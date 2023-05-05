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    Midjourney 5.1 çıktı: Yapay zeka görsel oluşturmada dev adım!

    Yapay zeka görüntü oluşturma modellerinden birisi olan Midjourney, 5.1 sürümüne güncellendi. Yeni sürüm fotogerçekçi sahneleri çok daha başarılı bir şekilde oluşturabiliyor.
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    Midjourney 5.1 çıktı: Yapay zeka görsel oluşturmada dev adım! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ayın ortaların Midjourney v5 çıkışını yapmış ve sizlere bağlantıdaki haberimizi sunmuştuk. O haberimizde olduğu gibi bu içerikteki görsellerin de tamamı Midjourney 5.1 sürümüne ait. Yeni sürümün ön plana çıkan en önemli özelliği ise çok daha tutarlı olması.

    Midjourney 5.1 daha da gerçekçi

    Üretken yapay zeka sanat aracı Midjourney 5.1 sürümüne güncellenirken artık motoru çok daha düşünceli. Dolayısıyla bu özelliğiyle çıktılar Midjourney'nin 4. sürümüyle elde edeceğiniz sonuçlara daha yakın, ancak daha yüksek kalitede ve tutarlılıkta. Bu arada söylememiz gerekiyor: Yapay zeka modellerinin sürümlerinin güçlü ve zayıf yönleri bulunmakta. Dolayısıyla v5’e veya v4’e kıyasla her senaryoda Midjourney 5.1 en iyi sonucu vermeyebilir.

    Midjourney 5.1 çıktı: Yapay zeka görsel oluşturmada dev adım! Tam Boyutta Gör
    İddia edilen diğer iyileştirmeler arasında daha fazla doğruluk, görüntülerde daha az istenmeyen kenarlık veya daha az metin bozulmaları ve iyileştirilmiş netlik yer alıyor. Bu arada yeni sürümde “raw” modu da eklenmiş durumda. Bu modu etkinleştirmek için Dicord’da /settings komutunu girmek gerekiyor. Açılan panelde çeşitli özellikleri aktifleştirebilirsiniz.

     

    Midjourney 5.1 çıktı: Yapay zeka görsel oluşturmada dev adım! Tam Boyutta Gör
    Hemen üstte sürüm 5.1 (solda) ve sürüm 5’deki (sağda) aynı istemleri kullanarak elde ettiğim sonucu görebilirsiniz. İki görsel de çok başarılı ancak 5.1 sürümü hem dinamik aralık, hem de gerçekçilik açısından bir adım daha önde. Bu görseli elde etmekte kullandığım istemi merak edenler için: “Turkish Supermodel, 20yo, tight red polar clothes, tall woman, beauty. Background: Antarctica Landscape Influences: Japanese Influenced Colourful Gardens, Joyful Celebration of Nature Emphasisers: BlueCore, PolarCore Camera: Shot on a Hasselblad medium format camera. Carl Zeiss Distagon t* 15 mm f/ 2. 8 ze, Ricoh r1. --ar 21:9 --q 2 --v 5.1 --style raw”
    Midjourney 5.1 çıktı: Yapay zeka görsel oluşturmada dev adım! Tam Boyutta Gör
    Bir başka örnekte ise arnavut kaldırımlı sokakta yürüyen bir kadın istemini girdim. Midjourney 5'te aşırı agresif, yapay görünümlü mercek parlaması ile ilgili bir sorun vardı, bu nedenle 5.1 sürümünde bunun ele alındığını görmek güzel. Sürüm 5.1 görüntülerindeki gün batımı daha sıcak ve daha doğal görünüyor.
    Midjourney 5.1 çıktı: Yapay zeka görsel oluşturmada dev adım! Tam Boyutta Gör
    Son örnekte ise Midjourney'den "yüzme gözlüğü takan bir çocuğun yakın çekimini" oluşturmasını istedim. Midjourney zaten insan yüzünü v4’ten beri çok iyi bir şekilde yapabiliyor ancak “daha düşünceli” dediğimiz fark bu iki kıyaslama arasında kendisini açıkça belli ediyor. Sağdaki sürüm 5 görüntüleri iyi, ancak çok düz ve gözlük takan çocuklar sanki orta seviye akıllı telefonla çekilmiş gibi. Soldaki 5.1 görüntüleri ise sanki profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş gibi çok daha güçlü bir editoryal hissiyata sahip. Sol üstteki görüntü özellikle çarpıcı.
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    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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