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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı

    Netflix özel yapımı olan popüler süper kahraman dizisi The Umbrella Academy, üçüncü sezon onayını aldı ancak herhangi bir detay paylaşılmadı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı
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    Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin ilk sezonu 2019 yılında yayınlanmıştı ve gayet güzel yorumlar almıştı. Şimdi de dizinin üçüncü sezonu resmi olarak onaylandı.

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    Geçtiğimiz saatlerde Twitter'dan yapılan bir paylaşım ile dizinin üçüncü sezonu onaylandı. Üçüncü sezon da aynı ilk iki sezon gibi 10 bölümden oluşacak. Çekimlerin Şubat 2021'de Toronto'da başlaması bekleniyor ancak yayın tarihi ile ilgili bir açıklama ne yazık ki yok. 

    Önceki sezonlarda bulunan Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore ve Ritu Arya'nın, üçüncü sezonda da dizide bulunacağı açıklandı. Bahsi geçen Twitter paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.

    Birkaç ay önce yayınlanan ikinci sezon da dahil olmak üzere tüm bölümleri şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.



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    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    selmand (SELMAN DİNÇ) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dizi çok güzel tavsiye ederim.
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    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    boş dizi
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    tobepeople 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu diziyi bir tek ben mi uyduruk buluyorum; biraz daha açıklayıcı olayım, tek bölümde anlatılabilecek şeyleri en az 5 bölüme yaymaları sizce de sıkıcı değil mi?
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi reklam balonuyla patlatılmış vakit kaybı bence
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu numara 7 midir nedir başka oyuncu bulamamışlar mı
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