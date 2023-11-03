Getir, İstanbul Maratonu'nda Türk Eğitim Vakfı için koşacak

Getir, 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek maratonda Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) destek olacak. Getir çalışanları, şirketin Türk Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturduğu ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’ için bağış toplayacak. Geçen seneki maratonda 51 sivil toplum kuruluşu için 100 bini aşkın bağışçı ile 35 milyon lirayı aşan yardım toplanmıştı.
Dünya Atletizm Federasyonu'nun Gold Label Kategori'sinde koşulacak maraton, Avrupa'nın 5; dünyanın 28 Gold Label yarışı arasında yer alıyor. 42 Km kategorisinde 5 bin, 15 Km kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli koşucu ile 8 Km Kurumsal Koşu kategorisinde 15 bin ve Halk Koşusu'nda 15 bin rekreatif koşucu ile tüm kategorilerde toplam 45 bin sporcu ter dökecek.
Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan, "Dünyanın kıtaları birbirine bağlayan tek güzergahına sahip olan İstanbul Maratonu, bu şehrin eşsizliğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Bu maratonun bizler için ayrı bir önemi daha var. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de tüm Getirliler olarak TEV bünyesinde oluşturduğumuz ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’ için bağış toplayacağız. Temelinde çağdaşlık ve bilim olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu desteğimizi büyütmek bizim için önemli" ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.