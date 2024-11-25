Gladiator 2, gişede Wicked'ın gölgesinde kaldı

Tam Boyutta Gör Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı pek çok ülkede geçtiğimiz hafta gösterime giren Gladyatör 2 (Gladiator II), ABD'de ise bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Global pazarda etkileyici bir açılış yapan Gladiator 2, ABD'de ise Wicked'a takıldı.

Aynı adlı Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan Wicked, bu hafta sonu gişeyi domine eden film oldu. Ariana Grande ve Cynthia Erivo'nun başrollerini paylaştığı bu 160 dakikalık müzikal, en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı ve ilk hafta sonunda sadece ABD'de 114 milyon dolar hasılata ulaştı. Diğer yandan Gladiator 2 ise beklentilerin altında kaldı ve ABD'deki açılışını 55.5 milyon dolarla yaptı.

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Gladiator 2'nin Bütçesini Çıkarması Kolay Olmayabilir

Günümüz şartlarında 55 milyon dolarlık bir açılış pek çok film için başarılı sayılırdı. Ancak söz konusu Gladiator 2 gibi bütçesi 250-300 milyon dolar arasında olan bir film olunca, aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Neyse ki filmin dünya genelindeki hasılatı biraz daha iyi gidiyor. Yeni Gladyatör filmi, bugün itibarıyla toplam 221 milyon dolar toplamış durumda.

Ne var ki filmin maliyetini karşılaması için bu rakamı çok daha yukarı çekmesi gerekiyor. Çünkü 250 milyonun üzerinde olan yapım bütçesinin yanı sıra filmin tanıtımına da neredeyse 100 milyon dolar harcandı. Hasılatın bir bölümünün salonlara gittiğini de göz önüne alınca, Gladiator 2'nin kâra geçmesi için ulaşması gereken rakam 550-600 milyon doları buluyor. Neyse ki film, sinemalar için genelde epey verimli geçen Şükran Günü ve Noel döneminde hâlâ gösterimde olacak.

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