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    TT Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’a başvurular başladı

    Türk Telekom iştiraki TT Ventures'in girişim hızlandırma programı PİLOT'un başvuruları başladı. Girişimler, TT Ventures'tan yatırım alma fırsatı elde edecek.       
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    Girişim hızlandırma programı PİLOT’a başvurular başladı
    Türk Telekom iştiraki TT Ventures’in girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları açıldı. TT Ventures’tan yatırım almak ve Türk Telekom ile iş birliği yapmak isteyen girişimler PİLOT’a başvurabilir.

    Bu sene PİLOT programına kabul edilen girişimlere 50 bin dolar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği yapılacak. TT Ventures ile desteklenen girişimler, program sonunda ABD'deki etkinliğe katıcak ve küresel pazarda büyüme yolunda destek alacak.

    Pilot programının bu yıl 11’inci dönem başvuruları açıldığını duyuran TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şöyle konuştu: “Hedefimiz, ilk günden bu yana girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. 2013’ten bu yana PİLOT ile Türkiye’nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arenada da gösterecek ‘unicorn’lar ortaya çıkarma amacıyla, erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz. TT Ventures ile girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken, ‘TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ ile de PİLOT mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Diğer yandan Eminönü’nde bulunan Santral binamızda girişimlere ofis ortamı sağlarken, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde de çalışma alanı olarak kullanılacak Girişimcilik Merkezimizin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl 11’inci dönem başvurularını açtığımız PİLOT programımız için girişimcileri heyecanla bekliyoruz.”

    PİLOT'a başvurmak için: TT Ventures

    TT Ventures deprem bölgesinde

    TT Ventures’in yatırım yaptığı girişimler arasında yer alan ebeveyn danışmanlık şirketi Kidolog, deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlere psikososyal destek sağlıyor. Kidolog, Türk Telekom’un deprem bölgesindeki etkinlik tırında, çocukların farklı metotlarla öğrenmelerine destek sağlayan birçok faaliyet gerçekleştiriyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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