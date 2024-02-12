Asus Zenfone 11 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri
6.78 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED LTPO panel ile gelecek telefon, 144Hz yenileme hızını destekleyecek. Ekran altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alacak.
Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP IMX890 sensörüne, 13 MP ultra geniş açı kamera ve OIS destekli, 3x yakınlaştırma yapabilen 32 MP telefoto kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.
Telefonda 65 Watt kablolu, 15 Watt kablosuz şarj hızını destekleyen 5,500mAh büyüklüğünde batarya yer alacak. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de önceki Zenfone modellerini göz önüne alırsak yaz aylarında tanıtılması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.