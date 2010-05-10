gfxCardStatus ile Core i5 ve Core i7 işlemcili MacBook Pro'larda GPU'yu kontrol edin

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Apple'ın Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcilerle güçlendirdiği 15 inç ve 17 inç'lik modellerde Nvidia GT330M ve Intel HD entegre grafik işlemcisi yer alıyor. Apple'a ait özel bir teknoloji bu iki GPU arasında otomatik geçiş imkanı sunuyor fakat bazı yorumlara göre bu modellerde GPU geçişi sırasında bazı sorunların olduğu ve Twitter gibi GPU performansı gerektirmeyen sitelerde bile Nvidia GT300M'in aktif hale geldiği belirlenmiş.

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İşte bunu fırsat bilen Cody Kriger adlı yazılımcı, gfxCardStatus adını verdiği uygulamayı MacBook Pro kullanıcıların hizmetine sundu. gfxCardStatus adıyla kullanıma sunula uygulama Intel HD ve Nvidia GT330M ekran kartları arasındaki geçişi elle yapılandırılabilir hale getiriyor yani hangi ekran kartının devrede olacağı tamamen kullanıcının insiyatifine bırakılıyor.

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gfxCardStatus uygulaması menü çubuğuna "I" (Intel HD için)ve "N" (Nvidia GT330M için) simgeleri yerleştiriyor, böylece hangi GPU'nun devrede olduğu kolayca anlaşılabiliyor. Programın özelliklerine değinecek olursak gfxCardStatus uygulaması kullanıcılara,

Elle GPU tercihi imkanı sunuyor

Gerçek zamanlı olarak GPU değişimlerini takip ediyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor

Nvidia GT330M devrede olduğunda hangi uygulamaların gerçekten bu GPU'ya ihtiyaç duyduğun belirtiyor

Apple'ın Intel Core i5 / Intel Core i7 işlemcili ve Nvidia GT330M GPU'lu MacBook Pro'larıyla ilgili haber ulaşmak için buraya tıklayın. Son olarak Cody Kriger tarafından hazırlanan gfxCardStatus adlı uygulamanın sadece NVIDIA GeForce GT 330M GPU'ya sahip, Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcili MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar için olduğunu hatırlatalım.