radeon RX 6000 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Görünen o ki savaş biraz daha alt seviyelerde kızışacak.

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    Nvidia’nın en güçlü oyuncu ve profesyonel kartı diyebileceğimiz RTX 3090 ve sonrasında gelmesi muhtemel RTX 3090 Ti veya SUPER versiyonları şimdilik rakipsiz görünüyor. Hatta biraz daha altında RTX 3080 Ti veya SUPER ekran kartlarına yönelik olarak da AMD tarafından hamle gelmesine pek ihtimal verilmiyor.

    Radeon RX 6000 serisinin en tepede RTX 3070 üzerinde ve RTX 3080 ekran kartına yakın bir performans sunması bekleniyor. Elbette RTX 2080 Ti ekran kartından da daha iyi bir performans sunuyor. Uygun bir fiyat etiketi ile AMD’nin bu aralıkta iyi işler yapması bekleniyor.

    GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı
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    Nvidia da haliyle boş durmayı düşünmüyor. AMD’nin hamlelerine göre RTX 3060 ekran kartını da piyasaya sürecek ancak tek hamlesi bu olmayacak. Kaynaklar bir RTX 3060 Ti veya SUPER şeklinde ara model iddiasında.

    RTX 3060 Ti ekran kartının GA104 grafik çekirdeğini temel alacağı belirtiliyor. 4864 işlem birimi, 152 Tensor çekirdeği, 38 RT çekirdeği, 256-bit bellek veri yolu, 448GB/s bant genişliği ve 8GB GDDR6 bellek kapasitesi onu RTX 3070 klasmanına yükseltiyor. Zira GA104 grafik çekirdeği RTX 3070 için ayrılmıştı. Bu çekirdeğin tüm birimleri açık halinin ise RTX 3070 Ti ekran kartında kullanılması bekleniyor.

    RTX 3060 Ti için 180W civarında ısıl tasarım gücü bilgisi var. Özelleştirilmiş versiyonlar 200W seviyesine kadar çıkabilecek. Kartın 8-pinli tek bir bağlantıdan güç çekeceği ifade ediliyor. Fiyat tahminleri ise 399$ etrafında yoğunlaşıyor.

    Görünen o ki Nvidia surda gedik açtırmamaya çalışıyor. GeForce RTX 3060 ekran kartının yanında RTX 3060 Ti, RTX 3070 ve RTX 3070 Ti ekran kartları orta üst segmentte geniş bir alanı kaplamış olacak. Özellikle 28 Ekim tarihindeki duyuru sonrasında savaşın şekilleneceğini söyleyebiliriz.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-specifications-leak-4864-cores-8-gb-gddr6-memory/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 sa. en beğenilen
    AMDnin harbi busefer bişeyler yapacak gibi
    nvidiya yardırıyo
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    lemartes 1 sa.
    Neden TI bunun adi anlamak mumkun degil.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Nvidia hem rdna2’yi hem de yeni konsolları ölü doğdurmaya karar vermiş
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 sa.
    düşünsenize amd big navi duyuruyor kartın max performansı rtx 3070 ile sınırlı
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    sudden_44 (King Slayer) 2 sa.
    Amd ; bırakın , bırakın gelsinler ... :)
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 sa.
    bilerek mi sızdırıyorlar anlamış değilim
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 sa. en beğenilen
    AMDnin harbi busefer bişeyler yapacak gibi
    nvidiya yardırıyo
    Yanıtla +10
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