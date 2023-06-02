Getir, n11'in tüm hisselerini satın aldı: n11'de yeni dönem başlıyor!

N11.com, Mart 2013’te Doğuş Holding ve SK Planet tarafından kurulmuştu. Önce hisselerin yüzde 33'ünü Getir'e devreden bu iki şirket şimdi de elindeki hisselerinin tamamını Getir’e devretti. Getir’in tüm hisseler için ne kadar ödeme yaptığı açıklanmadı.
n11 yenilenecek!
Bu hamleyle birlikte N11’de büyük değişimin başlayacağını işaret ederek, Getir Kurucusu Nazım Salur “Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık. n11'i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Holding ve SK Planet’a bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11 yakında.” ifadelerini kullandı.
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getir, n11 ve