Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de elektrikli araçlar 2040'ta zirveye ulaşacak

    Çinli uzman Ouyang Minggao’ya göre şarj edilebilir hibritler düşüşe geçti. 2040’a kadar verimlilik avantajı dönüşümü hızlandıracak ve saf elektrikli araçlar pazara hakim olacak.

    Pekin'de düzenlenen Intelligent Electric Vehicle Development Forum kapsamında konuşan Ouyang Minggao, otomotiv sektörünün geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tsinghua Üniversitesi'nde profesör olan Ouyang, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı elektrikli araçların düşüşe geçtiğini belirterek, 2040 yılına kadar saf elektrikli araçların Çin pazarında mutlak hakimiyet kuracağını belirtti.

    "Saf elektrikli sistemler daha verimli"

    Çin'de elektrikli araçlar 2040'ta zirveye ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Saf elektrikli araçların verimlilik avantajına dikkat çeken profesör, bu teknolojinin yeşil elektriğin en verimli kullanımını sunduğunu vurguladı. Açıklamasına göre saf elektrikli sistemler, hidrojenli araçlara kıyasla iki kat, sentetik yakıtlı içten yanmalı motorlara kıyasla ise dört kat daha verimli çalışıyor. Bu temel avantajın, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı modellerin zamanla geri planda kalacağını şimdiden belirlediğini ifade etti.

    Ouyang, sektörün geleceğine dair dikkat çekici pazar öngörülerini de paylaştı. 2030 yılında yeni enerjili binek araçların pazar payının yüzde 70’i aşması beklenirken, saf elektrikli ve şarj edilebilir hibrit oranının 7’ye 3 olacağı öngörülüyor. 2035’te bu oran yüzde 80’in üzerine çıkarken dağılımın 8’e 2’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. 2040 yılına gelindiğinde ise pazar payı yine yüzde 80’in üzerinde kalacak, ancak saf elektrikli araçlar 9’a 1 oranıyla baskın konuma geçecek. 

    Katı hal bataryalara yönelik artan ilgi konusunda ise temkinli olunması gerektiğini belirten Ouyang, bu teknolojinin hâlâ önemli bilimsel zorluklar barındırdığını ifade etti. Arayüzey yan reaksiyonları, kimyasal ve termal kararlılık gibi sorunların henüz tam anlamıyla çözülemediğini vurgulayan uzman isim, 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryaların 2030’a doğru ortaya çıkabileceğini ancak şirketlerin bu teknolojiyi pazarlama aracı olarak kullanmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

    Çin'de elektrikli araçlar 2040'ta zirveye ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Çin’in bu alanda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Ouyang, geçen yıl yeni patent başvurularının yüzde 44’ünün bu ülkeden geldiğini ve sülfür bazlı elektrolit üretim kapasitesinin 20 bin tonu aştığını da ekledi. Ayrıca maliyetlerin ton başına 20 milyon yuandan 1 milyon yuanın altına gerilediğine dikkat çekti.

    Çin otomotiv sektöründeki dönüşüme de değinen Ouyang, beş temel iş modelinin öne çıktığını belirtti. Bunlar arasında dikey entegrasyon, içten yanmalı ve elektrikli araçların birlikte yürütüldüğü çift odaklı strateji, internet tabanlı yeni üretici yaklaşımı, yatay entegrasyon ve kamu şirketlerinde reform yer alıyor. Bu modellerin, sektörün rekabet gücünü artırarak küresel ölçekte daha güçlü bir yapı oluşturacağını ifade etti.

    1958 doğumlu olan Ouyang Minggao, Çin Bilimler Akademisi üyesi ve eTransportation dergisinin baş editörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Tsinghua University bünyesinde ileri güç aktarma sistemleri üzerine çalışmalar yürütüyor ve lityum iyon batarya güvenliği, hidrojen sistemleri ve akıllı enerji çözümleri alanlarında araştırmalarını sürdürüyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 5 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    babası vefat edene ne denir dot 3 dot 4 farkı durduk yere birinin aklına gelmesi nazo zararlı mı t-roc kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M5 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum