TT Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’a başvurular başladı

Türk Telekom iştiraki TT Ventures’in girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları açıldı. TT Ventures’tan yatırım almak ve Türk Telekom ile iş birliği yapmak isteyen girişimler PİLOT’a başvurabilir.

Bu sene PİLOT programına kabul edilen girişimlere 50 bin dolar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği yapılacak. TT Ventures ile desteklenen girişimler, program sonunda ABD'deki etkinliğe katıcak ve küresel pazarda büyüme yolunda destek alacak.

Türk Telekom'dan deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlik tırı 1 gün önce eklendi

Pilot programının bu yıl 11’inci dönem başvuruları açıldığını duyuran TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şöyle konuştu: “Hedefimiz, ilk günden bu yana girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. 2013’ten bu yana PİLOT ile Türkiye’nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arenada da gösterecek ‘unicorn’lar ortaya çıkarma amacıyla, erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz. TT Ventures ile girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken, ‘TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ ile de PİLOT mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Diğer yandan Eminönü’nde bulunan Santral binamızda girişimlere ofis ortamı sağlarken, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde de çalışma alanı olarak kullanılacak Girişimcilik Merkezimizin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl 11’inci dönem başvurularını açtığımız PİLOT programımız için girişimcileri heyecanla bekliyoruz.”

PİLOT'a başvurmak için: TT Ventures

TT Ventures deprem bölgesinde

TT Ventures’in yatırım yaptığı girişimler arasında yer alan ebeveyn danışmanlık şirketi Kidolog, deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlere psikososyal destek sağlıyor. Kidolog, Türk Telekom’un deprem bölgesindeki etkinlik tırında, çocukların farklı metotlarla öğrenmelerine destek sağlayan birçok faaliyet gerçekleştiriyor.

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Girişim hızlandırma programı PİLOT’a başvurular başladı