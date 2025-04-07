GeForce RTX 5060 Ti kıyaslama sonuçları ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, RTX 5090, 5080 ve 5070'in ardından yeni ekran kartları RTX 5060 ve RTX 5060 Ti'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce teknik özellikleri ve fiyatlandırması sızdırılan model, şimdi de test platformlarında görünmeye başladı. Peki RTX 5060 Ti ne kadar hızlı? İşte ilk sonuçlar...

GeForce RTX 5060 Ti çıkmadan test edildi

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre, RTX 5060 Ti modeli FurMark testinde tespit edildi. Buna göre testte görülen "10DE-2D04" cihaz kimliği, daha önce de çeşitli sızıntılarda yer alan GB206 GPU'ya işaret ediyor. Bu GPU'nun RTX 5060 Ti'da kullanılacağı ise neredeyse kesinleşmiş durumda. Ayrıca paylaşılan test sonucuna göre kart, FurMark testinde 10.242 puan alırken maksimum 69°C sıcaklığa ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Kıyaslamak adına, RTX 4070'in 12.000, RTX 4060 Ti'ın ise ortalama 8 ila 9.000 civarında puan aldığını söyleyelim. Dolayısıyla en büyük fark, GDDR7 bellekler ve DLSS 4.0 olacak.

RTX 5060 Ti beklenen özellikler

RTX 5060 Ti, 128-bit bellek veri yolu üzerinde çalışan 8 GB ve 16 GB GDDR7 bellek konfigürasyonlarıyla sunulacak. 28 Gbps hızındaki yeni nesil GDDR7 bellekler sayesinde 448 GB/s bant genişliği sunacak olan model, selefi RTX 4060 Ti’a kıyasla yaklaşık %55’lik bir bant genişliği artışı sağlayacak. Saat hızlarının ise 2407 MHz taban ve 2572 MHz boost seviyelerinde çalışacağı belirtilirken, GPU tarafında ise 4608 CUDA çekirdeği kullanılacak.

Fiyatlandırma tarafında ise Nvidia'nın büyük bir sürpriz yapması beklenmiyor. Sızıntılara göre RTX 5060 Ti 8GB modeli 399 dolar, 16GB’lık versiyon ise 499 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. RTX 5060 modelinin fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.

GeForce RTX 5060 Ti fiyatı ortaya çıktı: Nvidia'dan sürpriz yok 1 gün önce eklendi

GeForce RTX 5060 Ti modellerinin 16 Nisan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızıntılara göre 5060 serisi, Türkiye saati ile 21:00'de tanıtılacak. 16GB ve 8GB GDDR7 bellekli iki farklı versiyonun çıkacağı da daha önce doğrulanmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 5060 Ti kıyaslama sonuçları ortaya çıktı