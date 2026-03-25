Türkiye ve İngiltere, Eurofighter için teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletilmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin 25 Mart 2026 tarihinde imzalandığını duyurdu. Bu adım, geçtiğimiz yıl Ekim ayında imzalanan uçak, ekipman ve mühimmat tedarik sözleşmesini tamamlıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile görüştü. Görüşmede, Ekim 2025’te imzalanan 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve beraberindeki ekipman ile mühimmat alım sözleşmesinin detayları teyit edilirken bu kez uçakların idame ve işletilmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi ele alındı.

İlk uçaklar 2030’da gelecek

Türkiye, 2025 Ekim ayında 20 adet Eurofighter Typhoon’un tedariki için Birleşik Krallık ile sözleşme imzalamıştı. Şimdi ise Bakan Güler’in ziyareti kapsamında, uçakların etkin şekilde işletilebilmesi ve bakım süreçlerinin sorunsuz yürütülmesi için gerekli teknik ve lojistik destek anlaşması hayata geçiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Aralık 2025’te açıklanan planlara göre üretilecek Eurofighter uçaklarının envantere giriş takvimi de netleşmiş durumda. Buna göre 2030 yılında 6, 2031’de 8 ve 2032’de 6 uçak hizmete alınacak.

