Taylandlı bankacılık devinden devasa yapay zeka ve Web3 fonu!

KBank İş Teknolojileri Grubu Başkanı Krating Poonpo konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklamalarda bulundu: “KXVC, küresel kurucuların KBank ve ortaklarımızla güçlü sinerji ile APAC’taki işlerini genişletmeleri için bir basamak taşı olacak”
Web3 kapsamındaki yatırımlar Web3 altyapılarını, düğüm doğrulayıcılarını, RPC sağlayıcılarını, ara katman yazılımlarını, modülerlik teknolojilerini, gizliliği, ZKP’yi, cüzdanları, alternatif L1/L2’leri, paylaşılan menkul kıymetleri, LsdFi’yi ve NFT’lerin tüketicileştirilmesini hedefleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.