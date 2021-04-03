Gigabyte, 43’’ 4K 144 Hz oyuncu monitörünü sergiledi

Yeni nesil konsollarla birlikte insan gözünün 30 FPS’in üzerini algılayabildiği anlaşılınca yüksek tazeleme hızına ve büyük ekran boyutuna sahip monitörler yaygınlaşmaya başladı.
Gigabyte’ın Vietnam’da düzenlediği etkinlik çok sayıda yeni anakart, ekran kartı ve monitöre sahne oldu. Bununla birlikte yeni dev oyuncu monitörü en çok dikkat çeken çözüm oldu.İlginizi Çekebilir Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu
Aorus FV43U
Gigabyte’ın Aorus markası altında geliştirdiği 43’’ ebatındaki oyuncu monitörü Quantum Dot kaplamalı 4K 144 Hz paneli temel alıyor. Bununla birlikte HDMI 2.1 arayüzünün bulunup bulunmadığı paylaşılmamış.
10-bit renk derinliğine sahip monitör DCI-P3 renk skalasının %97’sini kapsarken 1000-nit’e kadar parlaklığa ulaşabiliyor. Vesa’nın Aorus FC43U’ya DisplayHDR 1000 sertifikası verdiğini belirtelim.
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Diğer taraftan 1 ms’lik MPRT’ye sahip yeni dev oyuncu monitörü halihazırda Japonya’da bazı e-perakende satıcılarında 1516 dolarlık fiyatla ön siparişe açılmış durumda.
https://videocardz.com/newz/gigabyte-showcases-aorus-fv43u-4k-43-inch-144hz-gaming-monitor Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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