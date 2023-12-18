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    Anlık Bildirim

    Intel'in kare oluşturma teknolojisi Nvidia ve AMD'den farklı bir yöntem kullanacak

    Intel, ExtraSS adında, DLSS 3 ve FSR 3'e rakip yeni kare oluşturma teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Söylenene göre Intel'in teknolojisi DLSS 3 ve FSR 3'nin klonu olmayacak. 
    Intel'in kare oluşturma yöntemi Nvidia ve AMD'den farklı olacak Tam Boyutta Gör
    Intel, ExtraSS adında, DLSS 3 ve FSR 3'e rakip yeni kare oluşturma teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Söylenene göre Intel'in teknolojisi DLSS 3 ve FSR 3'nin klonu olmayacak. 

    DLSS 3 ve FSR 3, frame interpolasyon (araya ekleme) yöntemini kullanırken, ExtraSS, ekstrapolasyon yöntemini kullanacak. İki yöntem çok benzer olsa da ekstrapolasyon tekniği bazı avantajlara sahip.

    Genel olarak ExtraSS, Nvidia'nın DLSS'i ve AMD'nin FSR'sinin ilgili çerçeve oluşturma teknolojisine oldukça benzer. Intel, XeSS'i temel alarak görsel kaliteyi artırmak için hareket vektörleri ve uzamsal verilerden yararlanıyor ancak ekstrapolasyonla yeni bir çerçeve oluşturmak için kullanılan veriler çok farklı oluyor. Araya eklenecek yeni bir kare oluşturmak için iki kare kullanmak yerine, ekstrapolasyonda yalnızca bir kare kullanılıyor.

    Daha düşük gecikme olacak

    Bu teknolojideki en büyük dezavantaj algoritma için ekstra verinin eksik oluşu. Bu nedenle ekstrapolasyon daha yüksek çözünürlüklü görüntüye ihtiyaç duyuyor. Buna rağmen Intel'in de kabul ettiği üzere birçok görsel aksaklık ve kusur oluşabiliyor. Teknolojinin avantajı ise gecikmenin interpolasyona göre daha düşük olması. Interpolasyonda yeni kare oluşturmak için önceki ve sonraki kareler kullanıldığı için gecikme oluyor.

    Rakipleri interpolasyonu seçerken Intel'in ekstrapolasyonu kullanmaya karar vermesinin nedeni, şirketin "hafif akış modeliyle yeni bir çarpıtma yöntemine" sahip olması ve bu yöntemin ekstrapolasyonu daha mümkün kılması.

    DLSS 3 ve FSR 3'ün en önemli dezavantajı gecikme. Bunun üstesinden gelmek için Nvidia, Reflex ve AMD de Anti-Lag teknolojileri kullanıyor. ExtraSS, eğer görsel kaliteyi iyi seviyede tutabilirse, gecikme süresini oynanabilir bir düzeye çıkarmak için ek özelliklere ihtiyaç duymadığından güçlü bir alternatif olabilir. Ancak DLSS 3 ve FSR 3'ün zaten görsel açıdan sıkıntılı olduğu ve daha kaliteli bir çerçeve oluşturma yöntemi kullandıkları göz önüne alındığında bu durum oldukça büyük bir soru işareti oluşturuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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