Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4090D için tarih verildi: İşte beklenenler

    Nvidia'nın ABD yaptırımlarını atlayacak RTX 4090 sürümü için geri sayım başladı. Son olarak RTX 4090D'nin özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi sızdırıldı. İşte detaylar.
    GeForce RTX 4090D için tarih verildi: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia'nın en üçlü masaüstü ekran kartı GeForce RTX 4090, Çin'e öynelik teknoloji ambargoları nedeniyle yasaklanmıştı. Ancak bir süredir bu kısıtlamaları atlayacak kırpılmış bir modelin yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise RTX 4090D'nin muhtemel çıkış tarihi ve özellikleri gün yüzüne çıktı.

    RTX 4090D yıl bitmeden geliyor

    Kaçıranlar için daha önceki raporlar, RTX 4090D'nin 2024 yılı içerisinde satışa çıkacağı yönündeydi. Sektör kaynaklarından gelen yeni bilgiler ise, kartın yıl bitmeden 28 Aralık'ta vitrine çıkacağını söylüyor. Yani beklenenden çok daha erken.

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi RTX 4090D, temel RTX 4090 modelinin kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Öyle ki yeni kartın daha az CUDA çekirdeği ile AD102-250 GPU'dan güç alacağı belirtiliyor. TDP ise temel modelde bulunan 450W'a kıyasla 425W'a düşürülecek. Ancak daha da önemlisi hız aşırtma desteği olmayacak. Kartın henüz kesin teknik özellikleri belli olmadı. Ancak RTX 4090 ile aynı düzeyde performans sunmayacağı bir gerçek.

    RTX 4090D muhtemel özellikler

    • AD102-250GPU
    • Daha az CUDA çekirdeği
    • 425W'lık daha düşük TDP
    • Daha yüksek saat hızı, 2280MHz, benzer yükseltme hızı 2529MHz
    • OC desteği yok
    • Çin'e özel olacak

    Paylaşılan bilgilere göre RTX 4090D'nin RTX 4080 SUPER'den önce piyasaya çıkması planlanıyor. Bu kart başlangıçta Çin pazarında RTX 4090'ın yerini alacak bir model olarak görünüyordu ancak RTX 4090D'ye yönelik planlar değişmiş olabilir. Hatta RTX 4080 SUPER'ın yeniden markalanmış bir sürümü olacağına dair spekülasyonlar da mevcut. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. Nvidia'nın gelecek lansmanları ise aşağıdaki tarihlerde olacak.

    RTX 4090D: 28 Aralık 2023
    RTX 4070 SUPER: 17 Ocak 2024
    RTX 4070 Ti SUPER: 24 Ocak 2024
    RTX 4080 SUPER: 31 Ocak 2024
    RTX 3050 6GB: 2024'ün ilk çeyreği

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kopilot indirim kodu gürcistan teknoloji mağazaları bayon mu egea cross mu ağ güvenlik anahtarı doğru değil iphone 11 pro mu 12 mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-46
    Acer Nitro 5 AN515-46
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız