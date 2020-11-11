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    Get Out ve Us filmlerinin yönetmeni Jordan Peele'nin yeni korku filminin vizyon tarihi paylaşıldı

    Get Out ve Us filmleri ile hem korku filmi olarak hem de film olarak başarı sağlayan ve kalitesini ispatlayan Jordan Peele'nin yeni korku filminin müjdesi sonunda verildi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Get Out ve Us filmlerinin yönetmeni Jordan Peele'nin yeni korku filminin vizyon tarihi paylaşıldı
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    Son zamanların başarılı yönetmenlerinden biri olan Jordan Peele'nin yeni korku filmi için vizyon tarihi paylaşıldı. Film ile ilgili de bazı detaylar açıklandı.

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    Özellikle 2017 yılında yayınlanan Get Out ve 2019 yılında yayınlanan Us filmleri ile son dönemde dikkat çeken ve kalitesini ispatlayan başarılı yönetmen Jordan Peele'nin yeni filmi 22 Temmuz 2022'de yani Fantastic Beasts filminden tam bir hafta sonra vizyona girecek.

    Ne yazık ki film ile ilgili çok fazla detay açıklanmadı ancak filmin yine bir korku filmi olacağı ve yine ilk iki filmdeki gibi sosyal-gerilim tarzında olacağı söylendi. Yani ilk iki film gibi bazı sınıfsal sorunlara değinen bir film olacak. İlk iki film özellikle ırkçılık konusunda çok ince düşünülen güzel mesajlar içeriyordu.

    Yeni film ile ilgili herhangi bir oyuncu detayı da açıklanış değil. Büyük ihtimalle geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında film.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı iki gerilim filmiydi. Korku dediğin conjuring, insidious, paranormal activity’dir
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok güzel bir film tavsiye edilir
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    fotifoti (foti ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    korku filmlerinden korkuyorum :)
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tavsiye ederim güzel filmdi.
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