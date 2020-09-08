Gigabyte 0.4ms tepki süresine ulaşan oyuncu monitörünü duyurdu

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Oyuncu monitörlerinde keskin görüntü kalitesi elde edebilmek adına tepki sürelerini geliştirmek büyük önem taşıyor. Gigabyte SuperSpeed IPS teknolojisi sayesinde 0.4ms seviyeleri mümkün oluyor.

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Gigabyte AORUS FI25F özellikleri

Gigabyte AORUS FI25F oyuncu monitörü; SuperSpeed IPS teknolojisi sayesinde hareketli görüntü tepki süresinde (MPRT) 0.4ms elde etmeyi başarmış. 240Hz tazeleme hızı ile birlikte oyunculara en iyi görüntü tecrübesi sunuluyor.

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24.5 inçlik Full HD TN panele sahip olan Gigabyte AORUS FI25F oyuncu monitörü; sRGB renk uzayının yüzde yüzünü kapsıyor. Panel 8-bit renk desteği sunuyor. DisplayHDR 400 standardı ile de 400 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.

AMD Radeon FreeSync desteği de sunan monitörün arka kısmında RGB LED aydınlatma şahin bakışını temsil ediyor. Entegre stand ise taşıma kolaylığı sunmak için tasarlanmış. Nişangah gibi FPS oyuncularına yönelik yazılım desteğinin yanı sıra kontrol menüsündeki bir tuş ile aktif gürültü engelleme de yapabiliyor. Gigabyte AORUS FI25F oyuncu monitörü için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/271897/gigabyte-unveils-its-first-superspeed-ips-gaming-monitor-fi25f

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