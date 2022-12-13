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    Yeni Honda Breeze SUV Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni nesil Honda CR-V'nin ikizi olarak nitelendirebileceğimiz fakat ön ve arka tasarımıyla fark yaratan yeni Honda Breeze, yıl bitmeden Çin'de satışa sunulacak.   
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    Yeni Honda Breeze Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    GAC-Honda iştiraki tarafından geliştirilen yeni nesil Honda Breeze'in ilk resmi görselleri yayınlandı. Çin'de satışa sunulacak olan model, tıpkı selefi gibi beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Yeni Honda CR-V'yi temel alan Breeze, farklı ön ve arka tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Yeni Honda Breeze, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Profilden bakıldığında Honda Breeze ve CR-V arasındaki bağlantı net bir şekilde görülüyor. Camlar, omuz çizgisi, çamurluklar ve kapı kolları tamamen aynı. Ön tarafta ise motor kaputu, ince LED farlar ve onları birleştiren panjur, C şekilli süslemelere sahip hava girişleri ve sekizgen formdaki merkez hava girişi ile bambaşka bir hava oluşturulmuş.

    Yeni Honda Breeze Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yan taraftan bakıldığında ise yukarıda sözünü ettiğimiz benzerliğin dışında marşpiyel tasarımıyla fark yaratılmış. Çamurluk uçlarındaki eklentiler de daha lüks bir görüntü için gövde rengine boyanmış. Yeni Honda Breeze'în arkasında ise ince fren lambasına sahip spoyler, yatay konumlandırılan LED stoplar ve sahte egzoz çıkışları dikkat çekiyor.

    Ön ve arka tamponlardaki değişim, yeni Honda Breeze'e 4716 mm uzunluk kazandırmış. Bu da temel aldığı CR-V'ye göre 22 mm artış anlamına geliyor. 2700 mm'lik aks mesafesi dahil olmak üzere diğer ölçüler CR-V ile aynı. Selefiyle kıyasladığımızda ise yeni nesil Breeze'în 40 mm artan aks mesafesi ve 80 mm artan toplam uzunluğu ile daha ferah bir yaşam alanı vadettiğini görmekteyiz.

    Yeni Honda Breeze Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekânı CR-V'den olduğu gibi aktarılan yeni Honda Breeze'in sadece bu alandaki döşemeler ve trim parçalarıyla farklılaştığını görmekteyiz. Bunun dışında havalandırma menfezlerini de kapsayacak şekilde konsol boyunca uzanan petek tasarımı ile gösterge ve multimedya ekranlarının yerleşimi dahil pek çok detay değişmemiş. Honda 360 Sensing kapsamında pek çok sürücü asistan teknolojisiyle donatılan Breeze, yukarıda da belirttiğimiz gibi yedi koltuk opsiyonuna da sahip.

    Yeni Honda Breeze, 1.5 litre turbo benzinli motorla satılacak. 190 hp güç ve 243 Nm tork üreten motor, CVT şanzıman vasıtasıyla versiyona göre öne veya dört tekerleğe birden güç aktarıyor. Söz konusu model bu yılın sonunda Çin'de satışa sunulmuş olacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

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    ugah6aiw 2 saat önce

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