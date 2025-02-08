GeForce RTX 4060 üretiminde yüzde 60 kesinti, yaşam döngüsü bitmek üzere

GeForce RTX 4060 sona yaklaştı
Nvidia geçtiğimiz yıl GeForce RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti modellerinin üretimini durdurmuştu. GeForce 4070 ekran kartı ise Ocak ayında üretimi sona erdirmişti. Şimdi sırada GeForce RTX 4060 var.
Kaynaklar GeForce RTX 4060 ekran kartının üretiminin yüzde 60 oranında azaltıldığını belirtiyor. RTX 4060 ve RTX 4060 Ti ekran kartlarının yaşam döngüsünün ise Mart ayı itibariyle sona ereceği tahmin ediliyor.
Bu gelişmeler yaz ayları başlamadan Nvidia’nın GeForce RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartlarını tanıtacağını gösteriyor. GeForce RTX 5050 ve RTX 5050 Ti için ise biraz daha beklemek gerekecek.
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.