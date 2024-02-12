Tam Boyutta Gör Asus, Zenfone serisinin son sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Zenfone 11 ve Zenfone 11 Ultra isimli iki modele sahip olacak serinin Ultra sürümüne ait tasarım ve özellikler ortaya çıktı. 5 farklı renk seçeneğiyle gelecek olan Zenfone 11 Ultra, Asus ROG Phone 8'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri

6.78 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED LTPO panel ile gelecek telefon, 144Hz yenileme hızını destekleyecek. Ekran altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alacak.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alacak Zenfone 11 Ultra, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerine sahip olacak.

Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP IMX890 sensörüne, 13 MP ultra geniş açı kamera ve OIS destekli, 3x yakınlaştırma yapabilen 32 MP telefoto kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Telefonda 65 Watt kablolu, 15 Watt kablosuz şarj hızını destekleyen 5,500mAh büyüklüğünde batarya yer alacak. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de önceki Zenfone modellerini göz önüne alırsak yaz aylarında tanıtılması muhtemel.

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Asus Zenfone 11 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı