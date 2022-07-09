GeForce RTX 4000 serisi ertelenebilir: Sebebi ilginç

Tam Boyutta Gör

Kripto para dünyasında yaşanan büyük çöküş sonrasında madenciler de ellerinde kalan ekran kartlarını haraç mezat satmaya başladı. Piyasada ikinci el ekran kartı adeta kaynarken Nvidia tarafında bazı etkileri oluyor.

GeForce RTX 4000 serisi neden erteleniyor?

Hem performans tarafında hem de enerji tüketimi tarafında önemli artışlar getirecek olan GeForce RTX 4000 ekran kartı serisi normalde Ekim ayında bekleniyordu ancak Nvidia sürpriz bir kararla Aralık ayına erteledi.

EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID servet değerinde 4 gün önce eklendi

Kararın arkasında ise ikinci el piyasasına boca edilen GeForce RTX 3000 ekran kartları bulunuyor. Büyük bir stok birikimi ortaya çıkaran bu durum RTX 4000 serisi açısından dezavantaj olabilir zira tüketiciler daha uygun fiyatlı ikinci ellere yönelebilir.

Nvidia yeni RTX 4000 serisini piyasaya sürdüğünde en azından talebin belirli bir seviyesinin üzerinde ve tüketicilerin de yeni alternatiflere yönelmiş olmasını istiyor. Böylece satış tarafında herhangi bir kaza yaşanmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 4000 serisi erteleniyor mu?