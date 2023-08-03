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    Microsoft, gizli Windows 11 özelliklerini etkinleştiren aracı yanlışlıkla sızdırdı

    Microsoft bir süre önce "Bug Bash" olarak bilinen özel bir hata avlama etkinliğini başlattı. Ancak görünüşe göre Microsoft, bu etkinlikte gizli Windows 11 özelliklerini etkinleştiren aracı sızdırdı.
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    Gizli Windows 11 özelliklerini etkinleştiren araç sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, henüz yayınlanmamış gizli Windows 11 özelliklerini etkinleştirmek için çalışanlar tarafından kullanılan dahili "StagingTool" uygulamasını yanlışlıkla sızdırdı. Yazılım devi genellikle deneysel ya da gizli Windows 11 özelliklerini işletim sisteminin herkese açık sürümlerinde test ediyor ancak meraklı kullanıcılar henüz etkinleştirilmemiş özellikleri keşfetmek için üçüncü taraf araçları kullanıyordu. Microsoft sayesinde buna artık gerek kalmayacak.

    Gizli Windows 11 aracı sızdı

    Microsoft'un StagingTool'unun dün kazara yayınlanması, geçtiğimiz hafta başlatılan şirketin "bug bash" etkinliğinin bir parçasıydı. Bu etkinlikte Windows Insider'lardan geliştiricilerin yeni tanıtılan özelliklerdeki hataları bulmalarına ve düzeltmelerine yardımcı olmaları isteniyor. Bu bağlamda X (Twitter) kullanıcısı  XenoPanther, bahsettiğimiz StagingTool'u ilk olarak geçtiğimiz gün keşfetti ve saatler sonra Microsoft aracı hızla kaldırdı. Microsoft aracı kaldırmış olsa da halihazırda dahili uygulama, Windows topluluğu tarafından yaygın olarak paylaşılıyor. Bariz nedenlerden dolayı burada aracın bir bağlantısına yer vermiyoruz. StagingTool, Windows meraklılarının gizli Windows 11 özelliklerini etkinleştirmek için yıllardır kullandıkları üçüncü taraf ViveTool uygulamasına çok benziyor.

    StagingTool, Windows 11'in yayınlanmamış belirli bölümlerini etkinleştiren özellik kimliklerini değiştirmenizi sağlayan bir komut satırı uygulamasını temsil ediyor. Uygulama, özellikle Microsoft'un bir özelliği test kullanıcılarına daha geniş bir şekilde sunmadan önce uyguladığı A/B testlerinde kullanışlı olacak gibi duruyor. Bu sayede henüz resmi olarak yayınlanmamış veya küçük bir kesim tarafından test edilen özellikler açığa çıkartılabilecek. Sadece bu özelliklerin tespiti değil, aynı zamanda aktifleştirilmesi de sağlanacak.

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    M
    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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