Çin'de elektrikli araçlar 2040'ta zirveye ulaşacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Pekin'de düzenlenen Intelligent Electric Vehicle Development Forum kapsamında konuşan Ouyang Minggao, otomotiv sektörünün geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tsinghua Üniversitesi'nde profesör olan Ouyang, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı elektrikli araçların düşüşe geçtiğini belirterek, 2040 yılına kadar saf elektrikli araçların Çin pazarında mutlak hakimiyet kuracağını belirtti.

"Saf elektrikli sistemler daha verimli"

Tam Boyutta Gör Saf elektrikli araçların verimlilik avantajına dikkat çeken profesör, bu teknolojinin yeşil elektriğin en verimli kullanımını sunduğunu vurguladı. Açıklamasına göre saf elektrikli sistemler, hidrojenli araçlara kıyasla iki kat, sentetik yakıtlı içten yanmalı motorlara kıyasla ise dört kat daha verimli çalışıyor. Bu temel avantajın, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı modellerin zamanla geri planda kalacağını şimdiden belirlediğini ifade etti.

Ouyang, sektörün geleceğine dair dikkat çekici pazar öngörülerini de paylaştı. 2030 yılında yeni enerjili binek araçların pazar payının yüzde 70’i aşması beklenirken, saf elektrikli ve şarj edilebilir hibrit oranının 7’ye 3 olacağı öngörülüyor. 2035’te bu oran yüzde 80’in üzerine çıkarken dağılımın 8’e 2’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. 2040 yılına gelindiğinde ise pazar payı yine yüzde 80’in üzerinde kalacak, ancak saf elektrikli araçlar 9’a 1 oranıyla baskın konuma geçecek.

Katı hal bataryalara yönelik artan ilgi konusunda ise temkinli olunması gerektiğini belirten Ouyang, bu teknolojinin hâlâ önemli bilimsel zorluklar barındırdığını ifade etti. Arayüzey yan reaksiyonları, kimyasal ve termal kararlılık gibi sorunların henüz tam anlamıyla çözülemediğini vurgulayan uzman isim, 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryaların 2030’a doğru ortaya çıkabileceğini ancak şirketlerin bu teknolojiyi pazarlama aracı olarak kullanmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Çin’in bu alanda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Ouyang, geçen yıl yeni patent başvurularının yüzde 44’ünün bu ülkeden geldiğini ve sülfür bazlı elektrolit üretim kapasitesinin 20 bin tonu aştığını da ekledi. Ayrıca maliyetlerin ton başına 20 milyon yuandan 1 milyon yuanın altına gerilediğine dikkat çekti.

Çin otomotiv sektöründeki dönüşüme de değinen Ouyang, beş temel iş modelinin öne çıktığını belirtti. Bunlar arasında dikey entegrasyon, içten yanmalı ve elektrikli araçların birlikte yürütüldüğü çift odaklı strateji, internet tabanlı yeni üretici yaklaşımı, yatay entegrasyon ve kamu şirketlerinde reform yer alıyor. Bu modellerin, sektörün rekabet gücünü artırarak küresel ölçekte daha güçlü bir yapı oluşturacağını ifade etti.

1958 doğumlu olan Ouyang Minggao, Çin Bilimler Akademisi üyesi ve eTransportation dergisinin baş editörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Tsinghua University bünyesinde ileri güç aktarma sistemleri üzerine çalışmalar yürütüyor ve lityum iyon batarya güvenliği, hidrojen sistemleri ve akıllı enerji çözümleri alanlarında araştırmalarını sürdürüyor.

