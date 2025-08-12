Shrek 5 beklenenden daha geç çıkacak; Vizyon tarihi ertelendi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden olan Shrek, yakında beşinci filmiyle geri dönecek. Ancak yeni Shrek filmi için bekleyiş, ilk başta düşündüğümüzden biraz daha uzun olacak. Universal ve DreamWorks Animation, normalde Shrek 5'in 23 Aralık 2026'da vizyona gireceğini duyurmuştu. Ancak bu vizyon tarihi şimdi biraz daha ileri çekildi.

Shrek 5, 30 Haziran 2027'ye Ertelendi

Universal ve DreamWorks Animation, Shrek 5'in yeni vizyon tarihini 30 Haziran 2027 olarak belirledi. Universal bu erteleme kararı için bir sebep göstermemiş olsa da stüdyonun Shrek 5'in gişe potansiyeline güvendiği için filmi yaz aylarında gösterime sokmak istediği konuşuluyor. Daha önce yaz aylarında gösterime giren Despicable Me ve The Super Mario Bros. Movie gibi animasyon filmleri stüdyoya büyük başarı getirmişti.

Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz üçlüsünün önceki filmlerdeki rolleriyle geri döndüğü (tabii seslendirme sanatçısı olarak) Shrek 5'te seriye Zendaya da katılacak. Filmin yönetmenleri ise önceki filmlerden de tanıdığımız Conrad Vernon ve Walt Dohrn ikilisi.

Film için Şubat ayında yayınlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: