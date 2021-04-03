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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gigabyte, 43’’ 4K 144 Hz oyuncu monitörünü sergiledi

    Ultra geniş ve yüksek tazeleme hızına sahip monitörler giderek yaygınlaşırken konsol oyuncuları yüksek ebatlara da ihtiyaç duyuyor. Gigabyte büyüklüğüyle öne çıkan oyuncu monitörünü sergiledi.
    03 Nisan 2021, 21:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    3,7b
    1
    19
    Monitör
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Yeni nesil konsollarla birlikte insan gözünün 30 FPS’in üzerini algılayabildiği anlaşılınca yüksek tazeleme hızına ve büyük ekran boyutuna sahip monitörler yaygınlaşmaya başladı.

     

    Gigabyte’ın Vietnam’da düzenlediği etkinlik çok sayıda yeni anakart, ekran kartı ve monitöre sahne oldu. Bununla birlikte yeni dev oyuncu monitörü en çok dikkat çeken çözüm oldu.

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    Aorus FV43U

    Gigabyte’ın Aorus markası altında geliştirdiği 43’’ ebatındaki oyuncu monitörü Quantum Dot kaplamalı 4K 144 Hz paneli temel alıyor. Bununla birlikte HDMI 2.1 arayüzünün bulunup bulunmadığı paylaşılmamış.

    Gigabyte, 43’’ 4K 144 Hz oyuncu monitörünü sergiledi
    Tam Boyutta Gör

     

    10-bit renk derinliğine sahip monitör DCI-P3 renk skalasının %97’sini kapsarken 1000-nit’e kadar parlaklığa ulaşabiliyor. Vesa’nın Aorus FC43U’ya DisplayHDR 1000 sertifikası verdiğini belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş"

    Diğer taraftan 1 ms’lik MPRT’ye sahip yeni dev oyuncu monitörü halihazırda Japonya’da bazı e-perakende satıcılarında 1516 dolarlık fiyatla ön siparişe açılmış durumda.



    https://videocardz.com/newz/gigabyte-showcases-aorus-fv43u-4k-43-inch-144hz-gaming-monitor
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    Editörün Seçimi Yorum
    En baştaki cümleyi beğendim.
    Yorumu gör »     sniper23
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sonic74 4 gün ( Mesaj Silindi )
    "Yeni nesil konsollarla birlikte insan gözünün 30 FPS’in üzerini algılayabildiği" Ne yani daha önce bilinmiyor muydu?
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    senin kafan yanlış
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Allahsızlar... ben 24" 144hz monitörü 1600-1800 TL çok diyorum alamıyorum
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    Yacatisma 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ayni fiyata, ayni ozellikler ve hatta daha fazlasina sahip (OLED ekran olmasi mesela) LG CX48 varken kim ne yapsin allah askina bunu?
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    [ [__Zahid__] (Zahid ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hiç maceraya gerek yok. lg oled alıp geçin.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Madencilere satacaklarmış... Anlayan anladı.
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    ONIONBUD 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilin bakalım , Samsung LC49HG90DMMXUF bu kaç yıllık monitör ?
    Yanıtla +1
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tv olarak kullanılır mı bu? Pc ye bağlanması şart mı?
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1516 tl olaydı ah dolar kuru
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    43 inç oyuncu monitörümü olur ekranın nerenine bakıcaz en ideali 24 ve 27 ler zaten anketler ve satış rakamları bunu açıklıyor bundan tv olur ancak
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Konsol oyuncuları için genelde zati
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    B burakdc 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Bır ara Nvidia samsungla ıs bırlıgı yapıp 65 ınc oyuncu monıtoru uzerınde calısıyorlardı. Sanırım gelecek bu yonde olacak. Ben senelerdır evımde oyun ıcın kullandıgım bılgısayarımda 40 inch samsung 4k ekran kullanıyorum ve ıs yerımdekı 21 ınch dell fhd monıtor ezıyet gıbı gelıyor ınanın bir kez yuksek kontrast ve parlaklıkla yuksek cozunurluk ve boyutu bırlestırdınızmı bırdah gerı donemıyorsunuz ozellıkle fpslerde acaıp ıyı performans verıyor.
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    3715 kez okundu.
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    Galeri, gigabyte ve
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