Microsoft, gizli Windows 11 özelliklerini etkinleştiren aracı yanlışlıkla sızdırdı

Gizli Windows 11 aracı sızdı
Microsoft'un StagingTool'unun dün kazara yayınlanması, geçtiğimiz hafta başlatılan şirketin "bug bash" etkinliğinin bir parçasıydı. Bu etkinlikte Windows Insider'lardan geliştiricilerin yeni tanıtılan özelliklerdeki hataları bulmalarına ve düzeltmelerine yardımcı olmaları isteniyor. Bu bağlamda X (Twitter) kullanıcısı XenoPanther, bahsettiğimiz StagingTool'u ilk olarak geçtiğimiz gün keşfetti ve saatler sonra Microsoft aracı hızla kaldırdı. Microsoft aracı kaldırmış olsa da halihazırda dahili uygulama, Windows topluluğu tarafından yaygın olarak paylaşılıyor. Bariz nedenlerden dolayı burada aracın bir bağlantısına yer vermiyoruz. StagingTool, Windows meraklılarının gizli Windows 11 özelliklerini etkinleştirmek için yıllardır kullandıkları üçüncü taraf ViveTool uygulamasına çok benziyor.
StagingTool, Windows 11'in yayınlanmamış belirli bölümlerini etkinleştiren özellik kimliklerini değiştirmenizi sağlayan bir komut satırı uygulamasını temsil ediyor. Uygulama, özellikle Microsoft'un bir özelliği test kullanıcılarına daha geniş bir şekilde sunmadan önce uyguladığı A/B testlerinde kullanışlı olacak gibi duruyor. Bu sayede henüz resmi olarak yayınlanmamış veya küçük bir kesim tarafından test edilen özellikler açığa çıkartılabilecek. Sadece bu özelliklerin tespiti değil, aynı zamanda aktifleştirilmesi de sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü