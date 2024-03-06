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    Kamyonlar tarafından taşınan küçük nükleer reaktörler geliyor

    Büyük bir mahalle veya küçük bir şehre enerji sağlamak için kamyonlarla taşınan küçük nükleer enerji reaktörleri geliyor. Bu bağlamda Nano Nuclear, uzak bölgeler için mikro reaktörler geliştiriyor.
    Kamyonlar tarafından taşınan küçük nükleer reaktörler geliyor Tam Boyutta Gör
    Gemicilik, madencilik, uzak endüstriler veya erişimi son derece sınırlı olan toplulukların karbondan arındırılmasının anahtarı taşınabilir nükleer reaktörlerde yatıyor olabilir. Nano Nuclear adlı girişim, yıllardır ABD ve NATO denizaltı filolarında kullanılanlara benzer, güç üretim kapasitesi 20 MW’ın altında olan mikro nükleer reaktörler ile bu sorunları çözmeyi hedefliyor.

    Karbondan arınmayı hızlandırabilir

    Nano Nuclear’in Cambridge Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla birlikte geliştirilen Odin ve Zeus rektörleri denizaltılarda kullanılan birimlere dayanıyor. Firmaya göre bu tip mikro reaktörler geleneksel bir kamyonun arkasına sığabilecek büyüklükte. Böylece onları kamyonlar, trenler veya gemi gibi mevcut ulaşım altyapıları ile istenen yere taşımak mümkün. Nano Nuclear’in CEO’su James Walker’a göre bu alan trilyon dolarlık bir endüstriye dönüşebilir.

    Kamyonlar tarafından taşınan küçük nükleer reaktörler geliyor Tam Boyutta Gör
    Temiz enerjiye dönüşüm hızla devam ederken nükleer enerji de tekrardan yükselişe geçti. ABD Enerji Bakanlığı'na (DoE) göre, ülkenin net sıfıra ulaşması için 200 gigawatt (GW) nükleer enerji kapasitesine ihtiyacı olacak. Ancak hem ABD’de hem de dünyanın geri kalanında nükleer santrallere bakış pozitif değil. Zira bu dev yapıları projelendirmek ve inşa etmek başlangıç tahminlerini kolaylıkla aşabiliyor. Öte yandan daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz küçük modüler reaktörler (SMR) ve mikro reaktörler dev tesislerde kullanılan fisyon reaktörlerinin küçültülmüş versiyonlarıdır. Bu reaktörler ile inşaat maliyetleri büyük oradan düşürülebilir.

    Haleu yakıtı ve yeni reaktör

    Kamyonlar tarafından taşınan küçük nükleer reaktörler geliyor Tam Boyutta Gör
    Küçük modüler reaktörler, yüzde 20'ye kadar uranyum içeren yüksek tahlilli, az oranda zenginleştirilmiş uranyum-235 (Haleu) yakıtı kullanıyor. Bu, reaktörlerin daha verimli çalışmasını, daha az yakıt tüketmesini ve daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

    Yine hatırlanacağı üzere bu teknolojinin öncüsü NuScale, ilk SMR projesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Nano Nuclear’e göre bu, yetersiz tedarik zincirinden kaynaklanıyor. Firma, NuScale'e benzer bir kaderi yaşamamak için ABD'deki tesisinde Haleu üretimine başlamak istiyor. Tesisin yeri henüz açıklanmadı ancak hükümet tarafından izin verildi.

    Yakıt üretiminin yanında firma reaktör tasarımı üzerinde de çalışıyor. Girişim, Odin ve yeni tanıtılan ikinci ürünü Zeus’ta reaktörleri minimum müdahale ile çalıştırmaya odaklanmış durumda. Tüm kurulumun bileşenleri standart bir nakliye konteynerine sığması amaçlanıyor. Reaktörün elektrik üretiminin yanı sıra, fisyon reaksiyonları sırasında ortaya çıkan ısıyı kullanmak üzere de tasarlandığı belirtiliyor. Böylece fazla ısı, daha fazla çıktı sağlamak için elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/tiny-nukes-on-trucks-sub-20-mw https://www.rechargenews.com/energy-transition/trucked-in-nuclear-submarine-reactors-to-power-neighbourhoods-could-be-a-trillion-dollar-industry/2-1-1608350
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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