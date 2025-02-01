- Gerçek yaşam öykülerini anlatan en iyi biyografi filmleri
- 1️⃣ Amadeus
- 2️⃣ Akıl Oyunları (A Beautiful Mind)
- 3️⃣ Schindler'in Listesi (Schindler's List)
- 4️⃣ Andrei Rublev
- 5️⃣ Kızgın Boğa (Raging Bull)
- 6️⃣ Para Avcısı (The Wolf of Wall Street)
- 7️⃣ Cesur Yürek (Bravehart)
- 8️⃣ Sosyal Ağ (The Social Network)
- 9️⃣ Kelebek ve Dalgıç (The Diving Bell and the Butterfly)
- 🔟 Mishima: A Life in Four Chapters
- 11) Beni Orada Arama (I'm Not There)
- 12) Oppenheimer
- 13) Babam İçin (In the Name of the Father)
- 14) Malcolm X
- Yorumlar
Gerçek yaşam öykülerini ekrana taşıyan biyografi filmleri, neredeyse sinemanın başından beri izleyicileri en çok etkileyen yapımlar arasında olmuştur. Ünlü sanatçılardan azılı suçlulara, tarihi figürlerden meşhur sporculara kadar bugüne kadar pek çok farklı figüre dair biyografi filmleri çekildi. Bunlardan bazıları ele aldıkları hayatları olabildiğince gerçekçi, olabildiğince aslına yakın şekilde ekrana taşımaya çalışırken, Mishima ve I'm Not There gibi bazıları ise daha alışılmadık yollar izlediler. Her iki yaklaşım da yıllar içinde unutulmaz pek çok eserin ortaya çıkmasını sağladı.
Gerçek yaşam öykülerini anlatan en iyi biyografi filmleri
Bu listemizde, biyografi türünün alt kollarına mümkün olduğunca yer vermeye çalışarak, bu filmler arasından öne çıkan yapımları derledik. İşte gerçek yaşam öykülerini konu alan en iyi biyografi filmleri:
1️⃣ Amadeus
- Yapım yılı: 1984
- Yönetmen: Milos Forman
- Oyuncular: F.. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge
- IMDb Puanı: 8.4
İzleyicileri 18. yüzyıl Viyana'sına götüren Amadeus, Mozart ve Salieri arasındaki çekişmeye odaklanıyor. Kendi dönemlerinin başlıca müzik dehaları olan bu iki adam arasındaki ilişki bir mentör-öğrenci ilişkisi olarak başlamış olsa da Salieri'nin zamanla öğrencisinin yeteneğini kıskanmaya başlamasıyla birlikte çok daha farklı bir yöne evriliyor. F. Murray Abraham ve Tom Hulce'nin etkileyici performanslara imza attıkları Amadeus, çıktığı yıl En İyi Film dâhil sekiz dalda Oscar kazanmıştı.
2️⃣ Akıl Oyunları (A Beautiful Mind)
- Yapım yılı: 2001
- Yönetmen: Ron Howard
- Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Christopher Plummer, Paul Bettany
- IMDb Puanı: 8.2
Kariyerinin daha başındayken pek çok matematikçinin hayalini bile kuramayacağı başarılara imza atan gerçek bir dahi olan John Nash, sırlarla dolu bir dünyanın içine çekiliyor. Son derece önemli bir görevde gizli bir teşkilata yardımcı olduğuna inanan Nash, hem bu teşkilat hem de kendisi hakkında ilk başta fark etmediği tuhaf şeyler olduğunu öğreniyor. Amadeus gibi Akıl Oyunları da En İyi Film Oscarı'na layık görüldü. John Nash rolünde etkileyici bir performans ortaya koyan Russell Crowe da Oscar adaylığı aldı.
3️⃣ Schindler'in Listesi (Schindler's List)
- Yapım yılı: Schindler'in Listesi
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley
- IMDb Puanı: 9
Steven Spielberg'in en unutulmaz filmlerinden olan Schindler'in Listesi, II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgali altındaki Polonya'da geçiyor. Polonya'da bir fabrikatör olan Oskar Schindler, yanında çalışan Yahudi işçilerin bir bir ortadan kaldırıldığına şahit olunca yaşanan bu zulme daha fazla kayıtsız kalamıyor. Film, Schindler'in bu insanları kurtarmak için verdiği mücadeleye odaklanıyor. Schindler'in Listesi, En İyi Film dâhil yedi dalda Oscar kazandı.
4️⃣ Andrei Rublev
- Yapım yılı: 1966
- Yönetmen: Andrei Tarkovsky
- Oyuncular: Anatoliy Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolay Grinko
- IMDb Puanı: 8
Tarkovsky sadece Rublyev'in hayat hikâyesini ekrana taşımakla kalmıyor, aynı zamanda onun hikâyesi üzerinden hem dönemin Rusya'sına hem de sanatçı ile eserleri arasındaki karmaşık ilişkiye dair derinlikli bir inceleme ortaya koyuyor. 3 saat 9 dakika boyunca izleyicileri görkemli bir yolculuğa çıkaran film, neredeyse Rublyev'in eserleri kadar ruhani bir görselliğe sahip.
5️⃣ Kızgın Boğa (Raging Bull)
- Yapım yılı: 1980
- Yönetmen: Martin Scorsese
- Oyuncular: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Frank Vincent
- IMDb Puanı: 8.1
Usta yönetmen Martin Scorsese'nin ilk dönem filmlerinden olan Raging Bull, 1940'larda yaşayan ünlü boksör Jake LaMotta'nın hayat hikâyesini anlatıyor. LaMotta'yı ringde döneminin en iyilerinden birine dönüştüren öfkesi, ring dışında ise hayatını alt üst ediyor. Robert DeNiro'nun Jake LaMotta rolünde harikalar yarattığı film, DeNiro'ya ikinci Oscar ödülünü kazandıran yapım oldu. Raging Bull ilk çıktığı dönemde de övgü toplayan bir filmdi ama sonraki yıllarda sinema tarihindeki yeri daha da büyüdü.
6️⃣ Para Avcısı (The Wolf of Wall Street)
- Yapım yılı: 2013
- Yönetmen: Martin Scorsese
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Kyle Chandler
- IMDb Puanı: 8.2
Leonardo DiCaprio'nun etkileyici performansıyla adeta taşıdığı Para Avcısı, bir dönem Wall Street'in yıldız çocuğu olan ama sonra tam bir dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Jordan Belfort'un gerçek hayat hikâyesini anlatıyor. Scorsese'nin filmi, Belfort'un yaşam tarzını aynalarcasına hiçbir konuda aşırılıktan kaçınmıyor. Scorsese, artık 70'li yaşlarında olan bir yönetmenden beklemeyeceğimiz kadar enerjik ve haşarı bir film ortaya koyuyor.
7️⃣ Cesur Yürek (Bravehart)
- Yapım yılı: 1995
- Yönetmen: Mel Gibson
- Oyuncular: Mel Gibson, Brendan Gleeson, Sophie Marceau, James Cosmo
- IMDb Puanı: 8.3
İskoçya kralı arkasında bir varis bırakmadan ölünce, İngiltere kralı Edward bu fırsatı kullanarak İskoçya'yı işgal eder ve tahtı ele geçirir. Acımasız bir kral olan Edward'ın İskoçya işgali sırasında neredeyse tüm ailesini kaybeden William Wallace, ailesinin intikamını almak ve İskoçya'yı yeniden özgürlüğe kavuşturmak için İngiltere'ye savaş açar. William Wallace ve liderlik ettiği İskoçyalıların ilham verici özgürlük mücadelesi, En İyi Film dâhil 5 dalda Oscar kazanan bu epik filmle ölümsüzleşmiş oldu.
8️⃣ Sosyal Ağ (The Social Network)
- Yapım yılı: 2010
- Yönetmen: David Fincher
- Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake
- IMDb Puanı: 7.8
Ünlü senarist Aaron Sorkin'in senaryosunu yazdığı The Social Network, hikâyeyi bir ileri bir geri sararak, bir yandan daha Harvard'da öğrenci olan Mark Zuckerberg'in Facebook'u kurma hkâyesini, diğer yandan eski ortaklarıyla karşı karşıya geldiği mahkeme sürecini ekrana taşıyor. Film bu başarı ve ihanet öyküsünü ekrana taşırken olayları birebir yaşandığı gibi anlatmıyor belki ama odaklandığı dünyanın ve karakterlerin gerçek yüzünü çoğu biyografi filminden daha iyi yakalıyor.
9️⃣ Kelebek ve Dalgıç (The Diving Bell and the Butterfly)
- Yapım yılı: 2007
- Yönetmen: Julian Schnabel
- Oyuncular: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze
- IMDb Puan: 8
Geçirdiği inme sonası vücudu neredeyse tamamen felç kalan Jean-Dominique Bauby, sadece sol gözünü oynatabiliyor. Ancak bu Bauby'nun pes edip kabuğuna çekileceği anlamına gelmiyor. Aksine yaşama tutunmaya devam eden Bauby, sadece sol gözünün hareketleriyle iletişim kurarak yazarlık mesleğini devam ettiriyor.
🔟 Mishima: A Life in Four Chapters
- Yapım yılı: 1985
- Yönetmen: Paul Schrader
- Oyuncular: Ken Ogata, Masayuki Shionoya, Hiroshi Mikami
- IMDb Puanı: 7.9
Mishima: A Life in Four Chapters alışıldık bir biyografi filmi değil kesinlikle. Zira yönetmen, yazarın hayatını eserlerinden hikâyelerle iç içe geçmiş şekilde izleyicilere sunuyor. Kurmaca ile gerçeğin birbirini aynaladığı bu tuhaf biyografi filmi, yakın dönem Japonya tarihinin en ilginç figürlerinden olan Mishima'nın iç dünyasına dair de çok şey anlatıyor.
11) Beni Orada Arama (I'm Not There)
- Yapım yılı: 2007
- Yönetmen: Todd Haynes
- Oyuncular: Christian Bale, Cate Blanchett, Heath Ledger, Richard Gere, Ben Whishaw,
- IMDb Puanı: 6.8
Mishima: A Life in Chapters gibi I'm Not There de herkese hitap edecek bir film değil kesinlikle. Film, rock dünyasının efsanevi ismi Bob Dylan'a odaklanıyor. Ancak Dylan'ın yaşam öyküsünü anlatmak yerine, her biri onun farklı bir yönünü temsil eden altı farklı karakterin hikâyesini anlatıyor. Farklı yaşlardan ve cinsiyetlerden oyuncuların hayat verdiği bu karakterler, Dylan'ın yaşam öyküsünü değil belki ama karakterinin bir temsilini ortaya koyuyor. Dylan'ı temsil eden bu karakterlerden birine hayat veren Cate Blanchett, filmdeki performansıyla Oscar adaylığı kazanmıştı.
12) Oppenheimer
- Yapım yılı: 2023
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Harnett, Kenneth Branagh
- IMDb Puanı: 8.3
Nolan, bir kısmını da siyah beyaz çektiği bu üç saatlik biyografi filmini izleyici nezdinde ilgi çekici kılabilmek için yine kronolojik sıralamayı karıştırma numarasını kullanıyor. Bu sayede lineer bir hikâyeden çok daha dinamik bir yapıya kavuşan Oppenheimer, zamanda bir ileri bir geri giderek Oppenheimer'ın hayatındaki farklı dönüm noktalarını iç içe geçmiş şekilde anlatıyor. Böylece, genç bir fizik öğrencisi olarak dünyayı dolaştığı yıllardan başlayıp, ölümünden sonraki sürece kadar uzanarak bu karmaşık figürün hem hayatını hem iç dünyasını mercek altına alıyor.
13) Babam İçin (In the Name of the Father)
- Yapım yılı: 1993
- Yönetmen: Jim Sheridan
- Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson
- IMDb Puanı: 8.1
IRA örgütü İrlanda'da bir bara bombalı saldırı düzenleyip dört İngiliz polisini öldürünce, sonradan basın tarafından Guildford Dörtlüsü olarak adlandırılacak dört masum adam polis tarafından göz altına alınıyor ve işlemedikleri bir suçu itiraf etmeye zorlanıyor. In the Name of the Father, haksız yere hapsedilen bu dört İrlandalıdan biri olan Gerry Conlon'ın hikâyesini anlatıyor. Bu olay yüzünden sadece kendisi değil babası da hapsedilen Conlon, hem kendisinin hem de babasının özgürlüğünü geri kazanmak için yıllarca mücadele ediyor.
14) Malcolm X
- Yapım yılı: 1992
- Yönetmen: Spike Lee
- Oyuncular: Denzel Washington, Angela Bassett, Delroy Lindo
- IMDb Puanı: 7.7
Yaklaşık 3.5 saatlik bir biyografi filmi olan Malcolm X, hikâyeyi Malcolm'un gangsterlik yaptığı gençlik yıllarından başlatıyor ve öldürüldüğü güne kadar yaşadıklarını ekrana taşıyor. O yıllarda Amerika'da sistematik olarak haksızlığa uğrayan siyahlar için mücadele eden Malcolm X, bu sırada İslam Ulusu hareketine katılıyor ve Müslümanlıkla tanışmasıyla birlikte ABD devleti için daha da tehlikeli bir figüre dönüşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P