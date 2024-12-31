Çizgilere elveda: QR tarzı kodlar, barkodların yerini alabilir

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Tam Boyutta Gör Barkodlar, son 50 yıldır alışverişin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak, günümüzün alışveriş dünyasında bu geleneksel teknolojinin sonuna doğru yaklaşılıyor. Uluslararası standartlar belirleyen GS1, yeni nesil QR tarzı kodların, en geç 2 yıl içinde tüm perakendeciler tarafından okunabileceğini duyurdu. Peki, barkodların yerini alacak bu yenilikçi sistem neler sunuyor?

QR tarzı kodlarla daha fazla bilgi sunulacak

QR tarzı kodlar, sadece ürünlerin fiyatlarını değil, aynı zamanda son kullanım tarihlerini, içerik bilgilerini, alerjenleri ve talimatları da içerecek şekilde tasarlanacak. Bu, tüketicilere ürün hakkında çok daha fazla bilgi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda perakendecilere de önemli avantajlar sağlayacak. Özellikle, gıda israfını önlemek adına bu yeni kodlar, ürünlerin son kullanma tarihlerinin anında görüntülenmesini ve dinamik indirimlerin uygulanmasını mümkün kılacak.

Tam Boyutta Gör Tesco ve diğer bazı perakendeciler yeni nesil kodları bazı ürünlerde denemeye başladı ve ilk sonuçlar, özellikle tavuk gibi bozulabilir gıdalarda israfın ciddi oranda azaldığını gösteriyor. Çünkü kodlar mağazaların son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri daha iyi tespit etmesini ve daha verimli bir şekilde indirim yapmasını sağlıyor.

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Yeni QR kodları, kullanıcıların ürünler hakkında daha fazla bilgiye kolayca erişmesini sağlarken, aynı zamanda çevre dostu uygulamaların da yolunu açacak. Örneğin, pillerin nasıl geri dönüştürüleceği veya giysilerin nasıl temizleneceği gibi bilgiler, kullanıcılar tarafından kolayca erişilebilir olacak.

2027’de tüm dünyada QR kodlara geçilebilir

GS1 Başkanı ve CEO'su Renaud de Barbuat, “2027 yılı sonuna kadar dünyadaki tüm perakendecilerin bu yeni nesil barkodları okuyabilmesine yönelik bir hedef belirledik. Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz... Perakendecilerin satış noktası sistemlerini adapte etmek için biraz yatırım yapmaları gerekecek, ancak bu çoktan başlamış durumda.” diyor.

Barkodlar, ilk kez 1974 yılında Ohio’daki bir süpermarkette, Juicy Fruit sakız paketinin okutulmasıyla kullanıldı. O zamandan beri hızla yaygınlaşan barkod teknolojisi, perakendecilerin satışlarını hızlandırmalarına ve stok takibini kolaylaştırmalarına olanak sağladı. Ancak, tüm uzmanlar yeni QR kodlarının barkodların yerini alacağı konusunda hemfikir değil. Bazı uzmanlar, barkodların özellikle mum gibi son kullanma tarihi olmayan ürünlerde kullanılmaya devam edeceğini savunuyor. Ayrıca, ambalaj tasarımının yeniden yapılması gerektiği için maliyetler de göz önünde bulundurulmalı.

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