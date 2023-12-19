GeForce RTX 4090D için tarih verildi: İşte beklenenler

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia'nın en üçlü masaüstü ekran kartı GeForce RTX 4090, Çin'e öynelik teknoloji ambargoları nedeniyle yasaklanmıştı. Ancak bir süredir bu kısıtlamaları atlayacak kırpılmış bir modelin yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise RTX 4090D'nin muhtemel çıkış tarihi ve özellikleri gün yüzüne çıktı.

RTX 4090D yıl bitmeden geliyor

Kaçıranlar için daha önceki raporlar, RTX 4090D'nin 2024 yılı içerisinde satışa çıkacağı yönündeydi. Sektör kaynaklarından gelen yeni bilgiler ise, kartın yıl bitmeden 28 Aralık'ta vitrine çıkacağını söylüyor. Yani beklenenden çok daha erken.

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Yukarıda da bahsettiğimiz gibi RTX 4090D, temel RTX 4090 modelinin kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Öyle ki yeni kartın daha az CUDA çekirdeği ile AD102-250 GPU'dan güç alacağı belirtiliyor. TDP ise temel modelde bulunan 450W'a kıyasla 425W'a düşürülecek. Ancak daha da önemlisi hız aşırtma desteği olmayacak. Kartın henüz kesin teknik özellikleri belli olmadı. Ancak RTX 4090 ile aynı düzeyde performans sunmayacağı bir gerçek.

RTX 4090D muhtemel özellikler

AD102-250GPU

Daha az CUDA çekirdeği

425W'lık daha düşük TDP

Daha yüksek saat hızı, 2280MHz, benzer yükseltme hızı 2529MHz

OC desteği yok

Çin'e özel olacak

Paylaşılan bilgilere göre RTX 4090D'nin RTX 4080 SUPER'den önce piyasaya çıkması planlanıyor. Bu kart başlangıçta Çin pazarında RTX 4090'ın yerini alacak bir model olarak görünüyordu ancak RTX 4090D'ye yönelik planlar değişmiş olabilir. Hatta RTX 4080 SUPER'ın yeniden markalanmış bir sürümü olacağına dair spekülasyonlar da mevcut. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. Nvidia'nın gelecek lansmanları ise aşağıdaki tarihlerde olacak.

RTX 4090D: 28 Aralık 2023

RTX 4070 SUPER: 17 Ocak 2024

RTX 4070 Ti SUPER: 24 Ocak 2024

RTX 4080 SUPER: 31 Ocak 2024

RTX 3050 6GB: 2024'ün ilk çeyreği

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GeForce RTX 4090D için tarih verildi: İşte beklenenler