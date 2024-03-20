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    Kültür ve Turizm Bakanı: İhaleye F1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk

    Türkiye’nin Formula 1 özlemi sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk" açıklamasında bulundu.
    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan F1 ve Türkiye açıklaması Tam Boyutta Gör
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadıköy’de Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması programına katıldı ve burada Formula 1 ve İstanbul Park özelinde önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere İstanbul Park pisti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye açılmış ve firmalardan başvurular alınmaya başlanmıştı. Açıklamalarda bulunan Ersoy, ihaleye F1’i İstanbul’a getirme zorunluluğu koyduklarını söyledi.

    “İhaleye F1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk”

    Ersoy, “Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var. Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk.” ifadelerini kullandı.

    Bakan, zaten, gerekli yatırımların yapıldığını ve çok iddialı firmaların da ihaleye girmek istediklerini belirtti. İhaledeki en önemli şartın Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti etmek olduğu belirtildi: “En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek. İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz. Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye’ye gelmesi çok önemli.

    Geçtiğimiz günlerde Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip olduğunu açıklamıştı. Firma, “Green İstanbul Park" adını verdikleri projeye 250 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını ve 30 yıl boyunca burayı işletmeye talip olduklarını duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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