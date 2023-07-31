Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'de yüksek yenileme hızlı ekranlar için iyileştirmeler yapıyor

    Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde yüksek yenileme hızına sahip ekranlar için grafik iyileştirmeleri sunacak. Bu iyileştirmeler uzunca bir süredir kullanıcılar tarafından bekleniyordu.
    1
    Windows 11'e yüksek yenileme hızı için iyileştirmeler geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde yüksek yenileme hızına sahip ekran desteğini geliştirmek için çalışıyor. Yüksek hızlı monitörlere ve değişken yenileme hızı desteğine sahip cihazlar Windows ekosistemine yabancı değil; hatta Microsoft'un Surface bilgisayarlarından bazıları VRR özellikli 120Hz ekranlara sahip. Bu nedenle şirket, çok ihtiyaç duyulan iyileştirme ve geliştirmeleri sunarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak istiyor.

    Windows 11'in gelişimi sürüyor

    Canary Channel'ın en son Windows 11 önizleme derlemesi iki önemli değişiklik ve iyileştirme getiriyor: Çoklu monitör ve enerji optimizasyonları. İlk iyileştirme, iki veya daha fazla yüksek yenileme hızına sahip ekran kullananlar için yapılıyor. Böylece Windows 11, her monitördeki belirli içerik için yenileme hızını ayarlayabilecek. Örneğin, oyununuzu oynadığınız monitörde daha yüksek bir değere sahip olabilir ve diğer ekranda bir video veya statik resim ile daha düşük bir değere sahip olabilirsiniz. Bu, oyun dizüstü bilgisayarlarını harici ekranlara bağlayanlar için de kullanışlı olacaktır.

    İkinci değişiklik ise yüksek yenileme hızına sahip bir monitöre sahip tablet ya da dizüstü bilgisayarınızın pil tasarrufu modundayken daha az güç tüketmesine yardımcı olacak. Build 25915 sürüm notlarına göre, Dinamik Yenileme Hızı özellikli cihazlar, Pil Tasarrufu devre dışı bırakılana kadar ekran yenileme hızlarını daha düşük değerlere indirecek.

    Öte yandan yüksek yenileme hızına sahip ekranlar için yapılan optimizasyonlar, ekranlarla ilgili son zamanlarda sunulan tek iyileştirme değil. Temmuz 2023 Patch Tuesday güncellemeleri dizüstü bilgisayarlar ve 2'si 1 arada cihazlar için İçerik Uyarlamalı Parlaklık Kontrolünü etkinleştirerek bu cihazların içeriğe bağlı olarak farklı ekran alanlarını karartmasına veya aydınlatmasına olanak tanıyor. Bu özelliği Ayarlar > Sistem > Ekran > Parlaklık ve Renk bölümünden özelleştirebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Profil resmi
    sametbilgins 1 gün önce

    Threads çekici değildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    almanya priz tipi solaryum sonrası kaşıntı araç muayenesi ne kadar sürer diyarbakır dershane yorumları baileys bozulur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız