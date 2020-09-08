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    Gigabyte 0.4ms tepki süresine ulaşan oyuncu monitörünü duyurdu

    Gigabyte AORUS FI25F oyuncu monitörü SuperSpeed IPS teknolojisi sayesinde hareketli nesnelerde 0.4ms tepki süresini yakalayabiliyor. Henüz fiyat açıklanmadı.
    3 gün
    2,7b
    1
    16
    Monitör
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gigabyte 0.4ms tepki süresine ulaşan oyuncu monitörünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu monitörlerinde keskin görüntü kalitesi elde edebilmek adına tepki sürelerini geliştirmek büyük önem taşıyor. Gigabyte SuperSpeed IPS teknolojisi sayesinde 0.4ms seviyeleri mümkün oluyor.

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    Gigabyte AORUS FI25F özellikleri

    Gigabyte AORUS FI25F oyuncu monitörü; SuperSpeed IPS teknolojisi sayesinde hareketli görüntü tepki süresinde (MPRT) 0.4ms elde etmeyi başarmış. 240Hz tazeleme hızı ile birlikte oyunculara en iyi görüntü tecrübesi sunuluyor.

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    24.5 inçlik Full HD TN panele sahip olan Gigabyte AORUS FI25F oyuncu monitörü; sRGB renk uzayının yüzde yüzünü kapsıyor. Panel 8-bit renk desteği sunuyor. DisplayHDR 400 standardı ile de 400 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.

    AMD Radeon FreeSync desteği de sunan monitörün arka kısmında RGB LED aydınlatma şahin bakışını temsil ediyor. Entegre stand ise taşıma kolaylığı sunmak için tasarlanmış. Nişangah gibi FPS oyuncularına yönelik yazılım desteğinin yanı sıra kontrol menüsündeki bir tuş ile aktif gürültü engelleme de yapabiliyor. Gigabyte AORUS FI25F oyuncu monitörü için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/271897/gigabyte-unveils-its-first-superspeed-ips-gaming-monitor-fi25f Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rouvax 3 gün en beğenilen
    Superspeed IPS ama TN panel ?
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 2 gün
    System latency 13ms ‘i geçmediği sürece 0.1 olmuş 13 olmuş değişen bir şey yok.
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    bjkyener 2 gün (düzenlendi)
    Hepsinin içindeki panel aynı rakam ve sayılarla oynayıp piyasaya sazan avlamak için çıkıyorlarAsus ROG Swift PG259QNRAsus ROG Swift PG259QNGigabyte AORUS FI25FDell Alienware AW2521HFLenovo Legion Y25-25Acer X25AOC AG251FZ2EBenQ EX2510  Yeter artık b...kunu çıkardınız elinizde kalan panelleri ....Dünyada 1 ms diye panel yok hatta 2ms yok 0,4ms diye piyasaya çıkmaları komedi
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    ZooZ 2 gün
    Asus ROG Swift PG35VQ 35, bunu alın rahat edin...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün
    Panel A-HVA görünüyor, IPS değil.
    https://www.displayspecifications.com/en/model/d7d820b2
    1 Yanıt Yanıtla
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    startedatfx5200 2 gün
    bu işin boku çıktı 1ms ile 0.4 msi kim fark edecek?
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 gün
    CİN miyiz oğlum biz, saniyenin bin de birinde hareket edecek !
    ne anlarız micro saniye den !
    adam gibi şunun Hz ni merzini yazın !!!
    adamı hasta etmeyin Lo ! :)
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 3 gün
    TN görünümlü IPS herhalde pek çözemedim ama
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    fhrstw 3 gün (düzenlendi)
    Tn panel değil arkadaşlar direk siteden baktım super ips diye geçiyor gerçekten de 0.4 ms şaka gibi ama gerçek.
    https://www.gigabyte.com/Monitor/AORUS-FI25F#kf
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    Teacher80 (Taner Yılmaz) 3 gün fhrstw
    MPRT tepki süresi birimi GTG biriminden daha kötü bir değer. Sırf 0.4 MS yazabilmek için MPRT birimi cinsinden hesaplama kurnazlığı.Hardware Unboxed gibi Youtube kanallarındaki monitör incelemelerine bakarsan birçok monitörü en düşük tepki süresi ayarında kullanmak çok zor. Gözle görünür ghosting ile karşılaşılıyorsun.
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    veteriner69 3 gün
    Arkadaşlar Ekrem71 orijinal haber kaynağında yazanı anlamamış.panel Süper hızlı IPS Panel, TN Panel falan değil.Orijinal haberde bundan önce uzun süre hız konusunda Tn paneller en hızlıya ulaşmaya çalışırlar ama görüntü kalitesi iyi olmazdı demişler.
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    torabi 3 gün
    Ekrem birazdan uyanır ips panel bu
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2679 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gigabyte, Gigabyte AORUS FI25F ve Donanım
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