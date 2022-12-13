Yeni Honda Breeze SUV Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Profilden bakıldığında Honda Breeze ve CR-V arasındaki bağlantı net bir şekilde görülüyor. Camlar, omuz çizgisi, çamurluklar ve kapı kolları tamamen aynı. Ön tarafta ise motor kaputu, ince LED farlar ve onları birleştiren panjur, C şekilli süslemelere sahip hava girişleri ve sekizgen formdaki merkez hava girişi ile bambaşka bir hava oluşturulmuş.
Ön ve arka tamponlardaki değişim, yeni Honda Breeze'e 4716 mm uzunluk kazandırmış. Bu da temel aldığı CR-V'ye göre 22 mm artış anlamına geliyor. 2700 mm'lik aks mesafesi dahil olmak üzere diğer ölçüler CR-V ile aynı. Selefiyle kıyasladığımızda ise yeni nesil Breeze'în 40 mm artan aks mesafesi ve 80 mm artan toplam uzunluğu ile daha ferah bir yaşam alanı vadettiğini görmekteyiz.
Yeni Honda Breeze, 1.5 litre turbo benzinli motorla satılacak. 190 hp güç ve 243 Nm tork üreten motor, CVT şanzıman vasıtasıyla versiyona göre öne veya dört tekerleğe birden güç aktarıyor. Söz konusu model bu yılın sonunda Çin'de satışa sunulmuş olacak. Fiyatı ise henüz belli değil.
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