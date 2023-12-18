Intel'in kare oluşturma teknolojisi Nvidia ve AMD'den farklı bir yöntem kullanacak

Tam Boyutta Gör Intel, ExtraSS adında, DLSS 3 ve FSR 3'e rakip yeni kare oluşturma teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Söylenene göre Intel'in teknolojisi DLSS 3 ve FSR 3'nin klonu olmayacak.

DLSS 3 ve FSR 3, frame interpolasyon (araya ekleme) yöntemini kullanırken, ExtraSS, ekstrapolasyon yöntemini kullanacak. İki yöntem çok benzer olsa da ekstrapolasyon tekniği bazı avantajlara sahip.

Genel olarak ExtraSS, Nvidia'nın DLSS'i ve AMD'nin FSR'sinin ilgili çerçeve oluşturma teknolojisine oldukça benzer. Intel, XeSS'i temel alarak görsel kaliteyi artırmak için hareket vektörleri ve uzamsal verilerden yararlanıyor ancak ekstrapolasyonla yeni bir çerçeve oluşturmak için kullanılan veriler çok farklı oluyor. Araya eklenecek yeni bir kare oluşturmak için iki kare kullanmak yerine, ekstrapolasyonda yalnızca bir kare kullanılıyor.

Daha düşük gecikme olacak

Bu teknolojideki en büyük dezavantaj algoritma için ekstra verinin eksik oluşu. Bu nedenle ekstrapolasyon daha yüksek çözünürlüklü görüntüye ihtiyaç duyuyor. Buna rağmen Intel'in de kabul ettiği üzere birçok görsel aksaklık ve kusur oluşabiliyor. Teknolojinin avantajı ise gecikmenin interpolasyona göre daha düşük olması. Interpolasyonda yeni kare oluşturmak için önceki ve sonraki kareler kullanıldığı için gecikme oluyor.

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Rakipleri interpolasyonu seçerken Intel'in ekstrapolasyonu kullanmaya karar vermesinin nedeni, şirketin "hafif akış modeliyle yeni bir çarpıtma yöntemine" sahip olması ve bu yöntemin ekstrapolasyonu daha mümkün kılması.

DLSS 3 ve FSR 3'ün en önemli dezavantajı gecikme. Bunun üstesinden gelmek için Nvidia, Reflex ve AMD de Anti-Lag teknolojileri kullanıyor. ExtraSS, eğer görsel kaliteyi iyi seviyede tutabilirse, gecikme süresini oynanabilir bir düzeye çıkarmak için ek özelliklere ihtiyaç duymadığından güçlü bir alternatif olabilir. Ancak DLSS 3 ve FSR 3'ün zaten görsel açıdan sıkıntılı olduğu ve daha kaliteli bir çerçeve oluşturma yöntemi kullandıkları göz önüne alındığında bu durum oldukça büyük bir soru işareti oluşturuyor.

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Intel'in kare oluşturma yöntemi Nvidia ve AMD'den farklı olacak