Tam Boyutta Gör Asus'un daha önce Zenfone markasını sonlandıracağı ve halihazırda mevcut olan Zenfone 10'un da serinin son modeli olacağı söyleniyordu. Neyse ki Asus, kısa süre içerisinde bu söylentileri yalandı. Geçtiğimiz saatlerde ise ailenin yeni üyesi Zenfone 11, Google Play veritabanında görüntülendi. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlasıyla geliyor.

Asus Zenfone 11 özellikleri belli oldu

Kaçıranlar için Asus, uzun süredir ROG ve Zenfone serisi akıllı telefonlar ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada ROG Phone serisi cihazlar mobil oyuncuları hedeflerken, Zenfone serisi ise daha geniş bir kullanıma sahip. Google'dan alınan bilgiler ise, Zenfone 11'in Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağını doğruladı. Dolayısıyla gelenek bir kez daha bozulmayacak.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan listenin hemen altında, telefonun 16 GB RAM ve Android 14'e sahip olacağını görüyoruz. Ekran çözünürlüğü ise önceki modele kıyasla değişmeyecek. Bildiğiniz gibi Zenfone 10, ön yüzünde 1080x2400 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 5,92 inç SUPER AMOLED ekranla tanıtılmıştı. Zenfone 11'in çıkış tarihi ise halen net değil.

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Zenfone 10'un ise, Haziran 2023'te duyurulduğunu ve Temmuz ayında satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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Geri dönüyor: Asus Zenfone 11 özellikleri belli oldu