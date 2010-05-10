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gfxCardStatus ile Core i5 ve Core i7 işlemcili MacBook Pro'larda GPU'yu kontrol edin

gfxCardStatus adlı bir uygulama Core i5 ve Core i7 işlemcili yeni MacBook Pro'larda GPU'yu yönetme imkanı sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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gfxCardStatus ile Core i5 ve Core i7 işlemcili MacBook Pro'larda GPU'yu kontrol edin
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Apple'ın Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcilerle güçlendirdiği 15 inç ve 17 inç'lik modellerde Nvidia GT330M ve Intel HD entegre grafik işlemcisi yer alıyor. Apple'a ait özel bir teknoloji bu iki GPU arasında otomatik geçiş imkanı sunuyor fakat bazı yorumlara göre bu modellerde GPU geçişi sırasında bazı sorunların olduğu ve Twitter gibi GPU performansı gerektirmeyen sitelerde bile Nvidia GT300M'in aktif hale geldiği belirlenmiş.

gfxCardStatus ile Core i5 ve Core i7 işlemcili MacBook Pro'larda GPU'yu kontrol edin
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İşte bunu fırsat bilen Cody Kriger adlı yazılımcı, gfxCardStatus adını verdiği uygulamayı MacBook Pro kullanıcıların hizmetine sundu. gfxCardStatus adıyla kullanıma sunula uygulama Intel HD ve Nvidia GT330M ekran kartları arasındaki geçişi elle yapılandırılabilir hale getiriyor yani hangi ekran kartının devrede olacağı tamamen kullanıcının insiyatifine bırakılıyor.

gfxCardStatus ile Core i5 ve Core i7 işlemcili MacBook Pro'larda GPU'yu kontrol edin
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gfxCardStatus uygulaması menü çubuğuna "I" (Intel HD için)ve "N" (Nvidia GT330M için) simgeleri yerleştiriyor, böylece hangi GPU'nun devrede olduğu kolayca anlaşılabiliyor. Programın özelliklerine değinecek olursak gfxCardStatus uygulaması kullanıcılara,

  • Elle GPU tercihi imkanı sunuyor
  • Gerçek zamanlı olarak GPU değişimlerini takip ediyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor
  • Nvidia GT330M devrede olduğunda hangi uygulamaların gerçekten bu GPU'ya ihtiyaç duyduğun belirtiyor

Apple'ın Intel Core i5 / Intel Core i7 işlemcili ve Nvidia GT330M GPU'lu MacBook Pro'larıyla ilgili haber ulaşmak için buraya tıklayın. Son olarak Cody Kriger tarafından hazırlanan gfxCardStatus adlı uygulamanın sadece NVIDIA GeForce GT 330M GPU'ya sahip, Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcili MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar için olduğunu hatırlatalım.

 


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yc#1 9 yıl
i7 600 serisi işlemcilerde entegre grafik işlemcisi var.
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serhat762000 9 yıl
sizce 200$ fazladan verip i5 2,53 yerine i7 almak mantıklımı sizce değermi yada o 200 $ a i5 +ssd 128 gb mı almak mantıklı
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mczaga 9 yıl
i7 işlemcilerin içinde dahili ekran işlemcisi varmıdır ki özellikle i5 ve i7 işlemciler denmiş?
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Haberde bahsi geçen durum Nvidia'nın Optimus'u değil. Optimus'un işleyişinden memnun olmayanlar için elle yapılandırma fırsatı veren bir uygulama..
Saygılar
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DH Misafiri 9 yıl
bunu nvidia optimus teknolojisi zaten kullanıyor.
Asus i5 makienesinde kullanıyor bunu !!!
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DH Misafiri 9 yıl
Apple ile alakası olan durum programın sadece Nvidia GT330M'li yeni nesil MacBook Pro'larda çalışıyor olması. Yani Nvidia'nın Optimus'u MAcBook Pro'larda 2 GPU arasında yanlış veya istenmeyen geçişler yaptığı için böyle bir uygulama hazırlanmış
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suslu76 9 yıl
gt330 akfitken 49% gösteriyor, intele geçinde 50% olmuş :)
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DH Misafiri 9 yıl
Yalnız bu geçiş teknolojisi bildiğim kadarı ile apple in değil nvidia'nın optimus'u yani apple ile bir alakası yok diye hatırlıyorum^^
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