Getir, 2024’te en çok sipariş edilen yemek ve market ürünlerini açıkladı

Tam Boyutta Gör 2024’ün son günlerine girmemizle birlikte şirketler 2024’ün enlerini açıklamaya devam ediyor. Bu defa Getir, 2024’te müşterilerin en çok tercih ettiği ürünleri duyurdu.

En çok Lahmacun sipariş edildi

GetirYemek’te hizmet veren üye restoran sayısı 60 binin üzerine çıktı. 2024’te en çok sipariş edilen yemek lahmacun oldu. Ardından tavuk döner ve Adana dürüm takip etti. Çorbalarda mercimek çorbası en çok tercih edilen yemek olurken tatlılarda ise en çok sütlaç sipariş edildi. Sütlacın ardından waffle ve profiterol takip etti.

Tam Boyutta Gör 2024’ün en yüksek tutarlı yemek siparişi ise bir kullanıcının tek seferde verdiği 20 bin 300 TL’lik 490 adet suşi siparişi oldu. Başka bir GetirYemek kullanıcısı ise günde ortalama 3’ün üzerinde sipariş vererek toplam 1.126 defa sipariş verdi ve en çok sipariş veren kullanıcı oldu. En çok siparişin verildiği zaman ise yerel seçimlerin gerçekleştiği 31 Mart 2024 günü saat 18.00’de oldu.

Geçen yılla karşılaştırıldığında siparişi en çok artış gösteren yemekler sırasıyla döner, çiğ köfte ve pizza oldu. GetirYemek’ten yıl boyunca en çok sipariş veren mahalle Mersin’in Yenişehir ilçesinden Çiftlikköy olurken, sipariş rekortmeni ilçeler ise Ankara’dan Çankaya ile İstanbul’dan Kadıköy ve Şişli olarak sıralandı. En çok sipariş verilen üniversite yerleşkeleri sıralamasında ise bu yıl birinciliği Trabzon’dan Karadeniz Teknik Üniversitesi alırken ikinci Mersin Üniversitesi, üçüncü de Ankara’dan ODTÜ oldu.

Getir'de en çok satılan market ürünleri neler?

Getir’in market bölümündeki popüler ürünlere baktığımızda ise Getir’de listenin ilk sırasında cips yer alırken GetirBüyük’te ilk sırada ise su ve sebze yer aldı. Türkiye genelinde siparişler 19.00-21.00 saatleri arasında yoğunlaşırken en çok sipariş verilen kategoriler ise su&içecek, atıştırmalık ve süt ürünleri oldu.

Getir’in geniş ürün yelpazesi içerisinde özellikle ‘Meyve-Sebze’ kategorisinde kullanıcılar Çengelköy salatalık, muz ve limon siparişi verirken ‘Kahvaltılık’ ürünlerde ise yumurta birinci sıradaki yerini korudu. ‘Atıştırmalık’ ürünlerde gofret, kraker ve peynirli mısır çerezi ilk üç sırayı aldı. ‘Et, Tavuk & Balık’ kategorisinde hindi füme, hindi salam ve piliç fileto ile beyaz et en çok satan ürün grubu oldu. ‘Süt Ürünleri’ kategorisinde ayran birinci sıraya yerleşirken ‘Yiyecek’ kategorisinde en fazla sipariş edilen ürünler salatalık turşusu, konserve mısır ve noodle olarak sıralandı. Evcil hayvan kategorisinde kedi kumu ve kedi maması en çok sipariş edilen ürünler olmaya devam etti.

Getir'de 2024'ün Öne Çıkanları

Kahvaltı için 233 bin kişi yumurta ve sucuk sipariş etti.

Bir günde 50 binden fazla siparişle en çok tüketilen ürün cips oldu.

Sabah saatlerinde en çok süt ürünleri, öğlen ve akşam su-içecek, gece ise atıştırmalık sipariş edildi.

Yıl boyunca en çok sipariş edilen ürün kategorisi su ve içecekken kışın ilk sırada atıştırmalık geldi.

Yılın en sıcak günleri olan 21-23 Temmuz arasında 135 binden fazla dondurma sipariş edildi.

İstanbul’dan bir kullanıcı 2024’te 636 kg karpuz siparişi ile en fazla meyve alan kişi olurken Ankara’dan bir kullanıcı ise 564 kg kuru soğan ile sebze kategorisinin birincisi oldu.

Getir, bebekler için yaklaşık 50 bin emzik ve biberon siparişi ulaştırdı.

Getir kuryeleri yıl boyu toplam 394 kez Ay’a gidip geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Getir, 2024’te en çok sipariş edilen yemekleri açıkladı