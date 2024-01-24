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    Geri dönüyor: Asus Zenfone 11 özellikleri belli oldu

    Asus'un yeni telefonu Zenfone 10, Snapdragon 8 Gen 3 ile Google Play veritabanında görüntülendi. Telefonun bazı özellikleri şimdiden doğrulandı. İşte detaylar...
    Geri dönüyor: Asus Zenfone 11 özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Asus'un daha önce Zenfone markasını sonlandıracağı ve halihazırda mevcut olan Zenfone 10'un da serinin son modeli olacağı söyleniyordu. Neyse ki Asus, kısa süre içerisinde bu söylentileri yalandı. Geçtiğimiz saatlerde ise ailenin yeni üyesi Zenfone 11, Google Play veritabanında görüntülendi. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlasıyla geliyor.

    Asus Zenfone 11 özellikleri belli oldu

    Kaçıranlar için Asus, uzun süredir ROG ve Zenfone serisi akıllı telefonlar ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada ROG Phone serisi cihazlar mobil oyuncuları hedeflerken, Zenfone serisi ise daha geniş bir kullanıma sahip. Google'dan alınan bilgiler ise, Zenfone 11'in Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağını doğruladı. Dolayısıyla gelenek bir kez daha bozulmayacak.

    Geri dönüyor: Asus Zenfone 11 özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan listenin hemen altında, telefonun 16 GB RAM ve Android 14'e sahip olacağını görüyoruz. Ekran çözünürlüğü ise önceki modele kıyasla değişmeyecek. Bildiğiniz gibi Zenfone 10, ön yüzünde 1080x2400 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 5,92 inç SUPER AMOLED ekranla tanıtılmıştı. Zenfone 11'in çıkış tarihi ise halen net değil.

    Zenfone 10'un ise, Haziran 2023'te duyurulduğunu ve Temmuz ayında satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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