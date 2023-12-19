GeForce RTX 4090D için tarih verildi: İşte beklenenler

RTX 4090D yıl bitmeden geliyor
Kaçıranlar için daha önceki raporlar, RTX 4090D'nin 2024 yılı içerisinde satışa çıkacağı yönündeydi. Sektör kaynaklarından gelen yeni bilgiler ise, kartın yıl bitmeden 28 Aralık'ta vitrine çıkacağını söylüyor. Yani beklenenden çok daha erken.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi RTX 4090D, temel RTX 4090 modelinin kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Öyle ki yeni kartın daha az CUDA çekirdeği ile AD102-250 GPU'dan güç alacağı belirtiliyor. TDP ise temel modelde bulunan 450W'a kıyasla 425W'a düşürülecek. Ancak daha da önemlisi hız aşırtma desteği olmayacak. Kartın henüz kesin teknik özellikleri belli olmadı. Ancak RTX 4090 ile aynı düzeyde performans sunmayacağı bir gerçek.
RTX 4090D muhtemel özellikler
- AD102-250GPU
- Daha az CUDA çekirdeği
- 425W'lık daha düşük TDP
- Daha yüksek saat hızı, 2280MHz, benzer yükseltme hızı 2529MHz
- OC desteği yok
- Çin'e özel olacak
Paylaşılan bilgilere göre RTX 4090D'nin RTX 4080 SUPER'den önce piyasaya çıkması planlanıyor. Bu kart başlangıçta Çin pazarında RTX 4090'ın yerini alacak bir model olarak görünüyordu ancak RTX 4090D'ye yönelik planlar değişmiş olabilir. Hatta RTX 4080 SUPER'ın yeniden markalanmış bir sürümü olacağına dair spekülasyonlar da mevcut. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. Nvidia'nın gelecek lansmanları ise aşağıdaki tarihlerde olacak.
RTX 4090D: 28 Aralık 2023
RTX 4070 SUPER: 17 Ocak 2024
RTX 4070 Ti SUPER: 24 Ocak 2024
RTX 4080 SUPER: 31 Ocak 2024
RTX 3050 6GB: 2024'ün ilk çeyreği
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.