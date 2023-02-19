RTX 4070 ve RTX 4060 mobil test edildi: Çift haneli performans artışı sunacak

RTX 4060 ve RTX 4070 mobil test edildi
Sızıntı kaynağı gerçekleştirilen testlerde hangi oyunların veya hangi ayarların kullanıldığına dair ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Ancak görüntüler RTX 4060 ve RTX 4070 performansında çift haneli bir artış olacağını bizlere gösteriyor. Bu noktada RTX 4060 en az yüzde 25, RTX 4070 ise en az yüzde 11 kadar selefinden daha hızlı olacak.
Bildirilenlere göre RTX 4070, 4608 CUDA çekirdekli bir AD106 GPU, 35-115W TDP, 128 bit veri yolu üzerinde 16 Gb/sn 8 GB GDDR6 bellek yapılandırması ile gelecek. RTX 4060 ise benzer bellek ve TDP konfigürasyonu ile 3072 CUDA çekirdekli AD107 GPU’dan güç alacak. Böylece her iki kartın teknik tarafta küçük bir yükseltme içereceğini söyleyebiliriz.
RTX 4070, 4060 ve 4050 dizüstü bilgisayarlar önümüzdeki hafta, 22 Şubat'tan itibaren piyasaya sürülecek. Yeni GPU'lar hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah