Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı

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Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin ilk sezonu 2019 yılında yayınlanmıştı ve gayet güzel yorumlar almıştı. Şimdi de dizinin üçüncü sezonu resmi olarak onaylandı.

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Geçtiğimiz saatlerde Twitter'dan yapılan bir paylaşım ile dizinin üçüncü sezonu onaylandı. Üçüncü sezon da aynı ilk iki sezon gibi 10 bölümden oluşacak. Çekimlerin Şubat 2021'de Toronto'da başlaması bekleniyor ancak yayın tarihi ile ilgili bir açıklama ne yazık ki yok.

Önceki sezonlarda bulunan Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore ve Ritu Arya'nın, üçüncü sezonda da dizide bulunacağı açıklandı. Bahsi geçen Twitter paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.

Birkaç ay önce yayınlanan ikinci sezon da dahil olmak üzere tüm bölümleri şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

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