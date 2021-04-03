Gigabyte, 43’’ 4K 144 Hz oyuncu monitörünü sergiledi

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Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir

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Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar

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Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir

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Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu

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Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor

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Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu

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LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü

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The Suicide Squad fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat'in rekorunu geçti

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Sahte iOS uygulaması üzerinden, toplamda 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin çalındı

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Microsot BUILD konferansı çevrim içi yapılacak

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Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi

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Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz?

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Xbox Series X buzdolabına dönüştü

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Final Fantasy yaratıcısının yeni oyunu Fantasian, Apple Arcade için yayınlandı

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Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti

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Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı

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ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

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Haftalık Dizi Önerisi 19: Invincible

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Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı!

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GÖRÜNTÜLENEN Gigabyte, 43’’ 4K 144 Hz oyuncu monitörünü sergiledi

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Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlandı

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Pusula işlevi, Google Haritalar'ın Android sürümüne geri döndü

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Razer, Ryzen işlemcili oyuncu dizüstüsü hazırlığında

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Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?

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Apple Arcade'de Bu Ay - Nisan 2021

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Xiaomi bu kez amiral gemisi katili değil sivrisinek katili piyasaya sürdü

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ADATA, Gammix S70 Blade NVMe SSD’sini duyurdu

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ZTE, Nisan ayı sonunda Axon 30 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak

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Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi

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Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek

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Koklear implanttan yararlanılarak beyin dalgaları ölçüldü

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Supercell, Clash of Clans evreninden üç yeni oyun hazırlıyor

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Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu

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LeBron James'li Space Jam 2'den ilk fragman paylaşıldı

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Hyundai, Google ile sürücüsüz otomobil geliştireceğine dair söylentilere yanıt verdi

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Bu ay Prime Video’ya 2 orijinal içerik ekleniyor

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Pinterest, fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO'yu satın almak istiyor

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7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu

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Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı

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Pixel 6, Google'ın kendi yongası tarafından desteklenebilir

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