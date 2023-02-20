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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4070 16 GB, 12 GB ve 10 GB varyantlarıyla birlikte ortaya çıktı

    Gigabyte GeForce RTX 4070 ekran kartlarını listeledi. Ortaya çıkan bilgiler gösteriyor ki GeForce RTX 4070 kartları üç farklı bellek yapılandırmasıyla birlikte gelebilir.
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    GeForce RTX 4070 üç farklı bellek yapılandırmasına sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia’ın beklenen RTX 4070’inden bilgiler gelmeye devam ediyor. Gigabyte, henüz duyurulmamış GeForce RTX 4070 ekran kartlarını kendi sitesinde listeledi. Sayfaya göre Gigabyte, RTX 4070 için üç farklı bellek yapılandırması hazırlamış durumda.

    RTX 4070 üç farklı yapılandırmaya sahip olabilir

    Ortaya çıkan altı adet Gigabyte GeForce RTX 4070, modele göre 10GB, 12GB ve 16GB bellek yapılandırmasına sahip görünüyor. Ancak ortaya çıkan listede iptal edilen RTX 4080 12GB modeli de görülüyor. Dolayısıyla bu sayfada gösterilenler nihai liste olmayabilir.

    GeForce RTX 4070 üç farklı bellek yapılandırmasına sahip olabilir Tam Boyutta Gör

    • Gigabyte RTX 4070 AORUS Master 12GB
    • Gigabyte RTX 4070 AORUS Master 12GB
    • Gigabyte RTX 4070 EAGLE OC 12GB
    • Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 10GB
    • Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 12GB
    • Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 16GB

    Öte yandan son bilgilere göre RTX 4070’nin 5888 CUDA çekirdeği ve 21 Gbps hıza sahip 12 GB GDDR6X VRAM ile geleceği söyleniyor. Ek olarak kartın 200W TGP’ye sahip olacağı düşünülüyorken çıkış tarihi tarafındaysa RTX 4070’in Nisan ayı içerisinde 500 dolara yakın bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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