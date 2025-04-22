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    GeForce RTX 5060 Ti 16GB ve 8GB karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

    RTX 5060 Ti’nin 8GB ve 16GB versiyonları birbirleri ile karşılaştırıldı. Peki RTX 5060 Ti 16GB, 8 GB bellekli sürüme karşı neler sunuyor? İşte sonuçlar...      

    GeForce RTX 5060 Ti 16GB ve 8GB karşılaştırıldı! İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni ekran kartı RTX 5060 Ti, kağıt üzerinde benzer teknik özellikler sunan 8GB ve 16GB bellek seçenekleriyle piyasaya çıktı. Peki 16GB GDDR7 ve 8GB GDDR7 sürümleri arasında ne kadar fark var? veya 8GB günümüzde yetiyor mu? İşte RTX 5060 Ti inceleme sonuçaları.

    GeForce RTX 5060 Ti 16GB ve 8GB karşılaştırıldı

    Kaçıranlar için RTX 5060 Ti, 128-bit bellek veri yolu üzerinde çalışan 28 Gbps 8 GB ve 16 GB GDDR7 bellek konfigürasyonlarıyla, 2.407 MHz taban ve 2.572 MHz boost hızı, 4.608 CUDA çekirdeği, 48 ROP, 144TMU içeren GB206-300-A1 yongasına güveniyor. Kartın TGP'si ise 180W seviyesinde.

    Karşılaştırma sonuçlarına gelirsek, The Last of Us Part II, Final Fantasy XIV, Hogwarts Legacy ve Horizon Forbidden West gibi AAA yapımlarda test edilen RTX 5060 Ti 8GB'ın, 16GB'lık modele kıyasla ciddi ölçüde geride kaldığını görüyoruz. Hatta bazı senaryolarda fark yüzde 500’ü aşabiliyor. Bu da 5 katlık bir fark demek. 

    Örnek vermek gerekirse:

    • The Last of Us Part II DLSS-Very High ayarında 1440p çözünürlükte 1% düşük FPS farkı yüzde 589’a kadar ulaşıyor.
    • Horizon Forbidden West testinde 16GB’lık model 68 FPS ile oynanabilir sınırın üzerinde kalırken, 8GB’lık versiyon yalnızca 16 FPS seviyesinde.
    • Hogwarts Legacy’de de 8GB versiyon, yoğun grafik yükünde neredeyse oynanamaz hale geliyor.
    Oyun Ayarlar RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti 16GB
    The Last of Us Part II 4K DLSS-Q Very High Preset ~34 FPS ~70 FPS
    The Last of Us Part II 1440p DLSS-Q + FG Very High Preset ~108 FPS ~148 FPS
    The Last of Us Part II 1080p Native Very High Preset ~66 FPS ~110 FPS
    Final Fantasy XIV 1080p Native Ultra Preset ~62 FPS ~71 FPS
    Final Fantasy XIV 1440p DLSS-Q Ultra Preset ~41 FPS ~74 FPS
    Final Fantasy XIV 1080p High Preset ~39 FPS ~53 FPS
    Indiana Jones and G.C. 1080p Native, Medium Preset ~114 FPS ~122 FPS
    Indiana Jones and G.C. 1080p Native, Ultra Preset Çöktü ~95 FPS
    Hogwarts Legacy 1440p Native, Ultra Preset ~60 FPS ~61 FPS
    Hogwarts Legacy 1440p Native, High Preset, Ray Tracing ~39 FPS ~54 FPS
    Horizon Forbidden West 4K DLSS-P, Very High Preset ~16 FPS ~68 FPS

    Ortalama sonuçlara göre 8GB belleğin özellikle 2024 ve sonrası çıkan AAA oyunlarda darboğaz yaratmaya başladığı aşikar. Tabii ki e-spor odaklı, daha az bellek tüketen yapımlarda fark minimal seviyede. Ancak 1440p çözünürlük artık yaygın hale geldiğinden, özellikle 4K monitörleri hedefleyen kullanıcılar için bu fark daha da açılıyor.

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    gladiator08 2 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 13 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 13 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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