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    Asus Zenfone 11 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Asus, Zenfone serisinin son sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Zenfone 11 ve Zenfone 11 Ultra isimli iki modele sahip olacak serinin Ultra sürümüne ait tasarım ve özellikler ortaya çıktı.
    Asus Zenfone 11 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Asus, Zenfone serisinin son sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Zenfone 11 ve Zenfone 11 Ultra isimli iki modele sahip olacak serinin Ultra sürümüne ait tasarım ve özellikler ortaya çıktı. 5 farklı renk seçeneğiyle gelecek olan Zenfone 11 Ultra, Asus ROG Phone 8'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

    Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri

    6.78 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED LTPO panel ile gelecek telefon, 144Hz yenileme hızını destekleyecek. Ekran altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alacak.

    Asus Zenfone 11 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alacak Zenfone 11 Ultra, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerine sahip olacak.

    Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP IMX890 sensörüne, 13 MP ultra geniş açı kamera ve OIS destekli, 3x yakınlaştırma yapabilen 32 MP telefoto kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

    Telefonda 65 Watt kablolu, 15 Watt kablosuz şarj hızını destekleyen 5,500mAh büyüklüğünde batarya yer alacak. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de önceki Zenfone modellerini göz önüne alırsak yaz aylarında tanıtılması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 23 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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