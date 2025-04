GeForce RTX 5060 Ti 16GB ve 8GB karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

Oyun Ayarlar RTX 5060 Ti 8GB RTX 5060 Ti 16GB

The Last of Us Part II 4K DLSS-Q Very High Preset ~34 FPS ~70 FPS

The Last of Us Part II 1440p DLSS-Q + FG Very High Preset ~108 FPS ~148 FPS

The Last of Us Part II 1080p Native Very High Preset ~66 FPS ~110 FPS

Final Fantasy XIV 1080p Native Ultra Preset ~62 FPS ~71 FPS

Final Fantasy XIV 1440p DLSS-Q Ultra Preset ~41 FPS ~74 FPS

Final Fantasy XIV 1080p High Preset ~39 FPS ~53 FPS

Indiana Jones and G.C. 1080p Native, Medium Preset ~114 FPS ~122 FPS

Indiana Jones and G.C. 1080p Native, Ultra Preset Çöktü ~95 FPS

Hogwarts Legacy 1440p Native, Ultra Preset ~60 FPS ~61 FPS

Hogwarts Legacy 1440p Native, High Preset, Ray Tracing ~39 FPS ~54 FPS