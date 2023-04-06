Türk Telekom'dan deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlik tırı

İlk olarak Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kenti’ne gelen tır, 30 Nisan’a kadar diğer deprem şehirlerini de ziyaret edecek.
Ramazan tırı olarak adlandırılan tırın takvimi şöyle:
- 6 Nisan’a kadar Kahramanmaraş
- 6-9 Nisan: Adıyaman
- 11-15 Nisan: Malatya
- 17-20 Nisan: Gaziantep
- 21-30 Nisan: Hatay
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı