Kamyonlar tarafından taşınan küçük nükleer reaktörler geliyor

Tam Boyutta Gör Gemicilik, madencilik, uzak endüstriler veya erişimi son derece sınırlı olan toplulukların karbondan arındırılmasının anahtarı taşınabilir nükleer reaktörlerde yatıyor olabilir. Nano Nuclear adlı girişim, yıllardır ABD ve NATO denizaltı filolarında kullanılanlara benzer, güç üretim kapasitesi 20 MW’ın altında olan mikro nükleer reaktörler ile bu sorunları çözmeyi hedefliyor.

Karbondan arınmayı hızlandırabilir

Nano Nuclear’in Cambridge Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla birlikte geliştirilen Odin ve Zeus rektörleri denizaltılarda kullanılan birimlere dayanıyor. Firmaya göre bu tip mikro reaktörler geleneksel bir kamyonun arkasına sığabilecek büyüklükte. Böylece onları kamyonlar, trenler veya gemi gibi mevcut ulaşım altyapıları ile istenen yere taşımak mümkün. Nano Nuclear’in CEO’su James Walker’a göre bu alan trilyon dolarlık bir endüstriye dönüşebilir.

Tam Boyutta Gör Temiz enerjiye dönüşüm hızla devam ederken nükleer enerji de tekrardan yükselişe geçti. ABD Enerji Bakanlığı'na (DoE) göre, ülkenin net sıfıra ulaşması için 200 gigawatt (GW) nükleer enerji kapasitesine ihtiyacı olacak. Ancak hem ABD’de hem de dünyanın geri kalanında nükleer santrallere bakış pozitif değil. Zira bu dev yapıları projelendirmek ve inşa etmek başlangıç tahminlerini kolaylıkla aşabiliyor. Öte yandan daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz küçük modüler reaktörler (SMR) ve mikro reaktörler dev tesislerde kullanılan fisyon reaktörlerinin küçültülmüş versiyonlarıdır. Bu reaktörler ile inşaat maliyetleri büyük oradan düşürülebilir.

Haleu yakıtı ve yeni reaktör

Tam Boyutta Gör Küçük modüler reaktörler, yüzde 20'ye kadar uranyum içeren yüksek tahlilli, az oranda zenginleştirilmiş uranyum-235 (Haleu) yakıtı kullanıyor. Bu, reaktörlerin daha verimli çalışmasını, daha az yakıt tüketmesini ve daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

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Yine hatırlanacağı üzere bu teknolojinin öncüsü NuScale, ilk SMR projesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Nano Nuclear’e göre bu, yetersiz tedarik zincirinden kaynaklanıyor. Firma, NuScale'e benzer bir kaderi yaşamamak için ABD'deki tesisinde Haleu üretimine başlamak istiyor. Tesisin yeri henüz açıklanmadı ancak hükümet tarafından izin verildi.

Yakıt üretiminin yanında firma reaktör tasarımı üzerinde de çalışıyor. Girişim, Odin ve yeni tanıtılan ikinci ürünü Zeus’ta reaktörleri minimum müdahale ile çalıştırmaya odaklanmış durumda. Tüm kurulumun bileşenleri standart bir nakliye konteynerine sığması amaçlanıyor. Reaktörün elektrik üretiminin yanı sıra, fisyon reaksiyonları sırasında ortaya çıkan ısıyı kullanmak üzere de tasarlandığı belirtiliyor. Böylece fazla ısı, daha fazla çıktı sağlamak için elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

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