RTX 4070 ve RTX 4060 mobil test edildi: Çift haneli performans artışı sunacak

Tam Boyutta Gör Nvidia RTX 4070, RTX 4060 ve RTX 4050 tabanlı dizüstü bilgisayarın önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni GPU'ların çıkışına sayılı günler kala, ailenin orta seviye modelleri RTX 4060 ve RTX 4070 mobil test edildi. Peki yeni ekran kartları selefine karşı neler sunacak? İşte 3DMark'tan gelen ilk erken sonuçlar

RTX 4060 ve RTX 4070 mobil test edildi

Sızıntı kaynağı gerçekleştirilen testlerde hangi oyunların veya hangi ayarların kullanıldığına dair ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Ancak görüntüler RTX 4060 ve RTX 4070 performansında çift haneli bir artış olacağını bizlere gösteriyor. Bu noktada RTX 4060 en az yüzde 25, RTX 4070 ise en az yüzde 11 kadar selefinden daha hızlı olacak.

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Bildirilenlere göre RTX 4070, 4608 CUDA çekirdekli bir AD106 GPU, 35-115W TDP, 128 bit veri yolu üzerinde 16 Gb/sn 8 GB GDDR6 bellek yapılandırması ile gelecek. RTX 4060 ise benzer bellek ve TDP konfigürasyonu ile 3072 CUDA çekirdekli AD107 GPU’dan güç alacak. Böylece her iki kartın teknik tarafta küçük bir yükseltme içereceğini söyleyebiliriz.

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RTX 4070, 4060 ve 4050 dizüstü bilgisayarlar önümüzdeki hafta, 22 Şubat'tan itibaren piyasaya sürülecek. Yeni GPU'lar hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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RTX 4070 ve RTX 4060 mobil test edildi: İşte sonuçlar