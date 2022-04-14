Genesis X Speedium Coupe, markanın gelecek modelleri hakkında ipucu veriyor

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Genesis, gelecekteki elektrikli araçlarında kullanacağı tasarıma ilişkin ipuçları veren yeni bir konsept tanıttı. Genesis X Speedium Coupe Concept adı verilen çalışma için geçen yıl örtüsü kaldırılan Genesis X konseptinin evrim geçirmiş hali diyebiliriz.

Söz konusu konseptin, markanın 'Atletik Elegans' isimli tasarım felsefesini daha yenilikçi bir yolla gösterdiği belirtiliyor. Genesis X konseptindeki büyük panjur yerine bu çalışmada tamamen kapalı bir panel yer alıyor. Öndeki LED şeritler de bu alanı çevreleyerek Genesis'in o bilindik panjurunu anımsatan bir şekil oluşturuyor.

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Konsepte profilden baktığımızda uzun ön kaput ve eğimli tavan hattı ile shooting brake stili bir silüet görüyoruz. Öndeki LED şeritler ön çamurluğun sonuna kadar devam ediyor. Geniş çamurlukların yanı sıra büyük jantlar arasından soğutmalı fren disklerini ve sarı kaliperleri de görebiliyoruz. Arkada ise yine çift şeritli LED stoplar, ducktail tarzı spoyler ve büyük bir difüzör göze çarpıyor. Spoyler üzerinde de LED şerit şeklinde fren lambalarına yer verildiğini görüyoruz.

Genesis, 2025 yılında son içten yanmalı motorlu aracını çıkarmayı ve 2030'a kadar tamamen elektrikli bir marka haline gelmeyi hedefliyor. Bu çalışmaya bakacak olursak gelecekte Genesis'ten oldukça ilgi çekici modeller göreceğiz.

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Genesis'in elektrikli otomobilleri bu tasarımdan ilham alacak