Şubat ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Oscar ödüllerinin hemen öncesine denk geldiği için şubat ayı genelde ülkemizde Oscar adayı filmlerin gösterime girdiği ay oluyor. Bu durum bu yıl da değişmiyor. Conclave, A Real Pain, A Complete Unknown gibi Oscar adaylıklarıyla dikkat çeken pek çok film ülkemizde bu ay gösterime girecek. Bunun yanı sıra "gişe canavarı" diyebileceğimiz filmler tarafında ise ayın öne çıkan filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya olacak. Tabii her ay olduğu gibi şubat ayında da dijital platformlara da yeni filmler gelecek.

Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film

Şubat ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Konsey (Conclave)

Tam Boyutta Gör Sekiz dalda Oscar adaylığı alan, aynı zamanda En İyi Film Oscarı'nın favorileri arasında gösterilen Conclave, şubat ayında gösterime girecek en dikkat çekici filmlerden biri.

Çıkış Tarihi : 7 Şubat / Vizyon

: 7 Şubat / Vizyon Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Edward Berger

: Edward Berger Oyuncular: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini

Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek; yeni Papa’nın seçileceği konsey sürecini yönetmekle görevlendirilir ve burada kendisini, Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında bulur. Bölünmeler, skandallar, Vatikan içindeki siyasi rekabet ve entrikalar yoğunlaşırken Lawrence, ölen Papa’nın yeni Papa seçilmeden önce mutlaka ortaya çıkarılması gereken kritik bir sırla hayata gözlerini yumduğunu fark eder.

2️⃣ Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World)

Tam Boyutta Gör Yeni Kaptan Amerika filmi Cesur Yeni Dünya, normalde Marvel Sinematik Evreni'nde Falcon olarak izlediğimiz Sam Wilson'ın Kaptan Amerika rolünü devraldığı ilk film olacak.

Çıkış Tarihi : 14 Şubat / Vizyon

: 14 Şubat / Vizyon Tür : Macera, Fantastik

: Macera, Fantastik Yönetmen : Julius Onah

: Julius Onah Oyuncular: Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito

The Falcon and the Winter Soldier dizisinin sonunda Kaptan Amerika rolünü devralan Wilson, Cesur Yeni Dünya'da kendisini uluslararası bir krizin ortasında buluyor. Yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile görüşmeye giden Wilson, bu sırada başkana suikast girişiminde bulunulmasıyla birlikte tehlikeli bir komplonun içine çekiliyor.

3️⃣ Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)

Tam Boyutta Gör Logan, Ford v. Ferrari, 3:10 to Yuma gibi filmlerle tanınan James Mangold'un yönettiği A Complete Unknown, efsanevi şarkıcı Bob Dylan'ın gençlik yıllarına odaklanıyor.

Çıkış Tarihi : 7 Şubat / Vizyon

: 7 Şubat / Vizyon Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : James Mangold

: James Mangold Oyuncular: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro, Boyd Holbrook

Kariyerinin ilk yıllarında Amerikan folk müziğinin yeni yüzü olarak görülen Bob Dylan, o dönem epey ses getiren bir karara imza atarak eline elektronik gitarı alıyor ve folk dünyasından uzaklaşıp rock müziğe geçiş yapıyor. A Complete Unknown, Dylan'ın kariyerinde kırılması noktası olarak görülen bu dönemde geçiyor ve efsanevi müzisyenin hem kariyerini hem de kişisel ilişkilerini mercek altına alıyor.

4️⃣ The Gorge

Tam Boyutta Gör Şubat ayında izleyici ile buluşacak orijinal filmlerden biri de The Gorge olacak. Anya Taylor-Joy (Furiosa, The Queen's Gambit) ve Miles Teller (Top Gun: Maverick)'ın başrollerini paylaştığı film, 14 Şubat'ta Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak.

Çıkış Tarihi : 14 Şubat / Apple TV+

: 14 Şubat / Apple TV+ Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Scott Derrickson

: Scott Derrickson Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver

Doctor Strange ve Sinister gibi filmlerle tanınan Scott Derrickson'ın yönettiği The Gorge, şeytani varlıkların dolaştığı gizemli bir vadide geçiyor. Anya Taylor-Joy ve Miles Teller, bu varlıkların dünyamıza geçmemesi için vadinin iki tarafına yerleştirilen iki keskin nişancıyı canlandırıyor. Biri Amerikalı, diğeri Rus olan bu iki keskin nişancının dış dünyayla ve birbirleriyle iletişim kurmaları yasaklanmış olsa da vadide işler ters gitmeye başlayınca, birlikte hareket etmeleri kaçınılmaz oluyor.

5️⃣ Maria

Tam Boyutta Gör Daha önce Jackie ve Spencer gibi dikkat çekici biyofilmlere imza atan Şilili yönetmen Pablo Larraín, bu kez de opeara dünyasının efsanevi ismi Maria Callas'ı mercek altına alıyor. Callas'ı Angelina Jolie'nin canlandırdığı filmde Haluk Bilginer de rol alıyor.

Çıkış Tarihi : 21 Şubat / Vizyon

: 21 Şubat / Vizyon Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Pablo Larraín

: Pablo Larraín Oyuncular: Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher

Maria, 1970’lerin Paris’inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini yeniden yaşatan ve hayal ettiriyor.

6️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)

Tam Boyutta Gör Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Jesse Eisenberg (The Social Network)'in yönettiği A Real Pain, 2024'ün en beğenilen bağımsız filmlerinden biri oldu. Film bu başarısını iki Oscar adaylığıyla da taçlandırdı.

Çıkış Tarihi : 28 Şubat / Vizyon

: 28 Şubat / Vizyon Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Jesse Eisenberg

: Jesse Eisenberg Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe

Birbirine tamamen zıt karakterdeki iki kuzen; David (Jesse Eisenberg) ve Benji (Kieran Culkin)… İkili, büyükannelerini anmak için Polonya’ya uzanan bir seyahate çıkacaklardır. Ancak bu macera, eski tatsızlıkların, aile geçmişinin gölgesinde yeniden gün yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir hal alacaktır. 7️⃣ The Witcher. Sirens of the Deep Tam Boyutta Gör The Witcher evreninde geçen yapımlara şubat ayında bir yenisi daha eklenecek. Söz konusu bu film, animasyon türündeki The Witcher: Sirens of the Deep olacak. Çıkış Tarihi : 10 Şubat / Netflix

: 10 Şubat / Netflix Tür : Animasyon, Fantastik

: Animasyon, Fantastik Yönetmen : Kang Hei Chul

: Kang Hei Chul Oyuncular: Doug Cockle, Anya Chalotra, Christina Wren, Joey Batey Sirens of the Deep, The Witcher dizisinin beşinci ve altıncı bölümleri arasında geçiyor. Rivialı Geralt’ın bir sahil kasabasındaki saldırıları araştırmak üzere işe alınmasıyla başlayan filmde Geralt kendisini insanlar ve deniz halkı arasındaki yüzyıllık bir çatışmanın ortasında buluyor. İki krallık arasındaki gerginliğin büyük bir savaşa dönüşmesini engellemek için Geralt'ın hem eski hem de yeni dostların yardımını alması gerekiyor. Rivialı Geralt'ı Witcher oyun serisinin ikonik sesi Doug Cockle seslendiriyor. Jaskier ve Yennefer karakterlerini ise dizide bu karaktere hayat veren Joey Batey ile Anya Chalotra seslendiriyor. 8️⃣ Varlık (Presence) Tam Boyutta Gör Ocean's Eleven, Traffic, Erin Brockovich gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Steven Soderbergh, bu kez korku türünde bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çıkış Tarihi : 14 Şubat / Vizyon

: 14 Şubat / Vizyon Tür : Psikolojik Gerilim, Korku

: Psikolojik Gerilim, Korku Yönetmen : Steven Soderbergh

: Steven Soderbergh Oyuncular: Lucy Liu, Julia Fox, Callina Liang, Chris Sullivan Bir aile, banliyödeki yeni evlerine yerleştikten sonra burada yalnız olmadıklarını fark eder. Yeni evlerine huzursuz bir ruh dadanmıştır. Elbette Soderbergh bu perili ev hikâyesini sıradan bir yaklaşımla ele almıyor. Bunun yerine tüm hikâye ruhun perspektifinden anlatılıyor. 9️⃣ The Monkey Tam Boyutta Gör Longlegs ile geçtiğimiz yılın en dikkat çekici filmlerinden birine imza atan Osgood Perkins, yeni bir korku filmiyle geri dönüyor. Usta yazar Stephen King’in kısa öyküsünden uyarlanan The Monkey, "kabuslarınıza girecek bir korku filmi" olarak tanımlanıyor. Çıkış Tarihi : 21 Şubat / Vizyon

: 21 Şubat / Vizyon Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Osgood Perkins

: Osgood Perkins Oyuncular: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood İkiz kardeşler Hal ve Bill, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığını keşfederler. Oyuncak maymun, onu eline geçiren her kişiye dehşet ve ölüm getirirken, kardeşler hem geçmişlerinin karanlık sırlarıyla hem de bu uğursuz mirasla yüzleşmek zorundadır. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.

🔟 Acı Gerçekler (Hard Truths)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Mike Leigh (Naked, Secrets & Lies)'in yeni filmi Hard Truths, yönetmenin son dönemdeki en beğenilen filmlerinden biri oldu.

Çıkış Tarihi : 21 Şubat / Vizyon

: 21 Şubat / Vizyon Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mike Leigh

: Mike Leigh Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, Samantha Spiro

Altı yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde Mike Leigh, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor. Sert olduğu kadar dokunaklı ve içten bu dram, Londra’da Black ailesinin çeşitli üyelerini takip ediyor: Herhangi bir konuda herkesle kavga etmeye hazır, inatçı Pansy, ona karşı çıkmaya zahmet bile etmeyen kocası Curtley ile yetişkin oğulları Moses ve cıvıl cıvıl kız kardeşi Chantal.

Bonus: Aşk (Her)

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen bilim-kurgu filmlerinden olan Her, 14 Şubat'ta beyaz perdeye geri dönüyor. Spike Jonze'un imzasını taşıyan film, ChatGPT'nin sesli konuşma özelliği kazanmasıyla birlikte yeniden gündeme taşınmıştı.

Yakın bir gelecekte geçen film, "dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemi" olarak lanse edilen OS1'i satın alan yalnız bir adama odaklanıyor. OS1'in sesli asistanı Sam ile kısa sürede bağ kuran Theodore, bu yapay zekaya karşı gitgide daha derin duygular beslemeye başlıyor. Spike Jonze, duygu dolu bu filmde, insanlarla yapay zeka arasındaki ilişkiye dokunaklı bir yorum getiriyor.

