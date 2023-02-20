GeForce RTX 4070 16 GB, 12 GB ve 10 GB varyantlarıyla birlikte ortaya çıktı

RTX 4070 üç farklı yapılandırmaya sahip olabilir
Ortaya çıkan altı adet Gigabyte GeForce RTX 4070, modele göre 10GB, 12GB ve 16GB bellek yapılandırmasına sahip görünüyor. Ancak ortaya çıkan listede iptal edilen RTX 4080 12GB modeli de görülüyor. Dolayısıyla bu sayfada gösterilenler nihai liste olmayabilir.
- Gigabyte RTX 4070 AORUS Master 12GB
- Gigabyte RTX 4070 AORUS Master 12GB
- Gigabyte RTX 4070 EAGLE OC 12GB
- Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 10GB
- Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 12GB
- Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 16GB
Öte yandan son bilgilere göre RTX 4070’nin 5888 CUDA çekirdeği ve 21 Gbps hıza sahip 12 GB GDDR6X VRAM ile geleceği söyleniyor. Ek olarak kartın 200W TGP’ye sahip olacağı düşünülüyorken çıkış tarihi tarafındaysa RTX 4070’in Nisan ayı içerisinde 500 dolara yakın bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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