Mercedes-Benz Vision EQXX, tek şarjla 1000 kilometre yol kat etti

Tam Boyutta Gör

Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı olma iddiasıyla tanıtılan Vision EQXX konseptinin tek şarjla 1000 kilometre menzil sunduğu açıklanmıştı. Ancak bilindiği üzere gerçek menzil değeri kağıt üzerinde olduğundan daha kısa olabiliyor. Alman üretici, bunun Vision EQXX için geçerli olmadığını kanıtlamak için uzun bir test sürüşü düzenledi.

1008 km'lik rotayı tek şarjla tamamladı

Mercedes-Benz Vision EQXX, söz konusu yolculukta tek şarjla tam 1008 kilometre menzile ulaşarak bu konuda gerçekten iddialı olduğunu gösterdi. Almanya'da Sindelfingen'den yola çıkan araç, Gotthard Tüneli ve Milan'dan geçerek Fransa'da Cassis'e ulaştı. Soğuk ve yağmurlu havada yolculuğa başlayan Vision EQXX, rota boyunca zaman zaman trafik sıkışıklığına da maruz kaldı.

Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülünün kazananı belli oldu 22 sa. önce eklendi

Yolculuk tam olarak 12 saat 2 dakika sürdü. Sürücü değişimi ve lastik basıncının kontrol edilmesi için iki kez 15'er dakika ara verildi. Yani Vision EQXX, 11 saat 32 dakika aralıksız çalışır halde ve hareket halindeydi. Verilere baktığımızda, yolculuktaki ortalama hızın 87.4 km/s olduğunu ve otoyollarda zaman zaman 140 km/s azami hıza ulaşıldığını görüyoruz. Vision EQXX'in yolculuktaki ortalama enerji tüketimi ise 8.7 kWsa/100 km olarak kayıtlara geçmiş.

Tam Boyutta Gör

İlginç olan şu ki, belirlenen rota sona erdiğinde Vision EQXX'in batarya seviyesi %15'teymiş. Yani 1008 kilometrelik yolculuğun üzerine hala 140 km civarında yol gidebilecek düzeydeymiş. Söz konusu konseptte yaklaşık 100 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Üstelik bu batarya, EQS'tekiyle neredeyse aynı kapasitede olmasına rağmen yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif.

Öte yandan, düşük yuvarlanma direncine sahip lastikler, 0.17 Cd hava sürtünme katsayısı ve menzile 25 km katkıda bulunan güneş panelleri, bu mesafenin kat edilmesinde büyük rol oynamış. Bir diğer önemli rol ise frenlemeden doğan enerji kazanımı olmuş. Vision EQXX, tünelden sonra uzunca bir süre yokuş aşağı gitmiş. Her tür eğimde ve her frenleme manevrasında bu özelliğini kullanabildiği belirtilen EQXX de yolculuk esnasında bundan fazlasıyla faydalanmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes-Benz Vision EQXX, tek şarjla 1000 kilometre yol kat etti