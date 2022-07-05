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    EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID satışa çıkıyor: Fiyat zirvede

    EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID adındaki ekran kartı hız aşırtma tutkunlarının iştahını kabartırken yüksek fiyat etiketi ile her haneye bir tane alınabiliyor.   
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    EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID
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    EVGA markasının kaslı ekran kartlarını bir araya getirdiği KINGPIN serisi en güçlü üyesine kavuşuyor. EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID ekran kartı servet değerinde fiyat etiketi ile geliyor.

    EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID özellikleri ve fiyatı

    EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID sınırlı üretim olarak tanımlanabilir zira her ev için 1 tane alım hakkı veriliyor. Önceki HYBRID modellerinden farklı olarak hız aşırtmaya yönelik bazı avantajları var.

    Çift 16-pin güç bağlantısı olan ekran kartı 4 adet 8-pin kablo gerektiriyor. Kart üzerinde bir adet OLED ekran verileri takip etmenizi sağlıyor. Tek fanlı soğutma sistemi 360mm radyatöre bağlanmış. Voltaj takip kafalarının yanı sıra BIOS üzerinde normal, hız aşırtma ve LN2 modları yer alıyor.

    Bu denli kaslı bir karta nasıl güç vereceğinizi düşünmenize gerek yok. EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID beraberinde SuperNOVA 1600 P2 güç kaynağını da hediye ediyor. Tüm paketin fiyatı 2500$ olarak açıklandı.

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