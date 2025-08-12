Shrek 5 beklenenden daha geç çıkacak; Vizyon tarihi ertelendi

Shrek 5, 30 Haziran 2027'ye Ertelendi
Universal ve DreamWorks Animation, Shrek 5'in yeni vizyon tarihini 30 Haziran 2027 olarak belirledi. Universal bu erteleme kararı için bir sebep göstermemiş olsa da stüdyonun Shrek 5'in gişe potansiyeline güvendiği için filmi yaz aylarında gösterime sokmak istediği konuşuluyor. Daha önce yaz aylarında gösterime giren Despicable Me ve The Super Mario Bros. Movie gibi animasyon filmleri stüdyoya büyük başarı getirmişti.
Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz üçlüsünün önceki filmlerdeki rolleriyle geri döndüğü (tabii seslendirme sanatçısı olarak) Shrek 5'te seriye Zendaya da katılacak. Filmin yönetmenleri ise önceki filmlerden de tanıdığımız Conrad Vernon ve Walt Dohrn ikilisi.
Film için Şubat ayında yayınlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
