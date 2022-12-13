2023 Genesis GV60, anahtarsız giriş için yüz tanıma teknolojisi kullanacak

Face Connect olarak adlandırılan sistem, kullanıcının yüzünü kullanarak kilidi açmasına ve otomobile erişim sağlamasına imkân veriyor. Bunu da bünyesindeki derin öğrenme yöntemi kullanan görüntü işleme denetleyicisine sahip yüz tanıma sensörüyle yapıyor. Kullanıcının ilk etapta otomobile anahtarla girip profil oluşturarak yüzünü tanıtması yeterli. Daha sonra kullanıcının kapıları kilitlemek, açmak veya motoru çalıştırmak için anahtara ihtiyacı kalmıyor.
Aslına bakılırsa bu sistem otomobillerde pek karşımıza çıkmasa da çoğu kişi en azından nasıl çalıştığına aşinadır çünkü milyonlarca kişinin kullandığı akıllı telefonlarda yüz tanıma teknolojisi şu sıralar epey popüler. Genesis GV60 ile uygulamaya alınacak bu sistemin yüzme, tırmanma ve koşu gibi fiziksel anahtar taşımanın uygun olmayacağı doğa aktiviteleri için son derece kullanışlı bir özellik olacağı belirtiliyor.
Yüz tanıma ile anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ilk etapta Avrupa pazarında 2023 model GV60 ile gelecek. İlerleyen süreçte diğer pazarlara ve markanın satışa sunacağı diğer modellere gelmesi de muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Love you guys for sharing such great information, anyway I was searching for Windows 11 Pro free activatior. By Searching I bought it from ODosta Store and I found their services are good with cheap price. If anyone want to buy, Just visit this site by searching on Google for ODosta Store at: https://odosta.com I also received 20% discount by using coupon code: Christmas22% Although, I'm satisfy with their products but wanna get activator to activate other Pcs of my office free of cost.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...