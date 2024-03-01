TOGG, 2030'a kadar 1 milyon araç üretecek, T10F ise 2025’te gelecek: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Web Summit Katar kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, Togg alt markaları Trugo ve Trumore'la birlikte akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosisteme dikkat çekerken 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

2030'a kadar 1 milyon Togg

Karakaş, Togg’un 2030 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefinin bulunduğunu söylerken C segmentindeki ilk model olan T10X'in gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğu belirtti. Karakaş, "C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim sırasına alacağız. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Karakaş, 2023’ün üretim noktasında verimli olduğunu ve T10X modeli için 177 bin ön sipariş aldıklarını aktardı. Taleple birlikte üretim planlarını 18 binden 20 bine çıkardıklarını aktaran Togg CEO’su 20 bine yakın aracı sorunsuz şekilde teslim ettiklerinin altını çizdi.

Ocak 2024’te satılan her elektrikliden biri Togg

Bilindiği üzere Togg, 2024 itibariyle Truemore uygulamasından herkesin kurasız çekilişsiz ulaşabileceği süreci başlatmıştı. Karakaş, 2024’ün Ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisinin Togg olduğunu belirtti. CEO, yeni bir firma olmalarına rağmen bunun ciddi bir başarı ve pazar payı olduğunu aktardı.

Yeni Togg T10F ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Togg'un ikinci modeli olan fastback gövde tipi ve modern tasarımlı Togg T10F, CES 2024 kapsamında tanıtılmıştı. Bu etkinlikte aracın 2025’te piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Karakaş, yaptığı açıklamada T10F’nin piyasaya çıkış tarihi için 2025 hedefinin devam ettiğini söyledi. Yapılan açıklamaya göre Togg T10F için 2025 yılının Mart ve Nisan ayında sertifikasyon süreçleri tamamlanması ve sonrasında Türkiye’den başlayarak kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Togg, 2024’te Almanya’da satışa başlayacak

Tam Boyutta Gör Yurtdışı satışlar içinde çalışmalar devam ediyor. Karakaş, 2024 sonunda Almanya pazarında satışa başlayacaklarını belirtti: “Rekabetimizi göstermek ve başarımızı ispat etmek için öncelikle Almanya pazarına girmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız gösteriyor ki bu senenin sonunda Almanya pazarına girmiş olacağız”

Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında öncelikle Avrupa pazarında yer alacaklarını, Körfez bölgesinde yer almalarının şu anki planlamalarında olmadığını ifade etti. Ancak bu bölge ilerleyen yıllarda değerlendirmeye alınacak.

81 ilde 550'den fazla hızlı şarj cihazı

TOGG'un kendi markası Trugo ile de batarya üretimini gerçekleştirdiğine işaret eden Karakaş, "81 ilde 550'den fazla hızlı şarj cihazlarını yerleştirdik, bunlar 180 ve 300 kilovat gücünde cihazlar ve 88 kilovatlık bir batarya yarım saatin altında doldurulabiliyor. Türkiye altyapı olarak büyük bir hızla yeni nesil enerji dönüşümünün öncüsü Togg’a hazır" ifadelerini kullandı.

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TOGG, 2030'a kadar 1 milyon araç üretecek: T10F, 2025’te gelecek