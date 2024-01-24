Geri dönüyor: Asus Zenfone 11 özellikleri belli oldu

Kaçıranlar için Asus, uzun süredir ROG ve Zenfone serisi akıllı telefonlar ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada ROG Phone serisi cihazlar mobil oyuncuları hedeflerken, Zenfone serisi ise daha geniş bir kullanıma sahip. Google'dan alınan bilgiler ise, Zenfone 11'in Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağını doğruladı. Dolayısıyla gelenek bir kez daha bozulmayacak.
Zenfone 10'un ise, Haziran 2023'te duyurulduğunu ve Temmuz ayında satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.