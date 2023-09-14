Tam Boyutta Gör Bankacılık sektörü de dahil olmak üzere birçok şirket yapay zeka ve Web3 alanı ile yakından ilgileniyor. Tayland’ın en büyük özel bankalarından biri olan Kasikornbank veya KBank da bu şirketler arasında yer almaya karar verdi. KBank İş Teknolojileri Grubu Başkanı Krating Poonpol’ün işletmeden sorumlu olacağı 100 milyon dolarlık bir yatırım bütçesine sahip fon başlatılıyor. KXVC adlı fon, Asya-Pasifik (APAC) bölgesine odaklanarak AI, Web3 ve Deep Tech girişimlerini hedef alacak.

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KBank İş Teknolojileri Grubu Başkanı Krating Poonpo konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklamalarda bulundu: “KXVC, küresel kurucuların KBank ve ortaklarımızla güçlü sinerji ile APAC’taki işlerini genişletmeleri için bir basamak taşı olacak”

Web3 kapsamındaki yatırımlar Web3 altyapılarını, düğüm doğrulayıcılarını, RPC sağlayıcılarını, ara katman yazılımlarını, modülerlik teknolojilerini, gizliliği, ZKP’yi, cüzdanları, alternatif L1/L2’leri, paylaşılan menkul kıymetleri, LsdFi’yi ve NFT’lerin tüketicileştirilmesini hedefleyecek.

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Taylandlı bankacılık devinden devasa yapay zeka ve Web3 fonu!