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    GeForce RTX 4000 serisi ertelenebilir: Sebebi ilginç

    Madencilerin piyasaya boca ettiği kullanılmış GeForce RTX 3000 ekran kartları nedeniyle Nvidia yeni RTX 4000 ekran kartlarını bir miktar daha erteleme kararı alıyor. 
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    GeForce RTX 4000
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    Kripto para dünyasında yaşanan büyük çöküş sonrasında madenciler de ellerinde kalan ekran kartlarını haraç mezat satmaya başladı. Piyasada ikinci el ekran kartı adeta kaynarken Nvidia tarafında bazı etkileri oluyor.

    GeForce RTX 4000 serisi neden erteleniyor?

    Hem performans tarafında hem de enerji tüketimi tarafında önemli artışlar getirecek olan GeForce RTX 4000 ekran kartı serisi normalde Ekim ayında bekleniyordu ancak Nvidia sürpriz bir kararla Aralık ayına erteledi.

    Kararın arkasında ise ikinci el piyasasına boca edilen GeForce RTX 3000 ekran kartları bulunuyor. Büyük bir stok birikimi ortaya çıkaran bu durum RTX 4000 serisi açısından dezavantaj olabilir zira tüketiciler daha uygun fiyatlı ikinci ellere yönelebilir.

    Nvidia yeni RTX 4000 serisini piyasaya sürdüğünde en azından talebin belirli bir seviyesinin üzerinde ve tüketicilerin de yeni alternatiflere yönelmiş olmasını istiyor. Böylece satış tarafında herhangi bir kaza yaşanmayacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 13 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 14 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    GeForce RTX 4000, nvidia ve
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