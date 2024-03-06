Kamyonlar tarafından taşınan küçük nükleer reaktörler geliyor

Karbondan arınmayı hızlandırabilir
Nano Nuclear’in Cambridge Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla birlikte geliştirilen Odin ve Zeus rektörleri denizaltılarda kullanılan birimlere dayanıyor. Firmaya göre bu tip mikro reaktörler geleneksel bir kamyonun arkasına sığabilecek büyüklükte. Böylece onları kamyonlar, trenler veya gemi gibi mevcut ulaşım altyapıları ile istenen yere taşımak mümkün. Nano Nuclear’in CEO’su James Walker’a göre bu alan trilyon dolarlık bir endüstriye dönüşebilir.
Haleu yakıtı ve yeni reaktör
Yine hatırlanacağı üzere bu teknolojinin öncüsü NuScale, ilk SMR projesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Nano Nuclear’e göre bu, yetersiz tedarik zincirinden kaynaklanıyor. Firma, NuScale'e benzer bir kaderi yaşamamak için ABD'deki tesisinde Haleu üretimine başlamak istiyor. Tesisin yeri henüz açıklanmadı ancak hükümet tarafından izin verildi.
Yakıt üretiminin yanında firma reaktör tasarımı üzerinde de çalışıyor. Girişim, Odin ve yeni tanıtılan ikinci ürünü Zeus’ta reaktörleri minimum müdahale ile çalıştırmaya odaklanmış durumda. Tüm kurulumun bileşenleri standart bir nakliye konteynerine sığması amaçlanıyor. Reaktörün elektrik üretiminin yanı sıra, fisyon reaksiyonları sırasında ortaya çıkan ısıyı kullanmak üzere de tasarlandığı belirtiliyor. Böylece fazla ısı, daha fazla çıktı sağlamak için elektrik enerjisine dönüştürülebilir.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/tiny-nukes-on-trucks-sub-20-mw https://www.rechargenews.com/energy-transition/trucked-in-nuclear-submarine-reactors-to-power-neighbourhoods-could-be-a-trillion-dollar-industry/2-1-1608350 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.