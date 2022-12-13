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    2023 Genesis GV60, anahtarsız giriş için yüz tanıma teknolojisi kullanacak

    İlk etapta sadece elektrikli Genesis GV60 ile Avrupa pazarında sunulacak olan yüz tanıma fonksiyonlu anahtarsız giriş özelliğinin daha sonra ürün gamında yaygınlaşması bekleniyor. 
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    Genesis GV60, anahtarsız giriş için yüz tanıma sistemi kullanacak Tam Boyutta Gör
    Genesis, geçen yıl tanıttığı ilk elektrikli otomobili GV60'a 2023 model yılında bir dizi teknolojik yenilik getirmeyi planlıyor. Anahtarsız giriş sistemi için kullanılacak olan yüz tanıma teknolojisi de bu yeniliklerden biri olacak.

    Face Connect olarak adlandırılan sistem, kullanıcının yüzünü kullanarak kilidi açmasına ve otomobile erişim sağlamasına imkân veriyor. Bunu da bünyesindeki derin öğrenme yöntemi kullanan görüntü işleme denetleyicisine sahip yüz tanıma sensörüyle yapıyor. Kullanıcının ilk etapta otomobile anahtarla girip profil oluşturarak yüzünü tanıtması yeterli. Daha sonra kullanıcının kapıları kilitlemek, açmak veya motoru çalıştırmak için anahtara ihtiyacı kalmıyor.

    Genesis GV60, anahtarsız giriş için yüz tanıma sistemi kullanacak Tam Boyutta Gör
    Genesis, yüz tanıma sisteminin kullanımının oldukça kolay olduğunu belirtiyor. Kullanıcının sistemin etkilnleştiğini kolayca anlaması için B sütunu üzerinde kapıların açıldığını veya kilitlendiğini gösteren bir LED göstergesi bulunuyor. Sistemle ilgili güvenlik konusunda endişeler ortaya çıkabilir fakat Genesis, kullanıcıdan başka kimsenin dışarıdan aracın sistemine biyomertrik veri yükleyemeyeceği ve depolayamacağı konusunda iddialı.

    Aslına bakılırsa bu sistem otomobillerde pek karşımıza çıkmasa da çoğu kişi en azından nasıl çalıştığına aşinadır çünkü milyonlarca kişinin kullandığı akıllı telefonlarda yüz tanıma teknolojisi şu sıralar epey popüler. Genesis GV60 ile uygulamaya alınacak bu sistemin yüzme, tırmanma ve koşu gibi fiziksel anahtar taşımanın uygun olmayacağı doğa aktiviteleri için son derece kullanışlı bir özellik olacağı belirtiliyor.

    Yüz tanıma ile anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ilk etapta Avrupa pazarında 2023 model GV60 ile gelecek. İlerleyen süreçte diğer pazarlara ve markanın satışa sunacağı diğer modellere gelmesi de muhtemel.

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    PERİSKOP 3 saat önce

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    ugah6aiw 7 saat önce

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