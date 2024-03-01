TOGG, 2030'a kadar 1 milyon araç üretecek, T10F ise 2025’te gelecek: İşte detaylar

- 2030'a kadar 1 milyon Togg
- Ocak 2024’te satılan her elektrikliden biri Togg
- Yeni Togg T10F ne zaman çıkacak?
- Togg, 2024’te Almanya’da satışa başlayacak
- 81 ilde 550'den fazla hızlı şarj cihazı
- Yorumlar
2030'a kadar 1 milyon Togg
Karakaş, Togg’un 2030 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefinin bulunduğunu söylerken C segmentindeki ilk model olan T10X'in gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğu belirtti. Karakaş, "C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim sırasına alacağız. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz." dedi.
Karakaş, 2023’ün üretim noktasında verimli olduğunu ve T10X modeli için 177 bin ön sipariş aldıklarını aktardı. Taleple birlikte üretim planlarını 18 binden 20 bine çıkardıklarını aktaran Togg CEO’su 20 bine yakın aracı sorunsuz şekilde teslim ettiklerinin altını çizdi.
Ocak 2024’te satılan her elektrikliden biri Togg
Bilindiği üzere Togg, 2024 itibariyle Truemore uygulamasından herkesin kurasız çekilişsiz ulaşabileceği süreci başlatmıştı. Karakaş, 2024’ün Ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisinin Togg olduğunu belirtti. CEO, yeni bir firma olmalarına rağmen bunun ciddi bir başarı ve pazar payı olduğunu aktardı.
Yeni Togg T10F ne zaman çıkacak?
Togg, 2024’te Almanya’da satışa başlayacak
Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında öncelikle Avrupa pazarında yer alacaklarını, Körfez bölgesinde yer almalarının şu anki planlamalarında olmadığını ifade etti. Ancak bu bölge ilerleyen yıllarda değerlendirmeye alınacak.
81 ilde 550'den fazla hızlı şarj cihazı
TOGG'un kendi markası Trugo ile de batarya üretimini gerçekleştirdiğine işaret eden Karakaş, "81 ilde 550'den fazla hızlı şarj cihazlarını yerleştirdik, bunlar 180 ve 300 kilovat gücünde cihazlar ve 88 kilovatlık bir batarya yarım saatin altında doldurulabiliyor. Türkiye altyapı olarak büyük bir hızla yeni nesil enerji dönüşümünün öncüsü Togg’a hazır" ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.