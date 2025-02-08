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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4060 üretiminde yüzde 60 kesinti, yaşam döngüsü bitmek üzere

    Geçen yıldan itibaren yavaş yavaş GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarının fişini çekmeye başlayan Nvidia, bu yıl da alt seviye modellerin üretimini durduracak.  
    GeForce RTX 5060 Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın en yeni mimarileriyle donattığı GeForce RTX 5000 serisi yavaş yavaş piyasaya ilk adımlarını atarken, gözler bir önceki nesle çevrildi. Satışların baltalanmaması adına Nvidia bir süredir kademeli olarak üretimi durduruyor. 

    GeForce RTX 4060 sona yaklaştı

    Nvidia geçtiğimiz yıl GeForce RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti modellerinin üretimini durdurmuştu. GeForce 4070 ekran kartı ise Ocak ayında üretimi sona erdirmişti. Şimdi sırada GeForce RTX 4060 var. 

    Kaynaklar GeForce RTX 4060 ekran kartının üretiminin yüzde 60 oranında azaltıldığını belirtiyor. RTX 4060 ve RTX 4060 Ti ekran kartlarının yaşam döngüsünün ise Mart ayı itibariyle sona ereceği tahmin ediliyor. 

    Bu gelişmeler yaz ayları başlamadan Nvidia’nın GeForce RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartlarını tanıtacağını gösteriyor. GeForce RTX 5050 ve RTX 5050 Ti için ise biraz daha beklemek gerekecek. 
     

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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