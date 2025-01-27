Şubat ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

- Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film
- 1️⃣ Konsey (Conclave)
- 2️⃣ Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World)
- 3️⃣ Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)
- 4️⃣ The Gorge
- 5️⃣ Maria
- 6️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)
- 7️⃣ The Witcher. Sirens of the Deep
- 8️⃣ Varlık (Presence)
- 9️⃣ The Monkey
- 🔟 Acı Gerçekler (Hard Truths)
- Yorumlar
Oscar ödüllerinin hemen öncesine denk geldiği için şubat ayı genelde ülkemizde Oscar adayı filmlerin gösterime girdiği ay oluyor. Bu durum bu yıl da değişmiyor. Conclave, A Real Pain, A Complete Unknown gibi Oscar adaylıklarıyla dikkat çeken pek çok film ülkemizde bu ay gösterime girecek. Bunun yanı sıra "gişe canavarı" diyebileceğimiz filmler tarafında ise ayın öne çıkan filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya olacak. Tabii her ay olduğu gibi şubat ayında da dijital platformlara da yeni filmler gelecek.
Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film
Şubat ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Konsey (Conclave)
- Çıkış Tarihi: 7 Şubat / Vizyon
- Tür: Drama
- Yönetmen: Edward Berger
- Oyuncular: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini
Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek; yeni Papa’nın seçileceği konsey sürecini yönetmekle görevlendirilir ve burada kendisini, Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında bulur. Bölünmeler, skandallar, Vatikan içindeki siyasi rekabet ve entrikalar yoğunlaşırken Lawrence, ölen Papa’nın yeni Papa seçilmeden önce mutlaka ortaya çıkarılması gereken kritik bir sırla hayata gözlerini yumduğunu fark eder.
2️⃣ Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World)
- Çıkış Tarihi: 14 Şubat / Vizyon
- Tür: Macera, Fantastik
- Yönetmen: Julius Onah
- Oyuncular: Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito
The Falcon and the Winter Soldier dizisinin sonunda Kaptan Amerika rolünü devralan Wilson, Cesur Yeni Dünya'da kendisini uluslararası bir krizin ortasında buluyor. Yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile görüşmeye giden Wilson, bu sırada başkana suikast girişiminde bulunulmasıyla birlikte tehlikeli bir komplonun içine çekiliyor.
3️⃣ Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)
- Çıkış Tarihi: 7 Şubat / Vizyon
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: James Mangold
- Oyuncular: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro, Boyd Holbrook
Kariyerinin ilk yıllarında Amerikan folk müziğinin yeni yüzü olarak görülen Bob Dylan, o dönem epey ses getiren bir karara imza atarak eline elektronik gitarı alıyor ve folk dünyasından uzaklaşıp rock müziğe geçiş yapıyor. A Complete Unknown, Dylan'ın kariyerinde kırılması noktası olarak görülen bu dönemde geçiyor ve efsanevi müzisyenin hem kariyerini hem de kişisel ilişkilerini mercek altına alıyor.
4️⃣ The Gorge
- Çıkış Tarihi: 14 Şubat / Apple TV+
- Tür: Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Scott Derrickson
- Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver
Doctor Strange ve Sinister gibi filmlerle tanınan Scott Derrickson'ın yönettiği The Gorge, şeytani varlıkların dolaştığı gizemli bir vadide geçiyor. Anya Taylor-Joy ve Miles Teller, bu varlıkların dünyamıza geçmemesi için vadinin iki tarafına yerleştirilen iki keskin nişancıyı canlandırıyor. Biri Amerikalı, diğeri Rus olan bu iki keskin nişancının dış dünyayla ve birbirleriyle iletişim kurmaları yasaklanmış olsa da vadide işler ters gitmeye başlayınca, birlikte hareket etmeleri kaçınılmaz oluyor.
5️⃣ Maria
- Çıkış Tarihi: 21 Şubat / Vizyon
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Pablo Larraín
- Oyuncular: Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher
Maria, 1970’lerin Paris’inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini yeniden yaşatan ve hayal ettiriyor.
6️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)
- Çıkış Tarihi: 28 Şubat / Vizyon
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Jesse Eisenberg
- Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe
Birbirine tamamen zıt karakterdeki iki kuzen; David (Jesse Eisenberg) ve Benji (Kieran Culkin)… İkili, büyükannelerini anmak için Polonya’ya uzanan bir seyahate çıkacaklardır. Ancak bu macera, eski tatsızlıkların, aile geçmişinin gölgesinde yeniden gün yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir hal alacaktır.
7️⃣ The Witcher. Sirens of the Deep
- Çıkış Tarihi: 10 Şubat / Netflix
- Tür: Animasyon, Fantastik
- Yönetmen: Kang Hei Chul
- Oyuncular: Doug Cockle, Anya Chalotra, Christina Wren, Joey Batey
Sirens of the Deep, The Witcher dizisinin beşinci ve altıncı bölümleri arasında geçiyor. Rivialı Geralt’ın bir sahil kasabasındaki saldırıları araştırmak üzere işe alınmasıyla başlayan filmde Geralt kendisini insanlar ve deniz halkı arasındaki yüzyıllık bir çatışmanın ortasında buluyor. İki krallık arasındaki gerginliğin büyük bir savaşa dönüşmesini engellemek için Geralt'ın hem eski hem de yeni dostların yardımını alması gerekiyor. Rivialı Geralt'ı Witcher oyun serisinin ikonik sesi Doug Cockle seslendiriyor. Jaskier ve Yennefer karakterlerini ise dizide bu karaktere hayat veren Joey Batey ile Anya Chalotra seslendiriyor.
8️⃣ Varlık (Presence)
- Çıkış Tarihi: 14 Şubat / Vizyon
- Tür: Psikolojik Gerilim, Korku
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- Oyuncular: Lucy Liu, Julia Fox, Callina Liang, Chris Sullivan
Bir aile, banliyödeki yeni evlerine yerleştikten sonra burada yalnız olmadıklarını fark eder. Yeni evlerine huzursuz bir ruh dadanmıştır. Elbette Soderbergh bu perili ev hikâyesini sıradan bir yaklaşımla ele almıyor. Bunun yerine tüm hikâye ruhun perspektifinden anlatılıyor.
9️⃣ The Monkey
- Çıkış Tarihi: 21 Şubat / Vizyon
- Tür: Korku
- Yönetmen: Osgood Perkins
- Oyuncular: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood
İkiz kardeşler Hal ve Bill, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığını keşfederler. Oyuncak maymun, onu eline geçiren her kişiye dehşet ve ölüm getirirken, kardeşler hem geçmişlerinin karanlık sırlarıyla hem de bu uğursuz mirasla yüzleşmek zorundadır. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.
🔟 Acı Gerçekler (Hard Truths)
- Çıkış Tarihi: 21 Şubat / Vizyon
- Tür: Drama
- Yönetmen: Mike Leigh
- Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, Samantha Spiro
Altı yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde Mike Leigh, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor. Sert olduğu kadar dokunaklı ve içten bu dram, Londra’da Black ailesinin çeşitli üyelerini takip ediyor: Herhangi bir konuda herkesle kavga etmeye hazır, inatçı Pansy, ona karşı çıkmaya zahmet bile etmeyen kocası Curtley ile yetişkin oğulları Moses ve cıvıl cıvıl kız kardeşi Chantal.
Bonus: Aşk (Her)
Yakın bir gelecekte geçen film, "dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemi" olarak lanse edilen OS1'i satın alan yalnız bir adama odaklanıyor. OS1'in sesli asistanı Sam ile kısa sürede bağ kuran Theodore, bu yapay zekaya karşı gitgide daha derin duygular beslemeye başlıyor. Spike Jonze, duygu dolu bu filmde, insanlarla yapay zeka arasındaki ilişkiye dokunaklı bir yorum getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)