Get Out ve Us filmlerinin yönetmeni Jordan Peele'nin yeni korku filminin vizyon tarihi paylaşıldı

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Son zamanların başarılı yönetmenlerinden biri olan Jordan Peele'nin yeni korku filmi için vizyon tarihi paylaşıldı. Film ile ilgili de bazı detaylar açıklandı.

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Özellikle 2017 yılında yayınlanan Get Out ve 2019 yılında yayınlanan Us filmleri ile son dönemde dikkat çeken ve kalitesini ispatlayan başarılı yönetmen Jordan Peele'nin yeni filmi 22 Temmuz 2022'de yani Fantastic Beasts filminden tam bir hafta sonra vizyona girecek.

Ne yazık ki film ile ilgili çok fazla detay açıklanmadı ancak filmin yine bir korku filmi olacağı ve yine ilk iki filmdeki gibi sosyal-gerilim tarzında olacağı söylendi. Yani ilk iki film gibi bazı sınıfsal sorunlara değinen bir film olacak. İlk iki film özellikle ırkçılık konusunda çok ince düşünülen güzel mesajlar içeriyordu.

Yeni film ile ilgili herhangi bir oyuncu detayı da açıklanış değil. Büyük ihtimalle geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında film.

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