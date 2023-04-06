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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom'dan deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlik tırı

    Türk Telekom, çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklara destek için etkinlik tırını gönderdi. Çocuklar ve gençler için etkinlikler, film gösterimleri ve teknolojik deneyler yapılacak.
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    Türk Telekom'dan deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlik tırı Tam Boyutta Gör
    Deprem bölgesinin sosyal hayata geri dönüşü için kolları sıvayan Türk Telekom, çadır ve konteyner kentte kalan çocuklara psikososyal destek sağlamak için deprem bölgesine etkinlik tırı gönderdi. Gönderilen tırda çocuk ve gençlere oyun faaliyetleri, teknolojik deneyler, film gösterimleri ve maç gösterimleri yapılıyor.

    İlk olarak Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kenti’ne gelen tır, 30 Nisan’a kadar diğer deprem şehirlerini de ziyaret edecek.

    Türk Telekom'dan deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlik tırı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, etkinlik tırının yanı sıra depremden etkilenen 11 ile yönelik istihdam önceliği yaratacağını duyurmuştu. Deprem bölgesindeki vatandaşlara iş başvurularında öncelik tanınacak

    Ramazan tırı olarak adlandırılan tırın takvimi şöyle:

    • 6 Nisan’a kadar Kahramanmaraş
    • 6-9 Nisan: Adıyaman
    • 11-15 Nisan: Malatya
    • 17-20 Nisan: Gaziantep
    • 21-30 Nisan: Hatay
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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