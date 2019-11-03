Gigabyte sıvı soğutmalı harici ekran kartı kutusunu duyurdu

Gigabyte bir çok kullanıcının güvenerek kullandığı bilgisayar bileşenleriyle donanım deyince ilk akla gelen firmalardan. Son dönemde gittikçe popülerleşen harici ekran kartı kutularının giderek daha kompleks hale gelenlerin bir örneği de Tayvanlı üreticiden geldi.

Firma RTX 2080 Ti üzerine kurulu Aorus Gaming Box’la Hem mobil kalmak hem de mümkün olan en yüksek performansı isteyen kullanıcıları hedef alıyor. RTX 2080 Ti üzerinde yükselen çözümü diğerlerinden ayıran detaysa sıvı soğutmayla gelmesi. İçerisindeki kartı soğutan sistem bakır plaka, 240 mm radyatör ve 2 adet 120 mm fandan oluşurken kutu dahili 450 watt güç kaynağıyla harici bir adaptöre ihitiyaç duymuyor.

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7680x4320 çözünürlüğe kadar çıkış alınabilen ekran kartı kutusunda bulunan ağ yongasıyla da bağlantı konusunda olası parazitlenmelerin önüne geçilmiş. Diğer taraftan RGB aydınlatma eklemeyi de ihmal etmeyen Gigabyte kullanıcıyı görsel açıdan da tatmin etmeyi hedefliyor. Tam Boyutta Gör

Sıvı soğutma var ancak...

Sıvı soğutmanın bir sonucu olarak kullanıcılar fabrika çıkışı hız aşırtma beklese de model stok frekansta görev yapıyor. Burada Gigabyte gerek güç tüketimi gerekse de kutunun bağlanacağı notebook’un olası darboğazını ama ondan da öncesinde aktarım arayüzünün getirdiği kısıtlamayı göz önünde bulundurarak böyle bir geliştirmeye gitmemiş olabilir.

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Henüz fiyat bilgisi paylaşılmasa da 2080 Ti’ın kendisinin 1200 dolar civarında dolaştığı ve RTX 2070 içeren hava soğutmalı çözümün 700 dolar sularında gezdiğini düşünürsek modelin fiyatını düşünmemize gerek kalmıyor.

https://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-rtx-2080-ti-gaming-box-an-external-graphics-card-being-liquid-cooled.html