Geleneksel barkodlar tarih oluyor! 2027 yılına kadar QR kodlarla değiştirilecekler

İnce ve kalın dikey çizgilerle dolu tanıdık barkod karesi onlarca yıldır kullanılıyor. Tüketim ürünlerinde evrensel olarak kullanılmakta olan bu barkodların işlevselliği ise sınırlı diyebiliriz. Öte yandan hem yatay hem de dikey eksenlerde kodlanmış çok daha fazla bilgi tutabilen 2D versiyonlar çok daha yetenekli bir yapıya sahip. Standart 12 haneli barkodun aksine, çok sayıda küçük, tek tek nokta içeren kare veya dikdörtgen gibi görünen 2D versiyonları (QR kodları bir versiyonudur), bir ürün hakkında çok daha fazla bilgiyi barındırabilir.
2027'ye kadar 2D barkodlara geçilmek isteniyor
Barkod endüstrisini denetleyen ve kâr amacı gütmeyen standartlar kuruluşu GS1 US, 2027 yılına kadar tamamen 2D barkodlara geçilmesini amaçlayan ‘Sunrise 2027’ girişiminin arkasında yer alıyor. Kısa bir süre önce perakendecilerin 2D'ye geçişe hazır olup olmadıklarını değerlendirmeleri için bir test kiti de yayınlanmış vaziyette.
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)