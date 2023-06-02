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    Getir, n11'in tüm hisselerini satın aldı: n11'de yeni dönem başlıyor!

    Daha önce n11'in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın alarak n11'in tek sahibi oldu. N11 yakında yenilenecek.                  
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    Getir, n11'in tüm hisselerini satın aldı Tam Boyutta Gör
    Getir, geçen sene N11’e 50 milyon dolar yatırım yaparak hisselerin yüzde 33’ünü satın almış, SK Planet ve Doğuş Holding ile ortak olmuştu. Getir Kurucusu Nazım Salur, bugün yaptığı açıklama ile N11 hisselerinin tamamını satın aldığını duyurdu.

    N11.com, Mart 2013’te Doğuş Holding ve SK Planet tarafından kurulmuştu. Önce hisselerin yüzde 33'ünü Getir'e devreden bu iki şirket şimdi de elindeki hisselerinin tamamını Getir’e devretti. Getir’in tüm hisseler için ne kadar ödeme yaptığı açıklanmadı.

    n11 yenilenecek!

    Bu hamleyle birlikte N11’de büyük değişimin başlayacağını işaret ederek, Getir Kurucusu Nazım Salur “Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık. n11'i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Holding ve SK Planet’a bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11 yakında.” ifadelerini kullandı.

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