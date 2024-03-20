Kültür ve Turizm Bakanı: İhaleye F1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk

Tam Boyutta Gör Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadıköy’de Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması programına katıldı ve burada Formula 1 ve İstanbul Park özelinde önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere İstanbul Park pisti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye açılmış ve firmalardan başvurular alınmaya başlanmıştı. Açıklamalarda bulunan Ersoy, ihaleye F1’i İstanbul’a getirme zorunluluğu koyduklarını söyledi.

“İhaleye F1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk”

Ersoy, “Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var. Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk.” ifadelerini kullandı.

Bakan, zaten, gerekli yatırımların yapıldığını ve çok iddialı firmaların da ihaleye girmek istediklerini belirtti. İhaledeki en önemli şartın Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti etmek olduğu belirtildi: “En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek. İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz. Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye’ye gelmesi çok önemli.”

Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip oldu 2 gün önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip olduğunu açıklamıştı. Firma, “Green İstanbul Park" adını verdikleri projeye 250 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını ve 30 yıl boyunca burayı işletmeye talip olduklarını duyurmuştu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan F1 ve Türkiye açıklaması