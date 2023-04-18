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    Geleneksel barkodlar tarih oluyor! 2027 yılına kadar QR kodlarla değiştirilecekler

    Satılan ürünlerin üzerindeki geleneksel barkodlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ürün bilgilerine QR kod aracılığıyla ulaşılacağı belirtiliyor.
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    Geleneksel barkodlar 2027 yılına kadar QR kodlarla değiştirilecek Tam Boyutta Gör
    Neredeyse 50 yıldır tanıdık bir görüntü olan barkod, dünyadaki hemen hemen her tüketici ürününün ambalajında bulunuyor. Ancak bu standart barkodlar 2027 yılına kadar daha yetenekli bir halefi olan QR tarzı 2D kodlarla değiştirilecek. Bu sayede tüketicilerin bir ürün hakkında kolay bir şekilde daha fazla bilgi edinmesini sağlanacak.

    Barkodlar tarih oluyor

    İnce ve kalın dikey çizgilerle dolu tanıdık barkod karesi onlarca yıldır kullanılıyor. Tüketim ürünlerinde evrensel olarak kullanılmakta olan bu barkodların işlevselliği ise sınırlı diyebiliriz. Öte yandan hem yatay hem de dikey eksenlerde kodlanmış çok daha fazla bilgi tutabilen 2D versiyonlar çok daha yetenekli bir yapıya sahip. Standart 12 haneli barkodun aksine, çok sayıda küçük, tek tek nokta içeren kare veya dikdörtgen gibi görünen 2D versiyonları (QR kodları bir versiyonudur), bir ürün hakkında çok daha fazla bilgiyi barındırabilir.

    Geleneksel barkodlar 2027 yılına kadar QR kodlarla değiştirilecek Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre bu QR tarzı 2D kodlar sayesinde mağazalar ürün geri çağırmalarına anında yanıt verebilecek, hatalı ürünleri tespit edebilecek ve raflardan kaldırabilecek. Ek olarak son kullanma tarihi yaklaşan gıdaları işaretleyebilecek ve süresi dolmadan önce indirim sunulabilecek. Bunların yanında tüketiciler ise içerikler, tarifler ve potansiyel alerjenlerden promosyon tekliflerine ve ürünün nasıl geri dönüştürüleceğine ilişkin bilgilere kadar her şey dahil olmak üzere bir dizi yararlı veriye çevrimiçi olarak ulaşabilecek.

    2027'ye kadar 2D barkodlara geçilmek isteniyor

    Geleneksel barkodlar 2027 yılına kadar QR kodlarla değiştirilecek Tam Boyutta Gör
    İlk kez 1994 yılında Japon fabrikalarında araba parçalarını etiketlemek için kullanıldığından beri QR kodlarının popülaritesi artmaya devam ediyor. Ancak en büyük yükseliş pandemi sırasında yaşandı diyebiliriz. Puma, ABD mağazalarında ve ürünlerinde 2D barkodları kullandığını duyuran ilk şirket oldu. Bu barkodlar, spor ayakkabıların malzemeleri ve şirketin sürdürülebilirlik çabaları hakkında bilgilere bağlantı verecek. Uluslararası alanda ise bu kodlar Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da gıdaların tazeliğini ve raf ömrünü göstermek için kullanılıyor.

    Barkod endüstrisini denetleyen ve kâr amacı gütmeyen standartlar kuruluşu GS1 US, 2027 yılına kadar tamamen 2D barkodlara geçilmesini amaçlayan ‘Sunrise 2027’ girişiminin arkasında yer alıyor. Kısa bir süre önce perakendecilerin 2D'ye geçişe hazır olup olmadıklarını değerlendirmeleri için bir test kiti de yayınlanmış vaziyette.

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    KiLLeR© 2 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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